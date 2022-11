À quelle fréquence faut-il se laver les cheveux?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Avec la récente publication d'une étude révélant la présence de benzène –élément chimique cancérogène– dans de nombreux shampoings secs, certaines personnes peuvent être amenées à repenser leur routine capillaire. C'est l'occasion, pour CNN, de faire un point sur la fréquence idéale pour se laver les cheveux et conserver un cuir chevelu en pleine santé.

Cela fluctue selon plusieurs facteurs tels que la nature du cheveu, sa tendance à devenir gras ainsi que le niveau d'activité du sujet. Mais en règle générale, Anthony Rossi, assistant dermatologue et membre de l'association American Academy of Dematology, conseille de laver votre crinière une à deux fois par semaine, à quelques exceptions près.

À commencer par les colorations: «Tout traitement chimique assèche votre cheveu, il est donc préférable d'avoir recours à moins d'un shampoing hebdomadaire pour prévenir les fourches», d'après le spécialiste. Il en va de même pour les chevelures frisées ou bouclées, qui tendent à devenir sèches. Ces dernières bénéficient en revanche d'un traitement distinct, nécessitant d'être lavées épisodiquement sur la base d'une fois toutes les deux ou trois semaines.

L'âge est aussi un critère décisif. Selon l'assistant dermatologue, «la puberté engendre une poussée d'hormones et les glandes sébacées peuvent s'hypertrophier, ce qui explique d'ailleurs la possibilité d'acné à l'adolescence. Dans le cas présent, il est utile de faire un shampoing plus fréquemment». Mais rassurez-vous, la production de sébum diminue en vieillissant et votre situation ne peut aller qu'en s'améliorant.

Comment espacer ses shampoings?

«L'hygiène du cuir chevelu est tout aussi importante que celle de la barbe. Il faut prendre soin de la peau qui se situe en dessous», met en garde Anthony Rossi. Pour veiller à l'entretien de votre crâne, des habitudes quotidiennes adéquates suffisent: se peigner les cheveux chaque jour permet de décoller les cellules mortes fixées sur votre peau, au même titre que masser le cuir chevelu. De ce geste peuvent également apparaître des vertus relaxantes.

Adeptes des shampoings secs, sachez que les experts les déconseillent: ils ne laissent pas respirer la chevelure.

Les sportifs, quant à eux, peuvent ne pas se faire à l'idée de minimiser les lavages et sont donc enclins à augmenter leur fréquence. Alors, comment combiner hygiène et activité physique? Pour l'assistant dermatologue, «une transpiration excessive ne doit pas mener systématiquement à un shampoing, à moins qu'il y ait une prolifération de bactéries ou une odeur nauséabonde». Rien ne coûte néanmoins de rincer vos cheveux à l'eau, si cela est davantage en accord avec vos habitudes et principes.

Le plus important pour Anthony Rossi reste de ne pas partir avec des préjugés. «Certains croient que s'ils ne lavent pas leur chevelure tous les jours, elle sera grasse. Mais ils doivent se laisser une chance, et au fil du temps, ils verront qu'ils avaient tort de penser ainsi», affirme-t-il.