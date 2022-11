Ces aliments peuvent soulager les douleurs menstruelles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Les crampes menstruelles peuvent être réellement handicapantes, débilitantes, et vous ont peut-être déjà contraintes d'annuler vos plans. Si recourir aux analgésiques est généralement le premier réflexe, beaucoup de personnes ignorent qu'une alimentation adaptée au cycle menstruel peut contribuer à atténuer ces douleurs. Selon les dires des experts relayés dans le HuffPost, ces aliments se trouvent même probablement déjà dans votre réfrigérateur.

D'après Gloria Bachmann, directrice du Rutgers Women's Health Institute et Serah Sannoh, stagiaire dans l'établissement, il est primordial d'apporter à notre corps les nutriments nécessaires à chaque phase du cycle. Par exemple, lors de la phase lutéale, située entre l'ovulation et le début des règles, Leslie Northcutt, directrice de la nutrition chez 28 (société spécialisée dans le bien-être) recommande de consommer des aliments riches en fibres tels que le brocoli, les haricots rouges, les artichauts, les lentilles, l'avoine et les légumes-racines tels que les carottes ou les betteraves.

«Ces denrées contribuent à la diminution des crampes menstruelles en luttant contre la constipation. Cette dernière a tendance à survenir au cours de cette phase du cycle étant donné l'augmentation de progestérone. Lorsque vous n'éliminez pas correctement, les hormones et toxines que votre corps veut évacuer s'accumulent. Dans le cas de règles douloureuses et de saignements abondants, ce sont les œstrogènes, présents en quantité excessive, qui les provoquent», explique-t-elle.

Un régime végétalien peut également aider. Selon les deux consœurs du Rutgers Women's Health Institute, cette alimentation permettrait d'avoir des taux d'inflammation moins élevés et donc des douleurs moins intenses. Si ce changement peut s'avérer difficile à adopter pour de nombreuses personnes, s'hydrater suffisamment tout au long du mois, mais surtout pendant les règles, sera déjà bénéfique pour diminuer les crampes –l'eau étant un relaxant musculaire naturel.

Pendant les menstruations

Plusieurs indications sont à prendre en compte au moment venu. Le magnésium possède les mêmes propriétés que l'eau et aide à détendre les muscles utérins. «Le chocolat noir et les épinards cuits sont d'excellentes sources de magnésium», informe Leslie Northcutt. Les Instituts américains de la santé complètent la liste en citant les graines de chia, le lait de soja, les haricots noirs ou encore le saumon. Le soulagement de la douleur que procurent ces aliments vous donnera instinctivement l'envie de les consommer en période de règles: le mythe de l'appétence soudaine pour le chocolat pendant les menstruations tient enfin son explication.

Il est en revanche déconseillé d'ingérer trop d'acides gras oméga-6, connus pour leurs propriétés pro-inflammatoires. Généralement présents dans la viande rouge et les aliments transformés comme les frites, ils peuvent favoriser les crampes menstruelles. Cependant, veillez à ne pas les exclure définitivement de votre régime: un équilibre entre les acides gras oméga-6 et oméga-3 –anti-inflammatoires présents entre autres dans le saumon, les sardines et les noix– est nécessaire à l'organisme.

Bien que suivre l'ensemble de ces conseils reste compliqué, mettre en place certains de ces changements peut déjà grandement soulager les douleurs. La clé est de trouver le bon équilibre alimentaire, sans se priver.