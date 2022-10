Dans les sous-marins aussi, les femmes subissent les assauts des prédateurs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Daily Mail, BBC

Ce n'est hélas pas la première fois que des personnes censées se comporter de manière exemplaire et assurer la sécurité de leur pays se montrent capables d'adopter des comportements d'agresseurs et de harceleurs. Cette fois, les personnes incriminées sont les soldats officiant dans les sous-marins britanniques, dont les comportements ont été signalés par plusieurs témoins et victimes.

L'amiral Ben Key, commandant général de la Royal Navy, a fait savoir au Daily Mail, qui a révélé cette information, qu'il se sentait profondément secoué par les plaintes reçues, qui révèlent des comportements «odieux». On a par exemple appris que des membres masculins d'un équipage avaient composé une liste classant leurs collègues féminines selon l'ordre dans lequel ils les soumettraient à des violences sexuelles dans le cas où une catastrophe surviendrait dans le sous-marin.

Une femme a aussi déclaré au Daily Mail qu'elle avait été agressée sexuellement dans son sommeil par un supérieur, et qu'elle avait reçu des coups dans les reins de la part d'un officier. Un autre homme faisant partie de la flotte l'a également menacée, laissant des photos de femmes nues et des pièces de monnaie dans sa cabine. Une façon de lui faire comprendre qu'en échange de cet argent, elle allait devoir lui accorder des faveurs sexuelles.

D'autres femmes affirment quant à elles que des hommes leur ont fréquemment demandé de réaliser des prestations sexuelles, et qu'elles étaient régulièrement les cibles de cris, ainsi que de jets de bloc-notes ou de stylos.

Ce genre de faits ne cesserait de se produire depuis 2011, année qui marque la fin de l'interdiction de recruter des femmes dans les sous-marins britanniques. Selon des chiffres datant de 2019, celles-ci représentent environ 1% des personnes travaillant pour le Royal Navy Submarine Service, qui constitue l'une des cinq composantes de combat de la Royal Navy.

Le discours de l'amiral Ben Key est ferme et sans équivoque: «Les agressions sexuelles et le harcèlement n'ont pas leur place au sein de la Royal Navy et ne seront pas tolérées.» Reste à mener les enquêtes jusqu'à leur terme, et à prendre les sanctions qui s'imposent afin que tout cela n'en reste pas au stade de la simple déclaration d'intention.