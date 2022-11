Pour préserver vos bijoux, rangez-les séparément

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Peut-être un bijoutier vous a-t-il déjà contre-indiqué de ranger votre nouveau collier avec l'ensemble de vos bijoux? Dès la porte de la boutique franchie, ce conseil passe généralement à la trappe, alors qu'il s'avère être d'une importance capitale pour la préservation de vos petits joyaux. Épargnez-leur rayures et oxydation en suivant ces précautions.

Pour le HuffPost, Marcus Young, professeur associé en sciences des matériaux à l'Université du Nord Texas, explique: «Si vous mettez deux métaux ensemble, surtout l'argent et le cuivre, vous créez comme une batterie, une cellule galvanique où des ions vont se transporter et conduire à une corrosion. Cela provoque instantanément des réactions d'oxydo-réduction qui entraînent ensuite des piqûres et une décoloration des bijoux.» L'incidence s'observe à l'œil nu puisque le métal ternit de jour en jour.

Or, la plupart des pièces sont constituées de ces deux métaux, et l'or n'échappe pas à la règle: «L'or 14 carats n'est composé que de 58,5% d'or pur, et les autres composants sont pour beaucoup une combinaison d'argent et de cuivre. Même l'argent sterling n'est pas absolu et sera donc amené à ternir», précise Judith Anderson, experte en bijoux. Toutefois, la vitesse de l'oxydation diffère selon la formation de l'alliage, c'est-à-dire la proportion de chaque métal dans le produit final.

Ranger les bijoux séparément peut également prévenir des rayures, qui se produisent en raison des différents niveaux de dureté. Judith Anderson confie que «le platine ne s'oxyde pas mais peut tout à fait être rayé par l'or, qui est plus dur que son semblable».

Comment les ranger?

Outre le fait de privilégier le stockage individuel des pièces, les experts s'accordent à dire qu'un endroit propre et à l'abri de l'humidité réduirait la détérioration de vos bijoux. «Plus un objet est humide, plus la formation d'hydroxyde et d'oxyde, responsables du ternissement, sera considérable. Une boîte doublée de tissus protégera davantage», déclare Amanda Gizzi de l'organisation Jewelers of America.

En revanche, si vous ne pouvez pas appliquer ce conseil, le plus important reste de favoriser les compartiments dans votre boîte de rangement: «Les produits finissent par se superposer et s'emmêler s'ils sont empilés», met en garde Amanda Gizzi. Judith Anderson est encore plus méticuleuse et range chaque boucle d'oreille dans un sachet distinct, puis place l'ensemble dans un contenant plus conséquent pour garder la paire réunie. «Plus vous en prenez soin, moins vous aurez besoin de les polir», affirme-t-elle.

Malgré toutes ces bonnes intentions, vos bien-aimés peuvent montrer des signes d'usure au fil des années. Pour entretenir l'argent, un nettoyant industriel suffira mais il en va tout autrement pour l'or: «Il est primordial de se rendre au moins une fois par an chez un bijoutier afin qu'il polisse votre bien, ou au moins qu'il le nettoie», recommande Amanda Gizzi.