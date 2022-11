On sait désormais combien de terminaisons nerveuses comporte le clitoris

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Les études sur le clitoris ont longtemps été superficielles, voire complètement délaissées. Le nombre même de terminaisons nerveuses présentes sur ce petit organe érectile de la vulve était inconnu. Pire, la seule étude qui a tenté de le quantifier (on pensait alors que le clitoris en comportait 8.000) se basait en réalité sur des animaux. Jusqu'à aujourd'hui.

Une récente étude du docteur Blair Peters de la faculté de médecine de l'Oregon Health and Science University, vient en effet complètement bouleverser nos savoirs. En analysant le tissu nerveux clitoridien de sept volontaires transmasculins subissant une chirurgie génitale, Peters a relevé précisément 10.280 fibres nerveuses au total. Soit environ 20% de plus que l'estimation précédente!

Le clitoris est donc beaucoup plus sensible qu'on ne le pensait jusqu'ici. Une avancée importante dans la compréhension du corps féminin, qui montre aussi à quel point les études sur le sujet font défaut.

Plus dense

Qu'en est-il du sexe masculin? Depuis longtemps, on estime que le clitoris est deux fois plus sensible qu'un pénis. Le média scientifique Science Alert vient nuancer cette idée. Les deux organes sexuels contiendraient probablement un nombre à peu près similaire de terminaisons nerveuses au total, avec une différence cruciale tout de même: leur concentration.

Chez la femme, cette zone érogène est bien plus petite, et son réseau de terminaisons nerveuses est plus dense que le gland chez l'homme. Autrement dit, le clitoris est beaucoup (beaucoup) plus sensible.

Pour Peters, cette nouvelle étude n'est pas seulement une étape importante dans la compréhension de l'organe sexuel féminin. C'est aussi une avancée pour aider les chirurgiens à réussir les reconstructions du clitoris, à la fois pour des opérations d'affirmation du genre, mais aussi en cas de mutilation génitale.