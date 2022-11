Prunier fait son grand retour avec une nouvelle carte signée Yannick Alléno

Temps de lecture: 6 min

C'est d'abord Alfred Prunier qui inaugure à Paris un premier restaurant rue d'Antin en 1872 en bousculant les codes de la gastronomie française. Les visiteurs y découvrent alors le bar à huîtres, le champagne coule à flots et les crustacés défilent dans les assiettes. Le succès est immédiat.

C'est ensuite son fils Émile Prunier qui réussit le tour de force d'en faire l'épicentre du caviar à travers le monde. Seul importateur de caviar russe en 1918, il développe sa propre production de caviar sauvage en Aquitaine en 1921. Le Tout-Paris et l'aristocratie moscovite s'y précipitent et l'on y croise Oscar Wilde, Marcel Proust, Ernest Hemingway ou encore Francis Scott Fitzgerald.

Visionnaire, Émile Prunier démocratise la livraison de poissons et crustacés frais en proposant les meilleurs spécimens venus de la mer. En 1993, la maison inaugure la toute première ferme d'esturgeons au monde en Aquitaine.

Grand habitué des lieux, Pierre Bergé, à la tête d'Yves Saint Laurent, acquiert le restaurant en 2000 en y insufflant son esprit résolument artistique: le créateur dessine des séries limitées de boîtes de caviars. En 2004, la maison s'associe à Caviar House et poursuit son développement international proposant au monde entier l'art du caviar français.

Cette année 2022, ce lieu iconique de la gastronomie parisienne invite en cuisine le chef Yannick Alléno et réveille son cadre Art déco inscrit au registre des monuments historiques de l'avenue Victor Hugo. Le mythe se poursuit.

Au restaurant Prunier, le bar Caviar et Champagne. | Nicolas Lobbestaël

L'or noir au cœur du nouveau menu signé Yannick Alléno

Icône de la gastronomie française, le chef triplement étoilé Yannick Alléno devient en cette rentrée 2022 le nouvel ambassadeur de la Maison Prunier. Et pour réveiller la carte, le chef n'hésite pas à décliner les grands classiques de la maison en autant de recettes contemporaines capables de séduire les palais les plus exigeants.

Au cœur de la nouvelle carte, le caviar, produit par la Maison Prunier dans sa manufacture d'esturgeons à quelques encablures de Saint-Émilion, se décline sous toutes ses formes. Soucieux de développer une gastronomie responsable et respectueuse de l'environnement, le chef respecte les saisons tout en faisant voyager les papilles.

Au restaurant Prunier, Yannick Alléno dégustant le caviar Osciètre Prunier. | Nicolas Lobbestaël

Armés de petites cuillères en nacre, les visiteurs ont le choix de les plonger dans une myriade de variétés de caviar: le Prunier Tradition (68 euros les 30 grammes), le Prunier Saint-James rond aux grains soyeux (à partir de 98 euros les 30 grammes), le Prunier Malossol dont l'intensité des notes salées perdurent en bouche (98 euros les 30 grammes) ou encore les Osciètres avec le Prunier noir (135 euros les 30 grammes) et le Prunier Héritage (240 euros les 30 grammes), à déguster purs ou lovés sur des blinis moelleux –comme l'aimait Yves Saint Laurent.

Au restaurant Prunier, la soupe froide au caviar Baeri. | Nicolas Lobbestaël

Autre incontournable du lieu, le légendaire œuf Christian Dior délicatement posé sur une gelée fine et coiffé de caviar parade aux côtés d'huîtres au lait d'amande à l'aneth, de homard grillé, de fettucine alle vongole, de saumon en gelée de Chardonnay, de bar de ligne ou encore de sole meunière. Le chariot de desserts réveillera les plus beaux souvenirs gourmands de l'enfance.

Au restaurant Prunier, l'œuf Christian Dior. | Nicolas Lobbestaël

À la tête de la direction du Pavillon Ledoyen depuis 2014, Yannick Alléno a inauguré trois restaurants emblématiques à Paris: sa table gastronomique éponyme auréolée de trois étoiles installée dans le salon Byzance, le délicat bar à sushis L'Abysse, et le Pavyllon, comptoir gastronomique ouvert sur le jardin. Il ne cesse de réinventer les codes traditionnels de la cuisine française à travers ses recettes innovantes qui accordent une place particulière aux sauces et aux bons produits du terroir sourcés et magnifiés.

À noter que Yannick Alléno, après la disparition tragique de son fils tué au mois de mai par un chauffard, a créé L'association Antoine Alléno destinée à prévenir les actes de violence à l'encontre des jeunes et à accompagner les victimes proches dans une situation dramatique: «Ceci afin qu'Antoine ne soit pas mort pour rien», dit-il.

Prunier est une fête

Le superbe restaurant Prunier de l'avenue Victor Hugo vient d'être rénové par l'architecte d'intérieur Alexandra Saquet, épaulée par les studios Gohard et l'Atelier du Mur.

La salle principale du restaurant Prunier. | Nicolas Lobbestaël

Forts d'un savoir-faire artisanal de haut vol, ces décorateurs qui flirtent avec les métiers d'art y ravivent les moulures, les fresques Art déco, les tissus précieux signés Pierre Frey.

À la place des salons d'antan qui ont vu défiler les plus grands artistes du siècle dernier, l'étage gagne de nouvelles teintes sublimes. Témoin feutré de déjeuners et de dîners entre intimes, le lieu historique se privatise selon les envies.

Le salon Izba, en référence aux maisons traditionnelles russes, fut commandé par Pierre Bergé lors du rachat de l'entreprise et du prestigieux restaurant.

Au restaurant Prunier, le bar et le Salon Izba. | Nicolas Lobbestaël

Cette adresse d'anthologie qui souffle ses 150 bougies se veut encore et toujours le rendez-vous des artistes, des écrivains, et des globe-trotters de passage à Paris.

Prunier a toujours su habilement se réinventer tout en respectant et valorisant la nature environnante. Déjà en 1924, Émile Prunier réalise l'importance de soutenir une pêche d'esturgeons durable et responsable. Alertant les autorités françaises, plusieurs décrets sont signés en 1924, 1925 et 1927 pour la réguler et protéger ainsi les espèces.

C'est toujours dans cette démarche et ce même respect de la faune et de la flore que la Manufacture Prunier continue de produire aujourd'hui ses caviars français, inaugurant une des toutes premières fermes d'élevage au monde en 1993.

Les esturgeons y vivent dans de grands bassins en plein air. Fruit d'un travail exigeant et précis, il faut compter de huit à dix ans avant de pouvoir déterminer si les œufs sont conformes aux haut standards de la maison. Vendu à travers le monde, le caviar Prunier est devenu une référence absolue que l'on retrouve sur les plus belles tables, de la Suisse au Japon en passant par l'Allemagne et l'Angleterre.

Les menus

Mon déjeuner chez Prunier (68 euros): le saumon Balik en tartare, pommes gaufrettes croustillantes à la sauce verdurette, le merlan frit à la façon Prunier, tartare de thon et grains de caviar (61 euros à la carte), la pâtisserie parisienne (aux trois menus).

Au restaurant Prunier, les pommes gaufrettes croustillantes, sauce verdurette. | Nicolas Lobbestaël

Menu Alfred (125 euros): la gelée de courge à la crème de ferme et caviar aux graines salées (26 euros à la carte), la langoustine à cru au géranium et crème de caviar (39 euros à la carte), le merlan frit ou le carré d'agneau à la française, jus composé (61 euros à la carte).

Au restaurant Prunier, la langoustine à cru au géranium et à la crème de caviar. | Nicolas Lobbestaël

Menu Émile (190 euros): la gelée de céleri à l'eau de tomate et caviar, l'œuf Christian Dior, l'original, la glace à l'artichaut et la quenelle de caviar en opposition (38 euros à la carte), le bar de ligne à l'assiette au céleri et au caviar (77 euros à la carte), le filet de bœuf plein cœur au grill (68 euros à la carte).

Au restaurant Prunier, la glace à l'artichaut et quenelle de caviar en opposition. | Nicolas Lobbestaël

Les coquillages et crustacés Émile Prunier: les huîtres La Perle Noire n°3 de Cadoret (36 euros les six), les palourdes en bouillon léger (29 euros), le homard bleu grillé au beurre de gingembre (98 euros).

Les plats principaux, poissons et viandes à la carte: la belle sole meunière (75 euros), les fettucine alle vongole (29 euros), la joue de bœuf «grand-mère» confite quelques heures (39 euros).

Au restaurant Prunier, le carré d'agneau à la française, jus composé. | Nicolas Lobbestaël

Les pâtisseries parisiennes (toutes à 12 euros): les éclairs au café ou au chocolat grand cru, la collection de petites tartes, le Kievlova aux fruits confits sans sucre, les choux à la vanille, la glace sous une pluie de chouquettes et fruits de saison, le Colonel, citron givré.

Au restaurant Prunier, une pâtisserie parisienne. | Nicolas Lobbestaël

Pour satisfaire toutes vos envies, vous pourrez prochainement commander une déclinaison de la carte à emporter en click and collect ou vivre l'expérience gastronomique au bureau ou à domicile grâce aux plateaux repas.

Au restaurant Prunier, la salle privée. | Nicolas Lobbestaël

16, avenue Victor Hugo 75016 Paris. Tél.: 01 44 17 35 85. Salle privée. Fermé dimanche et lundi. Réservation conseillée.