Depuis 2020, le temps passé par les enfants devant un écran a augmenté de 50%

Les fermetures des écoles engendrées par les confinements ont touché plus de 1,5 milliard d'enfants dans le monde. Entre bouleversement de la vie quotidienne et renversement des interactions sociales entre pairs, les plus jeunes ont dû meubler leurs journées, se tournant pour la plupart vers les nouvelles technologies. La hausse de 50% du temps passé par les plus jeunes devant un écran est donc sans véritable surprise, mais ses répercussions ne sont pas à négliger pour autant, rapporte le Daily Mail.

246 minutes au total par jour, soit l'équivalent d'une heure et vingt minutes supplémentaires dédiées par les enfants aux nouvelles technologies depuis la pandémie: voici le nouveau chiffre alarmant publié par JAMA Pediatrics.

De janvier 2020 au 5 mars 2022, une équipe de recherche de l'Université de Calgary, de l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants de l'Alberta et de l'University College Dublin ont recueilli les données de 46 études portant sur les habitudes numériques de 30.000 enfants dans le monde, âgés de 3 à 18 ans. Parmi ces analyses, 14 provenaient d'Asie, 12 d'Europe, 12 d'Amérique du Nord, 3 d'Australie et de Nouvelle-Zélande, 2 d'Amérique du Sud, 2 du Moyen-Orient et 1 regroupait plusieurs pays.

«Le résultat est conforme à la proportion selon laquelle un parent sur cinq aurait acheté de nouveaux appareils pour la famille, principalement des ordinateurs et des téléphones portables», indique l'équipe. Ces dépenses coïncident avec l'augmentation respective du temps d'écran de ces deux gadgets, de 46 et 44 minutes par jour. La tranche d'âge 12-18 ans a enregistré le plus fort pic quotidien, avec 110 minutes supplémentaires.

Quels sont les risques?

Bien que l'utilisation d'appareils numériques n'est pas risquée en soi, la durée qu'il passe scotché à un écran sans modération peut avoir des effets durables sur la santé mentale et physique d'un enfant.

Les données de 2018 issues d'études menées par les Instituts américains de la santé ont révélé que les enfants passant deux heures par jour sur les nouvelles technologies présentent une altération des capacités cognitives. Entre autres, ils subissent un amincissement prématuré du cortex (couche externe du cerveau qui traite les informations sensorielles) et obtiennent de moins bons résultats aux tests de langage et de réflexion.

S'adonner à ces activités comporte également des risques pour le bien-être physique. Une étude réalisée en 2013 par la Harvard School of Public Health de Boston a montré que les enfants adeptes des écrans sont davantage susceptibles de prendre du poids au cours de leur vie, à cause de mauvaises habitudes alimentaires. «Cela favoriserait l'obésité, une baisse de l'estime de soi, ainsi que de mauvaises aptitudes à la socialisation», termine l'article.