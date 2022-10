Même si c'est dur, ne vous frottez jamais les yeux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Les allergies, les longues journées passées devant l'ordinateur, l'habitude... Les raisons de se frotter les yeux ne manquent pas. Pourtant, il faut absolument se retenir de le faire. Car ce geste anodin de prime abord peut avoir de lourdes répercussions que liste le HuffPost, aussi bien sur votre santé que sur l'apparence de votre peau.

«La peau du contour de l'œil est la plus fine de votre corps. Chacune des fois où vous vous frottez les yeux peut être imagée comme le frottement agressif d'un pétale de rose», compare Tara Adashev, infirmière en chirurgie plastique. Par ailleurs, toucher nos paupières peut endommager la cornée. «Cela provoque des micro-rayures sur la cornée qui peuvent, avec le temps, l'amincir et détériorer notre vue. Cette déformation évolutive est appelée “kératocône”», précise le dermatologue Snehal Amin.

Enfin, si vraiment vous avez besoin de vous toucher les yeux, il est impératif de prendre le temps de se laver les mains en amont. Or, très peu de personnes le font, alors que nos mains sont d'importants vecteurs de transmission de micro-organismes qui n'épargnent pas nos globes oculaires des risques d'infection. «Les germes peuvent pénétrer dans l'organisme par la muqueuse. Cette préoccupation a été mise en évidence durant la pandémie», note le dermatologue.

Aucun frottement n'est bon

D'un point de vue esthétique, les répercussions sont évidentes: yeux injectés de sang, cernes, rides, etc. Se frotter les yeux peut même être la cause du regard fatigué que vous arborez, comme l'explique Snehal Amin: «Lorsqu'on se frotte trop régulièrement les yeux ou d'une manière trop brutale, les capillaires peuvent être brisés et vos globes oculaires seront donc injectés de sang.»

En outre, cette mauvaise habitude peut entraîner des cernes en accélérant la production de pigments cutanés et exposer la peau à un risque de lichénification –épaississement avec accentuation des stries–, ce qui favorise l'apparition de rides.

«Aucun frottement n'est bon: si vous le faites plus de deux fois par jour, c'est trop», met en garde la dermatologue Nava Greenfield. Pour soulager les picotements sur la zone, les spécialistes recommandent d'utiliser une compresse d'eau froide ou des gouttes ophtalmiques si la sécheresse oculaire en est à l'origine. Néanmoins, en cas de démangeaisons intenses et répétées, une visite chez un ophtalmologiste reste conseillée.

Enfin, si ce geste est devenu une habitude, certaines thérapies peuvent vous aider. «Se frotter les yeux, se gratter la peau et se lécher les lèvres sont des tics pouvant être diminués grâce aux techniques cognitivo-comportementales. Dire simplement à une personne d'arrêter est vain lorsque ce sont des habitudes ancrées», informe la dermatologue Claire Wolinsky. Bien que les effets ne se manifestent que sur une longue période et ne puissent être remarqués immédiatement, Nava Greenfield conseille de «rompre ce réflexe pour préserver notre santé et l'apparence de notre peau».