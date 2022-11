Les enchères des Hospices de Beaune: le goût du vin et de la charité

Temps de lecture: 3 min

Les Hospices civils de Beaune organisent, avec Sotheby's, leur 162e vente aux enchères de vins, dimanche 20 novembre 2022. Les 802 pièces produites seront vendues au bénéfice de la modernisation des équipements et bâtiments hospitaliers de l'institution.

Ils rendront hommage à Louis-Fabrice Latour, grand nom des vins de Bourgogne décédé début septembre, et proposeront à la vente une pièce des présidents unique au monde: un corton grand cru issu de la colline de Corton. Cette pièce de charité sera vendue au profit de l'association Princesse Margot, qui accompagne les enfants atteints de cancer, et de Vision du monde, parrainée par l'acteur Benoît Magimel et l'animatrice Flavie Flament, dont la mission est de venir en aide aux enfants les plus vulnérables.

À l'occasion de cette vente si prestigieuse, les pièces produites sont proposées au public: 51 cuvées en blanc et 33 en rouge à faire mettre en bouteilles par les négociants-éleveurs de Beaune, dont c'est la spécialité. Ils peuvent aussi conserver vos vins dans leurs caves.

Un millésime jugé «merveilleux»

Disons-le, c'est la plus fameuse et la plus ancienne vente de charité du globe: elle remonte à 1443, à l'époque de la guerre de Cent Ans (1337 à 1453). Les vignes et crus des Hospices (60 hectares bien placés) ont été offerts par de généreux donateurs qui, en retour, espéraient une place au ciel des chrétiens. Et cela n'a pas cessé depuis ses origines: la charité est infinie, la quête de la vie éternelle aussi.

Nulle part ailleurs les bons sentiments, la générosité, les dons n'ont été aussi présents dans le pays de Jeanne d'Arc et des rois de France. Il faut donner pour recevoir. Désormais et depuis peu de temps, les acheteurs de vins peuvent d'ailleurs enchérir eux-mêmes, ce n'est plus seulement le cas des négociants de la place. Tout passionné peut lever la main et annoncer son prix: c'est une vente moderne et œnologique.

Cela dit, les conseils et les recommandations des professionnels de la viticulture bourguignonne sont primordiaux. Quelle cuvée? Quel vin? Le millésime pour la vente de 2021 a produit 362 lots, vendus à un prix moyen de 34.980 euros la pièce –un résultat plus qu'encourageant pour la vente actuelle. D'autant plus que le millésime 2022 a été jugé «merveilleux» par Ludivine Griveau, responsable de la vinification des vins des Hospices de Beaune. Deux nouvelles cuvées font leur apparition cette année: un corton grand cru Les Renardes et un beaune premier cru Clos des Mouches, cuvée Hugues et Louis Bétault.

La charité ne cesse pas pour les Hospices, où le mythe, le don, le cadeau, l'offrande restent des valeurs cardinales, vecteurs de la bonté. En cela, la Bourgogne des vins nobles et beaux s'inscrit dans une tradition chrétienne, il faut le signaler: vertu et religiosité liées.

Une vente en constante progression

Le résultat de 2021, soit 13,5 millions d'euros environ, devrait être dépassé cette année: jamais les vins rouges et blancs offerts lors de cette vente du mois de novembre n'ont été plus séduisants –et pas seulement les blancs si convoités. L'axiome connu «bourgogne blanc, bordeaux rouge, porto et eau-de-vie pour un beau repas» est plus que jamais l'alpha et l'oméga de tout œnophile qui se respecte. Mais les têtes pensantes de Sotheby's ont pris, cette année, des initiatives dynamiques pour faire connaître et désirer les vins de la vente mythique.

Ils ont notamment organisé une vingtaine de dégustations et de dîners, pas seulement en France mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, à Pékin, car la vente des Hospices jouit d'un retentissement mondial. Les prix des vins agissent comme une mercuriale, une cote en Bourse des crus et des millésimes.

Les collectionneurs et acheteurs actuels de Londres, New York, Tokyo, Pékin ou Genève reçoivent et consultent les prix atteints et proposés de ces flacons. Combien cote un petrus 1959, un romanée-conti 2000, un lafite-rothschild 1961? Les Hospices font la loi dans ce jeu mouvant des hausses et des baisses. Combien vaut un haut-brion 1959 ou un cheval-blanc 1961, un porto de 1959?

Que seront les résultats et les surprises de la vente des Hospices, si attendue par la caste des négociants, commerçants et collectionneurs? Rendez-vous le 20 novembre à 14h, puis le lendemain pour les conclusions des vifs débats de Beaune.