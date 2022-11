Mais pourquoi Taylor Swift tient-elle son stylo de façon si singulière?

Temps de lecture: 5 min

Dans une scène du clip vidéo de «Anti-Hero», le premier single issu du nouvel album de Taylor Swift, Midnights, on aperçoit la chanteuse écrire sur un bloc de papier. Tandis qu'un de ses alter ego pointe un doigt agressif vers un tableau arborant le principe swiftien «Everyone will betray you» («Tout le monde te trahira»), la chanteuse prend des notes.

On y relève un détail infime à côté duquel il serait facile de passer: la façon dont l'élève Swift tient son stylo. La plupart des gens le tiennent entre le pouce et l'index, mais ce n'est pas le cas ici: elle tient le sien entre son index et son majeur. Ce n'est pas une question franchement polie à poser à une autrice aussi accomplie qu'elle, mais en voyant ça, on est tenté de demander: «Est-ce que cette femme a déjà tenu un stylo une fois dans sa vie?»

«Comme une vraie psychopathe»?

Évidemment, elle en a tenu de nombreux. Au fil de sa carrière, des dizaines de photos ou vidéos l'ont montrée stylo ou crayon en main, et bien souvent de cette façon peu commune. Une rapide recherche Google vous montrera le nombre incroyable de photos qui circule sur le Net, montrant Swift signant des autographes et écrire des paroles au moyen d'un stylo placé entre les «mauvais» doigts.

Vous en viendrez à vous demander si ce ne serait pas vous qui clochez, pour ne pas avoir remarqué ça avant. En revanche, ce détail n'a pas échappé à ses plus grands fans. Ils ont créé des fils de discussion sur Reddit, Quora, et des mèmes sur le sujet «Tenir un stylo ou tenir un stylo (façon Taylor)».

Et, bien que le site conservateur The Federalist en ait profité pour publier un charmant post intitulé «Taylor Swift tient son stylo comme une vraie psychopathe» (un extrait: «Et si, plutôt que dire f*** au patriarcat, on apprenait à tenir un stylo, hein?»), nous avons décidé, au lieu de juger hâtivement, de consulter des experts. En commençant par une ergothérapeute, qui a appris à des enfants comment tenir crayons et stylos.

«Je dirais qu'elle protège ses articulations, et si ça marche pour elle, tant mieux», a décrété Cathy Richmond, une ergothérapeute récemment retraitée et basée du côté d'Omaha dans le Nebraska, où elle a passé douze ans à travailler en milieu scolaire. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de craindre que Swift puisse se faire mal en adoptant cette position.

Ergothérapeutes à la rescousse

Richmond admet cependant que c'est une «prise en main inhabituelle». Au cours des années passées auprès d'écoliers, elle a très rarement croisé pareil cas de figure: «J'ai rencontré quelques enfants qui le saisissaient de cette manière, et il s'agissait principalement d'enfants plutôt frêles, peu musclés.»



J'avais quand même envie de savoir s'il y a d'autres raisons qui poussent quelqu'un à adopter cette position. Donc j'ai appelé Cheryl Crow (non, pas la chanteuse), une ergothérapeute de la région de Seattle –une vraie «Swiftie», qui a même fait des vidéos TikTok sur la façon dont Taylor Swift tient son stylo.

«Il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens optent pour cette prise en main», m'a-t-elle dit. La première, c'est une hypermobilité: leurs articulations bougent trop. La seconde est la douleur, plus particulièrement celle provoquée par une polyarthrite rhumatoïde.» Cheryl Crow pense qu'il est peu probable que Taylor Swift soit touchée par cette dernière hypothèse, donc l'hypermobilité semble la solution la plus plausible.

Elle ajoute que celle-ci va souvent de pair avec un manque de tonicité musculaire (ce que Cathy Richmond avait déjà mentionné), et se basant sur sa longue observation (de loin, évidemment), elle estime possible que Swift soit effectivement hypermobile. «Les gens touchés par l'hypermobilité éprouvent quelques difficultés –jamais je ne critiquerai la reine Swift–, mais je pense que les apparences démontrent une difficulté à tenir la posture classique.»

Un geste fonctionnel

Bien que la position de sa main paraisse étrange à certains, Crow assure que cela n'empêche nullement d'écrire normalement. «L'enseignant ou le parent moyen, en voyant ça, demanderait: “Pourquoi tiens-tu ton stylo comme ça?” Mais en réalité, je pense que Taylor Swift nous fournit un excellent exemple. Elle est sans conteste l'une des meilleures autrices de notre génération. Clairement, ça ne l'a jamais empêchée d'écrire! En fin de compte, la question à poser est celle-ci: est-ce que ce type de geste est fonctionnel et efficace pour écrire à long terme?» Pour Swift, il semble que ce soit le cas. Crow affirme qu'il est tout à fait possible d'écrire lisiblement avec cette prise en main du stylo.

Elle précise qu'on a longtemps pensé qu'il n'y avait qu'une façon correcte de tenir un stylo ou un crayon, mais que cette conception a évolué au cours des vingt dernières années. «Quand je faisais mes études il y a une dizaine d'années, mes professeurs insistaient sur le fait qu'il avait longtemps été admis que le tripode dynamique était la seule option valide, mais que depuis, on avait reconnu quatre positions efficaces et acceptables.» Et l'une d'elles est «la prise en main tripode d'adaptation, celle qu'utilise Taylor Swift, continue l'ergothérapeute. Je l'appelle “la prise Taylor Swift”, bien sûr.»

Crow reconnaît qu'il est aussi possible que le geste graphomoteur de la chanteuse n'ait aucune autre raison que l'habitude. «Mais de nombreux hypermobiles réalisent que stabiliser le stylo entre index et majeur les aide, parce que le tripode classique avec la pointe du stylo entre le pouce et l'index, si vos articulations sont très mobiles, n'offre pas assez d'appui pour stabiliser. Entre index et majeur, il est plus stable puisque vous le tenez plus haut. Il y a moins de risques qu'il bouge.»

Les autographes présumés coupables

D'après Cheryl Crow, les enfants adoptent leur geste graphique au cours de leur année de CP ou de CE1. Donc, dans le cas de Taylor, «je pense qu'on peut raisonnablement estimer qu'elle a développé cette habitude au début de son parcours en école élémentaire», dit-elle. Elle pense toutefois qu'il est possible que Swift ait adopté le geste plus tard.

En effet, bien que des photos prises au cours des quinze années de sa carrière montrent l'autrice-compositrice-interprète utilisant la prise en main qui est aujourd'hui la sienne, une photo d'enfance suggère qu'elle ait pu utiliser un geste graphomoteur plus conventionnel avant de devenir une superstar. Nous avons contacté Tree Paine, l'agente de Taylor Swift, pour obtenir un commentaire, mais au moment où nous publions [le 24 octobre sur Slate.com, ndlr], n'avons pas reçu de réponse.

«Beaucoup de gens qui développent une hypermobilité, une douleur chronique ou font face à un challenge particulier durant leur vie changent leur prise en main à cause de cela», assure Crow. Un type de challenge comme, disons, avoir régulièrement à signer un nombre extrêmement élevé d'autographes. «J'imagine, estime Crow, que si vous signez une tonne d'autographes, le tripode adaptatif peut aider car changer de position soulage le stress répétitif, n'est-ce pas?»

Cathy Richmond suppose la même chose: «Peut-être la douleur l'a-t-elle poussée à cela. Peut-être ses articulations la faisaient-elles souffrir et qu'elle a décidé de procéder autrement. Peut-être a-t-elle consulté un ergothérapeute?»

J'ai demandé à Cheryl Crow ce qui se passerait si les grands fans de Swift, qui seraient amourachés d'elle au point de l'imiter, se mettaient à tenir leur crayon comme elle le fait. «C'est difficile de changer votre façon d'écrire passé un certain âge, mais vous pouvez le faire.» Personne n'est encore venu chercher son expertise pour se mettre à écrire comme Swift, mais elle ne serait pas étonnée que cela arrive. «Avec des fans aussi passionnés, tout est possible.»