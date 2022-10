Faire semblant de sourire vous rend-il plus heureux?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Cette question est débattue depuis 1872, lorsque le célèbre naturaliste Charles Dawin a publié un livre à ce sujet, expliquant que la simulation d'une émotion tendait à l'éveiller dans notre esprit. La culture populaire a ensuite perpétué ce concept. Mais cette idée commune résiste-t-elle à des faits avérés? ScienceAlert retrace le cheminement de la recherche jusqu'à aujourd'hui.

Les scientifiques le confirment: cette assertion est vraie mais les effets sont minimes. En 1988, une étude publiée dans la revue Journal of Personality and Social Psychology décelait déjà la véracité de cette information. Le panel avait dû tenir un stylo entre ses dents pour simuler un sourire en regardant un dessin animé. Les résultats avaient révélé que les personnes se sentaient plus amusées qu'en adoptant une expression neutre. Au fil des années, diverses méthodes ont été employées et en 2019, un examen de 138 études a convergé vers la même conclusion.

Plus récemment, une étude de 2022, publiée dans Nature Human Behavior, a invité quelque 3.800 volontaires de dix-neuf pays différents à évaluer leur bonheur en souriant. Pour que les personnes observées n'aient pas connaissance de l'objectif de cette analyse –afin de ne biaiser aucun résultat–, les chercheurs ont inventé plusieurs expériences supplémentaires. La population avait trois missions consacrées au but initial. Pour l'une d'entre elles, les participants devaient reproduire l'expérimentation de 1988, mais ne regardaient, cette fois-ci, pas de dessin animé. Dans un second temps, ils étaient amenés à imiter la photo d'un acteur souriant. Enfin, la troisième tâche consistait à afficher une expression joyeuse, soit en déplaçant les commissures de leurs lèvres vers leurs oreilles, soit en conservant une apparence faciale neutre.

À la fin de chacune de leurs missions, les volontaires ont résolu un problème mathématique intelligible, et rempli plusieurs questionnaires portant sur le bonheur et l'anxiété ainsi que sur la colère et la fatigue, toujours dans le but de brouiller les pistes. Après chaque tâche où un sourire était impliqué, le sentiment de béatitude a augmenté, et tout spécifiquement lors du mimétisme.

Et sur le long terme?

«Ces résultats suggèrent que voir une personne sourire peut non seulement amplifier le sentiment de bonheur en cours, mais également initier des instants de joie dans un contexte autrement neutre», expliquent les chercheurs. Selon eux, nous pouvons influencer notre humeur en arborant notre plus beau sourire, puisque notre cerveau va en déduire que nous sommes heureux. Ou bien, notre sourire va tout simplement activer les processus biologiques associés à l'émotion.

En se basant sur cette suggestion, on peut se demander: est-il possible d'améliorer son humeur chaque matin en souriant devant le miroir pendant cinq secondes? Eh bien, tout se discute.

Et cela pourrait être bénéfique sur le long terme, comme le sous-entendent les scientifiques: «Il est possible que des effets de rétroaction faciale relativement faibles puissent s'accumuler et devenir au fil du temps des changements significatifs dans le bien-être.»

On attendrait davantage de preuves sur cette dernière hypothèse. Mais après tout, ça ne coûte rien d'essayer... si ce n'est notre dignité.