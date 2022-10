Au restaurant Bloom by Christian Ventura, le sushi végétal débarque à Paris

Temps de lecture: 6 min

Tendance incontournable de l'autre côté de l'Atlantique, le sushi vegan s'invite chez Bloom. Ouverte depuis le mois de septembre, la table parisienne du moment le décline sous toutes les coutures: débordant d'avocat, croustillant en robe de tempura, etc.

Au restaurant Bloom, le Futomaki Paradise. | Antoine Kralik

Obsession de ces dernières décennies, le sushi enflamme les palais à travers le monde. Mais loin de se limiter à une version iodée faite de poissons crus, la tendance l'envisage dans une version plus équilibrée, écoresponsable et 100% végétale qui n'en oublie pas pour autant d'être gourmande.

Croquants, moelleux, savamment épicés, crémeux, les légumes présentent une palette infinie de saveurs et de textures qui, alliées à une base de riz vinaigré, prouvent que la cuisine végétarienne peut être exquise. Et à des prix très doux.

Au restaurant Bloom, le maki Spring Roll, enoki. | Antoine Kralik

Alliant des légumes de saison et des combinaisons de textures étonnantes, les sushis veggies de Bloom réinventent ce grand classique de la cuisine japonaise en autant de recettes audacieuses.

Accompagnés de sauces plus alléchantes les unes que les autres, les best-sellers vont du california aux champignons shiitake servis avec une sauce à la truffe, au roll d'avocat épicé en passant par les sobas (nouilles) agrémentées d'herbes aromatiques et le poke bowl constitué d'un tartare de champignons, de tofu irani, de kimchi (chou fermenté), de chou rouge, de crème de miso et d'avocat, le tout bien relevé d'une sauce épicée.

Au restaurant Bloom, le poke bowl. | Antoine Kralik

Pour les becs sucrés, le menu décline aussi des pâtisseries fines pour achever le repas tout en douceur.

Christian Ventura, un chef expert en sushi végétal

Originaire du Mexique, l'épopée culinaire de Christian Ventura est aussi originale que fulgurante.

Il inaugure à Montréal un comptoir de poche nommé «Momo» qui allie ses deux passions: la cuisine nippone et le végétal. Un carton plein qui donne naissance à Bloom et que l'on peut attribuer à une recherche exigeante des produits de saison, mais aussi à un savoir-faire de saucier hors pair, signature de Christian Ventura. Porté sur la spiritualité et le yoga, un voyage en Inde plus tard finit de le convaincre de devenir végétarien.

Christian Ventura. | Roch Debache

Né en 2019 à Montréal, le concept Bloom est basé depuis ses débuts sur l'union de l'amour du sushi et la volonté de sauvegarder la biodiversité océane. Sous la houlette du chef Christian Ventura, Bloom est devenu une célébrité outre-Atlantique auprès d'une large clientèle tant végétalienne que traditionnelle. Éléments clés de sa cuisine: les recettes de ses sauces sont gardées absolument secrètes, même pour les membres de son équipe.

«Découvrir les sushis végétaux a été pour moi une révélation, confie le chef Christian Ventura. Bloom me permet de laisser libre cours à ma créativité culinaire et ça paye. La plupart des clients ne sont d'ailleurs pas végétaliens et repartent en me disant que le poisson ne leur a absolument pas manqué!»

Tous les sushis sont à 100% végétal, à savoir:

sans mercure et sans antibiotiques;

pas d'usage de chair de poisson, fruits de mer ou produits dérivés dans les recettes;

pas d'œufs, de crème ou de lait.

Bloom, une adresse incontournable et un vrai coup de cœur

Si Paris fourmille de comptoirs japonais et de restaurants végétariens, la capitale ne connaissait pas encore d'adresse qui allie les deux jusqu'à l'arrivée de Bloom.

La façade et la terrasse du restaurant Bloom. | Antoine Kralik

Nouveau rendez-vous des Parisiens et des voyageurs de passage, cette cuisine enlevée permet de déjeuner ou de dîner en famille ou entre amis en partageant des sushis appétissants et légers.

Le décor solaire est signé par le Studio Louis Morgan, mené par un architecte de talent à qui l'on doit notamment les décors des meilleurs endroits où faire la fête à Paris.

La salle du restaurant Bloom. | Antoine Kralik

Inspiré par les matières naturelles, le décorateur imagine un intérieur tout en courbes, et une déclinaison de bois chaud et de panneaux en laine de bois recyclables. L'endroit est baigné de lumière la journée, feutré à l'heure du dîner et les visiteurs y découvrent une cuisine semi-ouverte, une verrière, des plantes à foison ou encore une fresque d'avant-garde artistique.

Impossible en 2022 de nier que la nourriture impacte fatalement notre quotidien et l'environnement. Alors que de nombreuses études et documentaires démontrent que nous consommons beaucoup trop de poisson et que l'industrialisation recourt à des pratiques de pêche dangereuses, adopter un régime végétarien devient un acte militant à part entière.

De la mise en péril de l'écosystème des océans à la pollution qui gagne la chair des poissons ou encore la parade qui consiste à miser sur de l'élevage de masse médicamenté, toutes ces réalités invitent à revoir notre consommation à table. Soucieux de l'environnement et du respect d'une saisonnalité juste, Bloom permet de succomber au végétal sans pour autant le subir.

«Les sushis font partie des recettes les plus populaires du monde. Mais nous ne pouvons pas continuer à les consommer de cette façon, exclusivement au poisson. Les océans se vident, nous devons les sauver», explique Christian Ventura, bien conscient de ces réalités.

Un projet ambitieux piloté par un quatuor bien inspiré

Mené par Dominique Bujold, fondateur de Sushi Shop et des restaurants vegan LOV au Canada, c'est le trio Marjan Tharin, Nicolas Mercier et Matthieu Okabe, venus d'horizons différents, qui a eu l'idée d'implanter Bloom à Paris après un passage à Montréal.

Amis et visionnaires aux commandes de Bloom, ils sont animés par une envie commune de fonder une adresse qui a du sens, qui soit gourmande et qui respecte l'environnement.

Au menu du soir:

Japanese tapas: edamame (5 euros), soupe miso (5 euros), gyozas (6 euros pour 3 pièces), tartare de champignons (10 euros).

Au restaurant Bloom, les gyozas. | Antoine Kralik

Krispy rice: avocat et ail noir (8 euros pour 2 pièces); avocat, pleurotes et shiitake (9 euros pour 2 pièces).

Salade Soba: nouilles de soba, mesclun, pousses d'épinards, chou rouge, mangue, carotte, poivron grillé, edamame, coriandre, ramen frit, sauce vinaigrette aux cacahuètes (16 euros).

Maki spring roll (6 pièces): Moulin rouge, tartare de betterave, pomme, échalote, avocat, cébette, sauce yuzu (10 euros); Enoki, champignon enoki, daïkon, mesclun, pomme, mangue, sauce ponzu (11 euros).

Au restaurant Bloom, le maki spring roll Moulin Rouge. | Antoine Kralik

Hosso maki (6 pièces): avocat (6 euros); pleurote tempura et sauce tartare à la truffe (7 euros); Crunchy Zalmon et sauce spicy (11 euros).

Menu Omakase (35 euros par personne): une soupe ou une portion d'edamame, trois gyozas, seize rolls.

Au restaurant Bloom, le menu Omakase, la sélection du chef. | Antoine Kralik

California (8 pièces): Rosso, asperge et cébette flambées, avocat, épinards, pesto rouge (9 euros); Shishito, poivrons de padròn, cébette grillée, shichimi, sauce yuzu (9 euros); Philadelphia, zalmon sashimi, fromage végétal, tomates séchées, concombre, avocat, câpres, sauce yuzu (10 euros); Dragon eyes, patate douce, tempura d'asperge et de cébette, poivron grillé, avocat, sauce épicée et pesto (11 euros); Kimbap, kimchi, daïkon, cébette tempura, shiitake, avocat, feuille de shiso, sauce kimchi, amandes (12 euros).

Au restaurant Bloom, le California Philadelphia. | Antoine Kralik

Mr. Crunch (10 euros les 4 pièces): champignons shiitakes et pleurotes, avocat, masago arare, sauce tartare à la truffe.

Au restaurant Bloom, le M. Crunch. | Antoine Kralik

Futo maki (5 pièces): Popeye, épinards, champignon pleurote, daïkon, avocat, concombre, oignons frits, sauce pesto (9 euros); Rock'n'roll, zalmon, pomme, cébette grillée, avocat, crispy tempura, sauce sriracha (9 euros); Curry katsu frit, patate douce, tofu, fukujinzuke, poivron rouge, cébette, avocat, sauce curry (11 euros); Paradise, feuille de soja, tomates séchées, shiitake, cébette, avocat, poivron rouge, sauce yuzu (12 euros).

Au restaurant Bloom, le Futo maki Popeye. | Antoine Kralik

Desserts

Mochi glacé: thé vert matcha, chocolat, fruits de la passion, caramel, amandes, yuzu (4 euros pour une pièce, 7 euros pour deux pièces); brownie au chocolat (8 euros); cake aux noisettes (8 euros); café, thé gourmand (9 euros).

Cafés et thés

Thé vert Genmaïcha bio (5 euros), thé brun Hojicha bio (5 euros), café originaire d'Honduras bio (3 euros).

Le café provient du Meilleur torréfacteur de France 2015, Christophe Servell.

Au déjeuner, le poke bowl, riz et son jardin botanique: tartare de champignons, mesclun, chou rouge et kimchi, edamame, avocat, concombre, tofu inari, sauce épicée et crème de miso (18 euros); l'Omakase, assortiment du chef soit 14 sushis (25 euros).

Formule au déjeuner à 25 ou 35 euros.

Les sakés sont proposés à partir de 8 euros le verre de 12 cl, la bouteille à 60 euros.

Au restaurant Bloom, le tartare de champignons et avocat. | Antoine Kralik

99, rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris. Tél.: 01 42 27 26 16. Le restaurant est ouvert midi et soir. Fermé dimanche et lundi. Livraison, vente à emporter.