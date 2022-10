Les costumes de Halloween les plus populaires de 2022 selon les recherches Google

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Dans quelques jours, tandis que certains enfants se déguiseront pour aller faire leur provision annuelle de bonbons, quelques adultes se grimeront également afin de célébrer Halloween, fête introduite aux États-Unis et au Canada dans le milieu du XIXe siècle. En près de deux siècles, les costumes les plus populaires ont largement évolué, même s'il reste toujours quelques valeurs sûres. Et il est toujours intéressant d'observer les tendances.

On pouvait craindre que l'un des déguisements les plus prisés en 2022 soit celui de Jeffrey Dahmer, le tueur en série américain dont une série Netflix à succès a récemment retracé le parcours macabre. Les familles des victimes ont notamment fait savoir qu'elles suppliaient les individus recherchant des costumes originaux de ne pas céder à cette tentation, l'évocation du serial killer étant trop douloureuse pour elles –et le fait de se grimer en une personne ayant réellement tué des gens n'ayant rien de festif.

D'après les requêtes formulées sur Google au cours des dernières semaines, et listées par NPR, Dahmer ne devrait finalement pas être l'un des rois de la fête, et c'est tant mieux. Le tueur en série n'apparaît pas dans la liste des recherches les plus effectuées. S'appuyant sur le nombre de demandes formulées sur le moteur de recherche, NPR dégage une liste des quinze costumes les plus demandés, dans l'ensemble des États-Unis mais également dans certaines des plus grandes villes américaines. Et l'on constate que certaines grandes figures de Halloween semblent indémodables.

Eleven et les lapins

Au niveau du classement national, les sorcières tiennent le haut du panier, devant Spider-man et les dinosaures. Le reste du top 10 se partage entre des recherches résolument classiques, qui indiquent que les costumes plébiscités sont avant tout destinés à des enfants (les fées et les pirates sont là, tout comme les lapins et les cowboys), et quelques demandes plus modernes (Stranger Things, Harley Quinn et les cheerleaders ont le vent en poupe).

Dans le bas du classement, clowns, vampires, citrouilles répondent présents, toujours bien en place, accompagnés d'autres requêtes à la fois plus modernes et plus empreintes de nostalgie: de nombreuses personnes recherchent apparemment un costume sur le thème des années 1980, ou un déguisement lié au film Hocus Pocus, qui date de 1993.

Au sein des classements par ville, on ne trouve qu'une requête ne figurant pas parmi les quinze précédentes: à Honolulu, capitale de l'État de Hawaï, c'est en effet Maui, personnage masculin du film Vaïana (doublé en VO par Dwayne Johnson), qui récolte la majorité des suffrages. On est décidément bien loin de Jeffrey Dahmer.