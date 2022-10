La méthode Marie Kondo et les enfants ne font pas bon ménage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fatherly

La méthode KonMari, imaginée par la célèbre prêtresse du rangement Marie Kondo, fait rêver petits et grands... ou plutôt, grands. Son illustre technique prône une organisation en parfaite harmonie avec nos émotions. Mais c'est sans compter sur les enfants en bas âge et leur capacité à mettre une pagaille monstre. D'ailleurs, croyez-le ou non, elle-même a avoué en 2019 ne plus se tenir à son rangement KonMari depuis sa maternité. Sa méthode magique présenterait-elle des failles?

Selon un article de Fatherly, beaucoup de (jeunes) parents ruminent en pensant au désordre qui les entoure, généralement causé par les parties de jeux de leurs enfants, et aux piles de linge froissé. «J'ai une version différente de la propreté que celle présentée par KonMari. Ce n'est pas que je n'aime pas ce qui suscite de la joie ou avoir une maison bien rangée, mais j'ai quatre enfants», confie Devan McGuinness, autrice de l'article.

D'autres jalousent très certainement la vie si ordonnée de Marie Kondo. Qu'ils se rassurent: la Japonaise ne fait pas tellement mieux. Dans une interview accordée à Parents à propos de son livre The Life-Changing Magic of Tidying Up (La magie du rangement en français), Marie Kondo s'était confessée sur l'envers de son quotidien avec ses enfants. Elle-même avait admis que sa magie du rangement ne fonctionnait pas pour les jeunes parents.

La fin du mythe Marie Kondo?

Depuis sa parentalité, la consultante n'arrive plus à suivre le rythme, bien que toujours passionnée par l'organisation. Être parent est difficile, et même si sa série L'art du rangement avec Marie Kondo, disponible sur Netflix, laisse croire que nous pouvons combiner les deux, elle a fait preuve de plus d'honnêteté en reconnaissant que lorsque des enfants entrent dans notre vie, tout le rangement passe à la trappe.

Avec le bouleversement de son quotidien dû à l'arrivée d'un enfant, Marie Kondo a fait face à la frustration de ne pouvoir consacrer autant d'énergie qu'avant à son rangement –et ce, même en tentant d'appliquer ses propres astuces. «La maternité m'a appris à être beaucoup plus indulgente envers moi-même. La joie que procure le fait de devenir maman dépasse l'entendement, et devance même toute satisfaction que l'on pourrait tirer d'une maison parfaitement rangée», peut-on lire sur son blog KonMari.

Cette déclaration a pu déculpabiliser et réconforter les parents déboussolés: «Je me sens beaucoup mieux sur l'état de mon propre logement», se réjouit Devan McGuinness. Donc, pas de panique: vous êtes loin d'être seul·e.