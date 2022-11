À Shanghaï, Disneyland ferme brusquement ses portes en laissant sa clientèle à l'intérieur

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

La politique «zéro Covid» de la Chine crée des situations parfois absurdes, certains lieux étant soumis sans préavis à une situation de confinement par les autorités. Ce samedi, en raison de la dizaine de cas positifs signalés à Disneyland Shanghaï, il a été décidé que le parc devait fermer ses portes immédiatement... avec l'ensemble des visiteurs et visiteuses à l'intérieur.

À peine l'annonce faite via le système de haut-parleurs du parc, explique la BBC, on a pu voir de nombreux individus tenter de s'enfuir en courant, avant de trouver portes closes. Sur Weibo, le Twitter chinois, de nombreuses vidéos ont été publiées pour dépeindre la panique qui s'est emparée de ces personnes qui ne pensaient pas être contraintes de prolonger leur séjour.

À 11h30 heure locale, toute entrée était interdite; quant aux membres de la clientèle se trouvant à l'intérieur du parc, ils n'avaient le droit de ressortir du parc d'attractions qu'après avoir présenté un test négatif –il était heureusement possible de se faire tester sur les lieux, sinon l'absurdité aurait été totale. Dans le même temps, pour divertir le public présent dans l'enceinte, les attractions ont continué de fonctionner.

Bis repetita

La peur du cluster était apparemment très forte, puisque toute personne ayant visité Disneyland Shanghaï entre jeudi et samedi est désormais sommée de présenter trois tests négatifs réalisés sur trois jours consécutifs, sous peine d'être confinée de force.

Aucune date de réouverture n'a été donnée; en revanche, la direction du parc a annoncé que la durée de validité des billets était prolongée de six mois, et que les demandes de remboursement seraient honorées.

La diminution de la capacité du parc, décidée dans le courant de la semaine passée pour éviter une flambée de Covid, n'aura donc pas suffi: pour la deuxième fois, Disneyland Shanghaï a dû fermer inopinément. La première fois, c'était en novembre 2021, lorsque 30.000 visiteurs et visiteuses avaient dû rester de nombreuses heures à l'intérieur pour des raisons similaires.

La population chinoise commence sérieusement à déserter certains lieux accueillant du public, par exemple les centres commerciaux et les magasins de meubles suédois, pour éviter d'être prise au piège à l'intérieur dans le cas où les autorités chinoises décideraient de fermer soudainement les lieux. Une pratique de plus en plus répandue et de plus en plus crispante pour la population.