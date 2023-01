La folle histoire d'h2g2.com, une «encyclopédie» collaborative en ligne destinée aux aliens

Temps de lecture: 10 min

Chaque année, des fans du monde entier lui rendent hommage le 25 mai. En se baladant avec une serviette pour célébrer le «Towel Day» [jour de la serviette, ndlr], outil indispensable pour chaque voyageur qui se respecte, tel qu'il l'écrivait. «Tout homme ainsi capable de sillonner de long en large la galaxie en vivant à la dure, de zoner en affrontant de terribles épreuves et de s'en tirer sans avoir perdu sa serviette ne peut être assurément qu'un homme digne d'estime.»

Le nom de Douglas Adams reste gravé dans la boîte crânienne de nombreux fans de science-fiction, grâce à l'ouvrage un peu barré (né dans un champ à Innsbruck où son auteur était allongé) qui a forgé sa renommée: H2G2: Le Guide du voyageur galactique. Pas facile de résumer ce livre culte vendu à 15 millions d'exemplaires, mais il est en tout cas possible d'essayer.

Arthur Dent, un citoyen anglais très moyen, voit son existence chanceler lorsque le conseil de planification de l'hyperespace galactique décide de détruire la Terre pour y faire passer une autoroute. Heureusement, notre héros mal dans sa peau peut compter sur l'aide idoine de son ami Ford Perfect.

L'homme qu'il pensait être un acteur au chômage est, en fait, un alien. Mais ce dernier lui sauve la vie, l'emmène à bord d'un vaisseau et lui distille moult tips pour explorer la galaxie. Le Terrien apprend alors à connaître les moindres recoins de son nouvel univers, grâce à un livre électronique connecté, magique et ubiquitaire, dont son ami est un employé enquêteur. Le fameux Guide du voyageur galactique...

Un guide de la Terre destiné aux aliens

En 1999, soit vingt-et-un ans après la première série radiophonique dont sont tirés les ouvrages, Douglas Adams a décidé de faire «l'inverse» de son guide. L'écrivain britannique à l'humour absurde s'est, en effet, lancé le défi de mettre sur pied un vrai site collaboratif en ligne: «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy – Earth edition» [le guide du voyageur galactique, édition terrienne]. Une sorte de Guide du routard qui expliquerait les secrets de notre planète à d'éventuels petits hommes verts.

Le Britannique précisait ce projet dans l'émission «The Big Breakfast» la même année: «L'idée du guide [dans la fiction], c'était un livre électronique que tu emportais avec toi, constamment mis à jour. Avec toutes les informations dont tu as besoin. Je ne pensais pas à une technologie, c'était juste un outil narratif. Mais, petit à petit, le web est arrivé et des sortes de petits ordinateurs ont vu le jour. Il semble naturellement évident que la chose à faire est d'essayer de créer un guide collaboratif en ligne.»

Alors, ça peut paraître une idée quelque peu évidente aujourd'hui. Mais en 1999, en France, il est bon de rappeler qu'une personne sur douze seulement s'était déjà connectée au moins une fois à internet. À l'époque, on se connectait en 56k sur AOL, Wanadoo ou Club Internet, pour aller sur le nouveau-né MSN Messenger ou lire ses courriels sur Caramail. Google, lui-même, n'en était qu'à une version bêta et, surtout, Wikipédia n'existait pas.

«Je pense que Jimmy Wales et Larry Sanger, quand ils ont créé Wikipédia, ont regardé ce qu'on avait fait avec le site h2g2.com», estime d'ailleurs aujourd'hui Robbie Stamp, ami de Douglas et ex-CEO de The Digital Village. C'est cette entreprise qui a inauguré le site h2g2.com en grande pompe, en direct à la télévision, le 28 avril 1999. «Je me souviens encore du lancement dans “Tomorrow's World”, un programme très connu en Grande-Bretagne. Des dizaines de milliers d'internautes nous ont rejoints, c'est l'un des souvenirs les plus excitants de ma carrière», s'emballe-t-il avec un accent british mâtiné de nostalgie.

L'idée d'inviter les internautes à écrire des articles du guide a été si populaire que les serveurs du site ont rendu l'âme. Du moins temporairement... Car, vingt-trois ans plus tard, malgré le décès de Douglas Adams en 2001, h2g2.com est toujours vivant, même si le maintenir à flot a été loin d'être de tout repos.

Un site collaboratif avant Wikipédia

Il ne faut pas surfer plus d'une seconde sur h2g2.com pour comprendre qu'en 2022, le guide (et son magazine hebdomadaire The Post) n'est géré que par des bénévoles.

Capture d'écran de la page d'accueil du site h2g2.com.





Pourtant, à son apogée en 2000 The Digital Village comptait une quarantaine de salariés. «On était en train de grandir, on avait lancé une version mobile du site sur le Wap [les débuts d'internet par la téléphonie mobile], on avait attiré l'attention d'investisseurs privés, des banques... On était en train de préparer les papiers, lorsque le marché s'est effondré.» Boum. La bulle internet a explosé et le site collaboratif a vu ses ambitions partir en fumée. «Ça a été très brutal», admet-il avant de détailler la suite. À savoir, l'incorporation du site à la BBC grâce à Ashley Highfield. Le directeur des nouveaux médias du service public britannique de l'époque, qui suivait le projet depuis un moment, a fait des pieds et des mains pour racheter le guide. «Il aimait surtout le software communautaire qu'on avait créé et qu'il pouvait utiliser au sein de la BBC», avance Robbie. La collaboration dure dix ans. Jusqu'à ce qu'en 2011, le service public annonce la suppression de 360 postes affectés au numérique en réduisant le budget de 25%. Plusieurs sites passent alors à la trappe, dont celui né de l'imagination de Douglas Adams. Capture d'écan de l'ex-page d'accueil de h2g2.com hébergée sur le site de la BBC.

Des bénévoles et un comité éditorial

Depuis, le site a été repris par trois personnes (Robbie Stamp, Brian et Alyson Larholm de Lycos Chat) et surtout d'irréductibles bénévoles qui ont mis à profit leur temps libre pour rédiger des milliers d'entrées du guide.

Ils ont écrit sur des thèmes aussi variés que le polonium, les bananes, les boîtes aux lettres de l'île de Wight, le «Apple Bobbing», les tanks allemands de la Seconde Guerre mondiale, ou encore le groupe The Divine Comedy. Un Wikipédia bis? «Il y a deux principales différences entre les deux sites. Le peer reviewing et l'angle», rétorque Dmitri Gheorgheni (un pseudo), membre du groupe et qui revendique, depuis 2005, l'écriture d'environ 300 articles.

Contrairement à l'encyclopédie en ligne la plus fameuse du monde qui vérifie les publication a posteriori, h2g2.com a adopté un modèle «d'évaluation par les pairs» a priori. Avant toute publication, chaque entrée du guide doit être approuvée par un comité éditorial.

Dans la même idée, il convient de tourner dix fois ses dix doigts dans sa poche avant de poster une ânerie dans les commentaires. L'utilisateur n'a, en effet, pas la possibilité de modifier ou supprimer son message. Des modérateurs sont d'ailleurs sur le qui-vive pour éviter que les discussions ne partent trop en vrille. «On est très stricts», confirme Maria, une Suédoise qui a rejoint le site dès 1999. «Un bouton d'alerte existe et on n'hésite pas à supprimer les contenus, à bannir les utilisateurs qui dépassent les bornes. Les gens comprennent le ton du site, et l'atmosphère est amicale.»

Robbie Stamp lors du AI Summit London au printemps 2022. | Photo fournie par Robbie Stamp

Second degré de rigueur

Le second degré, en revanche, est plus qu'accepté. En voyageant de lien en lien, on se rend rapidement compte que le ton des articles du guide est souvent pince-sans-rire. Jugez plutôt:

Le football : «Vingt-deux hommes portant des maillots aux couleurs vives forment deux équipes qui sont supervisées par un groupe de quatre agents de la circulation sous-payés qui portent du noir et se font un plaisir de chasser votre joueur préféré du terrain pour la moindre infraction.»

La joie des chaussettes : «C'est une erreur de supposer que la vie d'une chaussette commence lorsque le premier orteil est doucement inséré. Ce n'est que le début de la relation symbiotique de la chaussette avec son premier et, espérons-le, unique partenaire humain. Le long et alambiqué voyage de la chaussette à travers la vie commence bien avant ce moment fondateur, souvent dans un pays lointain, très lointain.»

«On a un formidable petit site dans une partie oubliée du système, mais sa beauté c'est qu'il est resté intact, il n'a pas été touché par les données toxiques et le business model.» Robbie Stamp, cofondateur de h2g2.com

La France : «À une époque antérieure aux années sabbatiques exotiques autour du monde, le travail bénévole dans les forêts tropicales humides et la consommation de bière en Australie, la France était l'endroit où de nombreux adolescents passaient l'année entre l'école et l'université. C'était génial –vivre dans des appartements mansardés et survivre grâce à un régime de baguettes et de fromages dans des cafés baignant dans la fumée de cigarettes Gauloises. De bons moments...»

Comment ne pas prénommer un enfant: «Les parents pensent que ces prénoms sont intelligents et ils riront comme des hyènes lorsque des amis comprendront le jeu de mots et rouleront des yeux. Malheureusement, les personnes vivant avec ces prénoms, tout en recevant une attention supplémentaire, peuvent subir des années de tourments en tant qu'enfants.»

Le contact juggling : «C'est l'une des formes les plus pures de jonglerie technique. C'est extrêmement satisfaisant, incroyablement difficile, agréablement minimaliste et si peu impressionnant que ça en devient déprimant pour un public qui ne sait pas à quel point c'est difficile à apprendre.»

«La personnalité de Douglas aide», analyse Dmitri à propos du ton so british du site. «Car les gens qui connaissent son travail savent à quoi s'attendre.» Les lecteurs de l'auteur britannique se souviennent, sans doute, que dans son ouvrage, Arthur Dent (le personnage principal) fait la rencontre de plusieurs peuplades.

Par exemple, les Vogons, nuls en poésie, désagréables, radins, ont pour hobby de détruire des crabes à coups de mailloches en fer (et de réduire la Terre en poussière). Sur le territoire des Poghrils, Arthur et Ford font face à un trou dans la galaxie qui inverse la raison.

«Les gens qui connaissent son travail savent à quoi s'attendre.» Dmitri, membre du comité éditorial de h2g2.com

Il existe aussi un poisson jaune magique, le «Babelfish», qui lorsqu'on le glisse dans l'oreille, traduit n'importe quelle langue. Un Google Traduction avant l'heure. Sans oublier Marvin, robot androïde, paranoïaque, dépressif et cynique ayant donné son nom à un titre mythique du groupe Radiohead: «Paranoid Android».