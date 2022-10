Les chats vous comprennent lorsque vous êtes gaga

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Face à l'adoration qu'on leur porte, les chats ont la fâcheuse tendance à se montrer très (très) peu expressifs. Mais le sont-ils vraiment? Une étude publiée sur Animal Cognition et mise en lumière par ScienceAlert dément toute forme d'ignorance. Au contraire, les propriétaires seraient les petits chouchous de leurs animaux à quatre pattes. La chance!

Dans une série d'expériences menées sur seize chats domestiques, l'équipe de recherche a montré que les félins connaissent la voix de leur maître et se comportent différemment lorsqu'il s'adresse à eux. Pour aboutir à cette conclusion, les scientifiques ont diffusé divers enregistrements audio à chaque animal, provenant d'abord d'interactions avec son maître. Dans l'enregistrement suivant, le propriétaire répétait le même discours, mais cette fois-ci en adoptant un ton destiné à un humain. Enfin, un étranger a répété les mots et imité l'intonation du maître.

Les résultats sont unanimes: les chats font la distinction entre un discours destiné aux humains et celui qui leur est spécifiquement adressé. Au son d'une voix familière, beaucoup se sont figés, battant leur queue de droite à gauche. D'autres ont cligné des yeux, bougé les oreilles, arrêté de se toiletter ou même miaulé en retour, mais seulement lorsque les mots étaient prononcés dans un registre réservé à une petite boule de poils. En revanche, lorsqu'un étranger parlait de la même façon, l'animal ne montrait aucun intérêt, se contentant simplement de vaquer à ses occupations.

L'observation suggère donc que les chats domestiques qui ne sont pas habitués à être en présence de personnes étrangères ont seulement appris à déchiffrer les nuances du discours de leur maître. «Cela souligne l'importance des relations individuelles que l'on entretient avec ces animaux», précise les autrices et l'auteur de l'étude.

Un langage spécial félin?

Des travaux publiés dans Scientific Reports en 2017 et Animal Cognition en 2018 ont révélé qu'un propriétaire attirait plus facilement l'attention de son animal de compagnie lorsqu'il utilisait un langage particulier du type «C'est qui le plus beau?». Une voix aiguë, des phrases courtes et répétitives, habituellement employées en présence d'enfants en bas âge, sont également de mise pour amadouer nos amis à quatre pattes. Afin de susciter encore plus d'affection, certains aimeront aussi mettre davantage d'air dans leur voix. Mais attention aux désagréments: les postillons ne sont agréables pour personne.

Même si les auteurs affirment que les résultats sont de bon augure pour comprendre nos animaux de compagnie, l'étude présentée comporte des limites au vu de son panel restreint: tous les félins avaient un mode de vie similaire, vivant en appartement et avec un unique propriétaire. D'autres recherches seront menées auprès de profils différents, notamment dans des ménages où le chat possède plusieurs maîtres. La guerre sera bientôt déclarée pour savoir qui est le chouchou du chouchou du foyer.

En attendant, continuez d'être gaga avec votre chat: c'est comme ça qu'il vous comprend le mieux.