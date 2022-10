Motion de censure, main tendue de Macron à LR: retour sur une semaine agitée à l'Assemblée

Temps de lecture: 2 min

La semaine a été chargée à l'Assemblée nationale. Ce lundi, une motion de censure proposée par la Nupes pour répliquer à l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 afin de faire passer le budget a été rejetée, comme on pouvait s'y attendre.

La surprise, en revanche, c'est que ce texte a été voté par le Rassemblement national. En plus d'ébranler la majorité, cette manœuvre politique a isolé Les Républicains et semé la zizanie à gauche. Mercredi soir sur France 2, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots au sujet de cette alliance.

Que nous enseigne cette séquence parlementaire? Le président de la République a-t-il raison de tendre la main à la droite pour se consolider une majorité à l'Assemblée? Est-ce la fin du «en même temps» macronien?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Catherine Tricot, de la revue Regards et Guillaume Daret, journaliste politique à France Télévisions, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.