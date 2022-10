Raspoutine a-t-il résisté au cyanure grâce à son importante consommation d'ail?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

On ne compte plus les légendes entourant Grigori Efimovitch Raspoutine, guérisseur légendaire, qui devint notamment conseiller du tsar Nicolas II et exerça une influence incontestable sur la Russie de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe. Odeur pestilentielle, pénis énorme, manières atroces, vie dissolue: tout a été dit sur Raspoutine, sans forcément avoir été prouvé.

Parmi les histoires qui réapparaissent régulièrement à son sujet, il y a les nombreuses tentatives d'empoisonnement dont Raspoutine aurait été victime, sans jamais y succomber. La plus célèbre est la dernière, qui déboucha sur son assassinat par balles, le poison n'ayant visiblement eu aucun effet sur lui.

La scène se passe à la fin du mois de décembre 1916. Deux ans auparavant, Raspoutine a survécu à une attaque au couteau, la lame qui a transpercé sa poitrine n'ayant pas eu raison de lui. Cette fois, ceux qui souhaitent sa mort ont sorti le grand jeu: ils glissent une bonne quantité de cyanure de potassium dans des friandises ainsi que dans son verre de vin. Mais rien ne se produit. Les voilà finalement obligés de dégainer leur plan B en lui tirant dessus à trois reprises avant de le jeter dans le fleuve Neva, d'où son cadavre sera ressorti quelque temps plus tard, couvert de glace.

Les historiens et historiennes continuent à s'interroger: est-il possible que Raspoutine ait réellement survécu à un empoisonnement au cyanure? Les théories fusent. La fille du guérisseur affirmait qu'elle n'y croyait pas –mais elle soutenait aussi qu'il savait communiquer avec les animaux. Et quelques spécialistes affirment que d'après les résultats d'autopsie, aucun poison n'a été retrouvé dans son organisme.

Le pouvoir de l'ail

La dernière hypothèse en date, mise en avant par Discover Magazine, suggère que l'importante consommation d'ail de Raspoutine pourrait être responsable de son incroyable résistance au poison. Notre homme se nourrissait principalement de pain et de soupe de poisson à l'ail, ce qui a pu lui sauver temporairement la vie.

Les bienfaits de l'ail sont questionnés par la science depuis de nombreuses années. En 2006, des expérimentations avaient d'ailleurs été menées sur des rats afin de savoir si sa consommation permettait de résister au cyanure. Quarante rats ont été séparés en quatre groupes, et on leur a fait consommer des régimes différemment aillés (de 0% à 30% d'ail en poudre).

Tous les rats ont ensuite été soumis à la même quantité de cyanure. Il s'est avéré que l'immense majorité des rats ayant consommé la plus grande quantité d'ail ont survécu, tandis que les autres groupes ont subi des pertes plus importantes dans leurs rangs. Discover Magazine cite par ailleurs une autre étude montrant que l'ail permet aux lapins de lutter contre les nitrates.

On peut donc imaginer que l'ail consommé en grande quantité par Raspoutine a pu aider son organisme à se blinder contre les attaques du cyanure. Ce régime riche en ail était-il choisi dans cet objectif? Rien ne l'affirme. Toujours est-il qu'il semble avoir fonctionné.