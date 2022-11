L'État américain a tranché: Mariah Carey n'est pas la reine de Noël

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Jezebel, Billboard

C'est officiel: Mariah Carey n'est pas la reine de Noël, mais seulement une reine parmi d'autres. La différence est subtile mais importante. Reprenant une information du site musical Billboard, Jezebel raconte que la chanteuse a tenté d'enregistrer le titre de «Queen of Christmas» auprès de l'U.S. Patent and Trademark Office, l'organisme américain chargé des marques déposées, mais que cette demande a finalement été rejetée.

Si Mariah Carey, dont le tube «All I Want For Christmas Is You» est peu à peu devenu l'hymne absolu des festivités de Noël, s'est heurtée à un refus, c'est notamment parce qu'une femme s'est dressée sur son chemin. La chanteuse Elizabeth Chan, qui ne produit que des disques liés à Noël, s'est en effet officiellement opposée au dépôt du titre de «Queen of Christmas» par la superstar. Il faut dire que parmi les albums de Chan figure un disque nommé... The Queen of Christmas, sorti en 2021.

Sur ce dossier, Mariah Carey a été une reine assez peu tenace, puisqu'elle n'a finalement pas insisté. Face à la réaction d'Elizabeth Chan, il lui aurait fallu contre-attaquer en apportant des éléments pouvant justifier pourquoi, selon elle, elle méritait le titre de seule et unique reine de Noël. Mais Carey semble avoir abandonné en cours de route, sans doute consciente qu'elle n'obtiendrait pas gain de cause.

Elizabeth Chan a réagi à sa petite victoire en déclarant que «Noël est une période où l'on donne, pas une saison où l'on prend». «Ce n'est pas bien qu'une personne tente de s'approprier et de monopoliser un surnom comme celui de reine de Noël à des fins purement capitalistes», a-t-elle ajouté. Quelle pureté. C'est beau comme un téléfilm M6 de Noël.

Volte-face

En cinq ans, le positionnement de Mariah Carey a radicalement changé, puisqu'en 2017, dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, elle affirmait mordicus que non, elle n'était pas la «Queen of Christmas» et qu'elle n'aspirait pas à ce titre: «Je pense que je ne le mérite pas. Je suis juste une personne qui aime Noël, d'accord?» En 2021, elle a remis ça en affirmant que la Vierge Marie était «la seule reine de Noël».

La chanteuse aurait-elle fini par réaliser qu'elle avait tout intérêt à se focaliser sur Noël pour poursuivre sa carrière et engranger des dollars? C'est bien possible. Elle vient d'ailleurs de publier un livre pour enfants nommé La princesse de Noël, disponible en français, et dont le sous-titre original est «The Adventures of Little Mariah». Tant pis s'il lui est impossible de devenir la seule et unique reine de Noël: Mariah Carey semble en tout cas bien déterminée à pérenniser sa place sur l'un des trônes.