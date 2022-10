Faut-il vraiment ramasser les feuilles mortes tombées dans votre jardin?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Qui dit automne dit feuilles mortes. Alors qu'elles tombent progressivement des branches des arbres, des experts affirment qu'il est plus profitable de les laisser sur place plutôt que de les ramasser. NPR en explique les raisons dans un article.

Le premier motif concerne leur composition. Les feuilles sont riches en nutriments, tels que l'azote, le phosphore et le potassium, et assurent le bon développement de votre pelouse. «La matière organique finit par se décomposer et devenir de l'humus. Les nutriments retournent ainsi dans le sol et améliorent sa qualité», explique Susan Barton, professeure et spécialiste de la vulgarisation en horticulture paysagère à l'Université du Delaware. Les feuilles permettent au même titre de réguler la température de la pelouse.

En outre, les feuilles mortes jouent un rôle clé dans l'écosystème et dans le bien-être de la faune sauvage. Elles constituent un véritable habitat pour les insectes, araignées, crapauds et petits mammifères qui y trouvent refuge. D'autres s'en servent comme réserves de nourriture.

Ramasser à bon escient

Un certain entretien est tout de même de rigueur, car des couches trop épaisses peuvent nuire à la qualité de votre pelouse. «Si vous laissez trop de feuilles, l'herbe ne verra plus la lumière et ne sera pas en mesure de réaliser la photosynthèse. Elle finira donc par mourir», éclaircit Susan Barton.

Afin d'éviter que ce phénomène se produise, les experts recommandent de laisser une fine épaisseur de feuilles mortes. Les autres peuvent être ratissées et rassemblées en tas. Ce dernier se transformera en paillis, qui pourra être disposé aux pieds de vos cultures et végétaux, dans l'objectif de les protéger des aléas climatiques. Certaines villes collectent même les feuilles mortes pour les composter dans une installation prévue à cet effet, créant ainsi du paillis que les habitants peuvent venir chercher gratuitement. Le but est également de ne pas obstruer les systèmes d'évacuation des eaux des rues lorsque la pluie et le vent les entraînent dans les canaux.

«Il faut considérer ces feuilles comme une ressource et non un problème, suggère la professeure. L'une des premières choses que nous disons à propos de l'aménagement paysager durable est de laisser les processus naturels se produire. Et ça, c'est un processus naturel.»