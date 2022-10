Ce que les enfants comprennent de la mort et comment leur en parler

Temps de lecture: 4 min

«Maman, que se passe-t-il après la mort?» Rares sont les parents qui n'ont jamais dû faire face à ce genre de question. Pourtant, il reste très difficile d'évaluer quelle est la meilleure réponse à y apporter. Faut-il ouvertement parler de ses propres convictions –que vous soyez croyant, agnostique, ou athée? Y a-t-il du mal à enjoliver les choses? Des recherches récentes en psychologie du développement nous donnent quelques pistes.

La mort est un sujet qui interpelle beaucoup les enfants: il suffit de voir leurs réactions quand ils sont confrontés à la mort d'une plante ou d'un animal. Leurs observations témoignent d'une saine curiosité, elles montrent qu'ils s'efforcent de donner du sens à un monde complexe.

Nombre de parents considèrent cependant la mort comme un thème tabou. Or, les interrogations que formulent les plus jeunes sont une excellente occasion d'encourager leur soif d'apprendre et de leur parler de biologie et de cycle de la vie. Reste qu'il faut savoir faire preuve d'une grande sensibilité.

Regards d'enfants

Avant l'entrée en maternelle, la plupart des enfants ne comprennent pas ce qu'implique la mort sur le plan biologique et pensent qu'il s'agit d'un état de vie différent, une sorte de sommeil prolongé. À cet âge, ils disent souvent que seules les personnes âgées et malades peuvent mourir. Ils pensent aussi que les morts peuvent ressentir la faim, ont besoin d'air, et sont toujours capables de voir, entendre et rêver. Ils n'accèdent à un point de vue plus mature que lorsqu'ils ont acquis un certain nombre de connaissances essentielles.

En général, c'est entre 4 ans et 11 ans que les enfants comprennent peu à peu que la mort est une réalité universelle, inévitable et irréversible, qu'elle résulte de l'arrêt des fonctions vitales, et entraîne la fin de tous les processus physiques et mentaux. Autrement dit, à 11 ans, la plupart des enfants sont conscients qu'eux-mêmes et leurs proches mourront un jour, et que ce sera définitif.

Cependant, certains le réaliseront plus tôt que d'autres, selon leurs expériences et les conversations qu'ils ont pu avoir. Ceux qui ont déjà vécu le décès d'un proche et ceux qui ont une meilleure perception du cycle de vie à travers leurs interactions avec des animaux ont tendance à mieux saisir ce qu'implique la mort.

Le niveau d'instruction des parents est également un facteur prédictif d'une compréhension plus précoce de ce qu'est la mort. Cela suggère qu'ils peuvent jouer un rôle –et le jouent effectivement– dans la prise de conscience par leurs enfants de certaines réalités biologiques en dialoguant en famille, à partir de certaines situations.

La religion et la culture jouent aussi un rôle important dans les convictions que vont se forger les enfants. En discutant avec les adultes de leur entourage, ils vont être confrontés à des informations biologiques mais aussi à des croyances concernant la vie après la mort et le monde spirituel. Les psychologues ont établi qu'à mesure qu'ils grandissent, les enfants développent généralement une vision «dualiste» combinant biologie et croyances.

Ainsi, un enfant de 10 ans peut très bien reconnaître qu'une personne morte ne peut ni bouger ni voir puisque son corps a cessé de fonctionner, tout en pensant qu'elle continue à rêver et que des gens peuvent lui manquer.

Ne pas fuir le sujet

D'après ce que nous dit la recherche sur la manière dont les enfants appréhendent la mort, comment aborder au mieux avec eux cette question complexe et souvent chargée en émotions?

D'abord, il ne faut pas fuir le sujet –ne pas ignorer les questions posées, ne pas essayer de détourner la conversation. Au contraire, voyez leurs interrogations comme une occasion de les aider à mieux comprendre le cycle de la vie. En restant à l'écoute de leurs demandes et de ce qu'ils disent de la mort, vous pourrez aussi évaluer leurs sentiments et leur niveau de compréhension, et ainsi déterminer dans quelle mesure ils ont besoin d'explications et de réconfort. Un message trop simplifié pourra être perçu comme condescendant, mais un exposé trop complexe risquera d'être source de confusion, voire de détresse.

Par exemple, donner des informations trop détaillées sur la façon dont une personne est morte ou ce que deviennent les cadavres peut provoquer une inquiétude inutile, en particulier chez les plus jeunes. Pour certains enfants, l'idée qu'une personne décédée continue de veiller sur eux peut être rassurante, mais d'autres en sont désemparés.

Un autre aspect essentiel est d'être honnête et d'éviter toute ambiguïté. Ainsi, dire à un enfant qu'une personne décédée est endormie pourrait l'amener à croire que les morts peuvent se réveiller. Les travaux universitaires montrent pourtant que les enfants qui comprennent le caractère inévitable et définitif de la mort sont susceptibles d'être mieux préparés et capables de donner un sens à la mort quand ils y sont confrontés. De fait, parmi les enfants dans ce cas, les déclarations faisant état d'une certaine peur face à la mort sont moins importantes.

Tolérance et sensibilité

Être honnête implique aussi de savoir reconnaître les incertitudes et le mystère qui entourent la mort. Il est important d'expliquer qu'il y a certaines choses que personne ne peut savoir, et qu'il est normal que des croyances apparemment incompatibles coexistent. Quelle que soit la force de vos convictions, que vous soyez croyant ou athée, reconnaissez que d'autres peuvent avoir des opinions très différentes. Cette façon d'envisager les choses favorisera la tolérance, encouragera les enfants à développer leur désir inné de donner un sens au monde et les incitera à en apprécier les merveilles et les mystères.

Peut-être le plus important est-il d'admettre que la tristesse est normale et qu'il est naturel de s'inquiéter face à la mort. Nous sommes tous malheureux lorsque nous perdons un être cher mais parvenons à surmonter peu à peu notre douleur au fil du temps. Pour apaiser les angoisses, mettez en avant quelques constats réconfortants, en notant par exemple qu'il est probable que l'enfant et ses proches continueront à vivre très longtemps.

Si un enfant doit faire face à la perte d'un être cher ou s'il est lui-même menacé de mourir, il faut bien sûr faire preuve de tact et d'une grande sensibilité, mais en restant honnête et ouvert à la discussion. Les enfants gèrent mieux leur anxiété lorsqu'ils savent qu'ils peuvent compter sur des explications fiables. Quant à ceux dont le temps est compté, il s'agit de leur permettre d'exprimer leurs sentiments et leurs souhaits.

Quelles que soient les circonstances, les enfants essaieront toujours de combler les lacunes de leurs connaissances si on leur cache des choses importantes, et leur imagination peut produire des visions beaucoup plus effrayantes –et dommageables– que la réalité.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.