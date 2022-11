D'où vient l'impression d'avoir constamment faim?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Ventre qui gargouille, creux dans l'estomac, baisse d'énergie, difficulté à se concentrer... Le corps sait se faire comprendre lorsque l'heure du repas approche. Seulement, certaines personnes ressentent cette sensation de faim plus souvent qu'elles ne le devraient. Si cette impression n'est que désagréable au premier abord, il s'avérerait que le cerveau tente en réalité de nous alerter sur notre état général. De la qualité des aliments que vous consommez à votre récente perte de poids, le Washington Post révèle les raisons du manque de satiété après un repas.

On vous l'accorde: rare sont les personnes qui disent avoir envie d'une pomme lorsqu'elles ont très faim. Les burgers, les frites et les pizzas sont beaucoup plus tentants. Toutefois, se tourner vers des aliments riches en sucre, en glucides ou en graisses ne contribue pas à être rassasié, au contraire. Bien que cela semble contre-intuitif, le fait de consommer certaines denrées peut augmenter la sensation de faim. La science explique ce phénomène: les glucides ne limitent pas la production de la ghréline et de la leptine, hormones impliquées dans la régulation de l'appétit.

En outre, chez les rongeurs, les aliments plus caloriques engendrent une inflammation dans les zones du cerveau concernées par le contrôle du poids, ce qui favorise la consommation de cette nourriture. En d'autres termes, si cette même répercussion est observée chez les humains, la sensation de faim constante et le besoin de manger des denrées caloriques pourrait être un cercle vicieux. En fin de compte, ce n'est finalement pas si ridicule de manger une pomme.

Mais c'est loin d'être la seule raison à votre sensation de faim dévorante. La perte de poids peut également contribuer à accroître votre appétit. Illogique? Pas totalement: lorsque vous avez maigri, les hormones présentes dans votre sang signalent à votre cerveau que vos réserves d'énergie sont en train de s'épuiser. De ce fait, votre boîte crânienne économise les ressources de votre corps et stimule votre envie de manger. Ce phénomène se produit quel que soit le poids initial et peut ainsi entraîner la reprise de plusieurs kilos.

Manger mieux pour manger moins

Éviter les aliments ultra-transformés et intégrer, dans la mesure du possible, une variété de légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, noix et graines, permet de répondre convenablement aux besoins énergétiques du corps. Il est primordial d'essayer d'incorporer des protéines et des graines dans votre alimentation, plutôt que de consommer uniquement des glucides.

Il est tout aussi important de ne pas sauter de repas. En effet, passer de longues périodes sans manger stimule l'appétit par le biais de changements hormonaux. Si cette technique est généralement pratiquée pour perdre du poids, elle peut en revanche produire l'effet inverse. Votre organisme étant privé de ressources, vous serez davantage apte à subir des fringales et donc à être sujet à la prise de poids.

Dans tous les cas, rappelez-vous qu'une raison se cache derrière les pulsions alimentaires. Bien que nos régimes aient changé à l'époque moderne, notre cerveau est toujours conçu pour la survie et cet instinct biologique façonne notre comportement.