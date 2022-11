La Chine veut que des singes se reproduisent dans sa station spatiale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

La Chine ne manque pas d'ambition pour sa toute jeune station spatiale: elle compte y mener des expériences inédites, comme y envoyer des singes pour qu'ils aient des relations sexuelles.

Le 31 octobre 2022, le lancement de la fusée Longue Marche-5B Y4 et l'arrimage du module Mengtian à la station Tiangong permettent désormais à la Chine de maintenir une présence humaine de long terme dans l’espace. Une présence humaine, mais aussi animale, explique Futurism.

En s'appuyant sur un article du South China Morning Post, le média américain rapporte que des scientifiques chinois auraient l'intention d'envoyer des singes dans cette toute nouvelle station spatiale, pour pouvoir répondre à une mystérieuse question: est-il possible de se reproduire loin de la Terre?

L'objectif est avant tout de comprendre comment les organismes s'adaptent aux environnements spatiaux et, si une reproduction est possible, comment grandit un bébé singe dans l'espace. Une question qui va évidemment au-delà des primates: en toile de fond, c'est de la reproduction potentielle des humains dans l'espace dont il s'agit.

Une première loin d'être gagnée

Sur le papier, l'idée est crédible. Dans les faits, l'expérience risque d'être un sacré casse-tête! Gérer un singe (et ses déchets) dans l'espace ne va pas être une tâche aisée, sans compter que pour assurer sa reproduction, il faudrait pouvoir garder les macaques heureux, loin du stress. Être enfermé dans une petite cabine à des kilomètres de la terre, on a connu moins stressant et plus romantique comme environnement. L'apesanteur et sa malice risquent également de compliquer le bazar.

Par le passé, seuls de petits organismes, comme des poissons, ont réussi à se reproduire dans l'espace. Pour le reste, c'est échec sur échec. Des souris n'avaient engendré aucune progéniture, tandis que des geckos sont mort pendant une expérience russe similaire.