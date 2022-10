Faire payer les rendez-vous non honorés: l'avis des médecins

Temps de lecture: 8 min

Dans une étude Odoxa parue en 2019, 15% des Français sondés avouent ne s'être pas présentés un jour à un rendez-vous médical sans avoir prévenu de leur absence. Et une très large majorité des médecins sondés (90-97%) déclare être confrontée à la problématique des rendez-vous non honorés. Des chiffres confirmés plus récemment par une enquête URPS Médecins libéraux Grand Est, menée sur la période du 1er au 31 mars 2022, qui note que 73% des médecins connaissent un à cinq rendez-vous manqués par semaine et 25% plus de cinq. Une autre enquête, lancée le 8 juillet auprès des médecins libéraux franciliens par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France, met en évidence des proportions encore plus élevées: selon les 2.000 premiers répondants, la moyenne des rendez-vous non honorés se situerait à deux par jour avec des pics pouvant aller jusqu'à cinq.

Alors que la France est confrontée à un vrai problème de manque de soignants, l'URPS Médecins libéraux Île-de-France, qui souligne qu'«à l'échelon de la France, un rendez-vous non honoré par jour par médecin représente 27 millions de consultations annuelles, soit l'équivalent du temps de travail d'environ 4.000 médecins», est montée au créneau à l'été 2022. Elle estime que la prévention et l'information ne suffisent plus et appelle à des sanctions pour les patients, avec entre autres le «développement d'une option de prépaiement que les médecins pourraient volontairement activer, notamment pour les prises de rendez-vous concernant les nouveaux patients n'ayant jamais consulté le praticien».

De son côté, l'URPS Médecins libéraux Grand Est préconise par exemple «la mise en place d'un forfait annulation applicable aux patients n'ayant pas prévenu dans les vingt-quatre heures» avec «la mise en place de prépaiement / empreinte CB lors de la prise de rendez-vous en ligne».

Toutes deux répondent par là même à des propositions faites par les médecins sondés, qui souhaitaient instaurer «une pénalité financière comme sanction à l'égard du patient, non remboursable par la Sécurité sociale pour responsabiliser l'usager sur son comportement et sur l'accessibilité aux soins» ainsi qu'une «indemnisation de l'honoraire perdu, soit la possibilité pour le médecin d'être rémunéré par forfait sur ses consultations non honorées».

Un consensus en apparence

Suivant le mouvement, une pétition partagée en 2019 par le syndicat Union française pour une médecine libre (UFML) a été relancée fin juillet 2022: elle est passée en quelques jours de 4.000 à 8.000 signatures. Celle-ci demande que «la facturation des rendez vous non honorés puisse être autorisée par une modification de l'article R.4127-53 du Code de la santé publique qui dispose que les honoraires ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués puis au travers de négociations conventionnelles afin de construire un avenant conventionnel ouvrant à cette autorisation». L'idée est donc clairement de permettre aux médecins d'être rétribués d'actes qu'ils n'ont pas effectués, en faisant payer les patients qui n'ont pas prévenu à l'avance de leur absence.

Prônant également la sanction financière des patients poseurs de «lapins» mais se prévalant d'une certaine éthique, certains médecins ont émis d'autres recommandations telles que verser les sommes recueillies non pas aux praticiens, mais à la Sécurité sociale pour les médecins libéraux et à l'institution publique d'exercice pour les hospitaliers. Mettant un peu d'eau dans son vin, Jérome Marty, président de l'UFML, s'est ensuite prononcé en faveur d'«une pénalité “symbolique”, de 1, 2 ou 3 euros, pour ne pas punir les patients les plus pauvres», imaginant que ces pénalités soient reversées à un fonds pour remédier aux déserts médicaux.

Aujourd'hui, la question de la pénalisation financière des patients qui manquent leurs rendez-vous sans prévenir est bien sur la table. Le 27 septembre, le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, exposait au micro de France Info: «Il faut résoudre ce problème. [...] Ce qui est inadmissible, c'est de ne pas prévenir parce que pendant ce temps-là, le médecin pourrait prendre quelqu'un d'autre. [...] Il y a une ressource pour regagner du temps médical. [...] C'est un des sujets qui va être sur la table, il n'y a pas de tabou.»

Pourtant, malgré l'apparent consensus au sein de la profession, tout le monde ne prône pas, loin s'en faut, la mise en place de sanctions pour les patients qui posent des lapins. Si ces médecins sont moins visibles, leurs arguments gagnent à être écoutés.

«Une partie de la patientèle, déjà marginalisée, a des difficultés –à cause par exemple d'addictions ou de troubles cognitifs– à honorer systématiquement les rendez-vous.» Yannick, médecin généraliste

Ils expliquent notamment que certaines personnes ne sont pas en mesure de venir à tous leurs rendez-vous médicaux et qu'elles se retrouvent souvent dans l'incapacité de prévenir. «Mes patients ont 75 ans de moyenne d'âge. Ils ont fait un AVC, plus de 30% ont des troubles de la planification, 25% ont des troubles moteurs séquellaires. Ils ont de multiples suivis parallèles. C'est très compliqué d'honorer des rendez-vous dans ces conditions. C'est d'autant plus compliqué que leur accès aux SMS de rappel peut être difficile, que les politiques de réduction des coûts en matière de secrétariat dans les hôpitaux et cliniques les rend quasi injoignables pour annuler ou déplacer des rendez-vous», assure sur Twitter R., neurologue.

«Une partie de la patientèle, déjà marginalisée, a des difficultés –à cause par exemple d'addictions ou de troubles cognitifs– à honorer systématiquement les rendez-vous», atteste Yannick, médecin généraliste avec lequel nous avons échangé.

Ces éléments vont dans le sens d'une étude irlandaise publiée en 2019, qui écrit dans sa conclusion: «Les patients souffrant d'un plus grand nombre d'affections de longue durée ont un risque accru de manquer des rendez-vous en médecine générale malgré le contrôle du nombre de rendez-vous pris. Ceci est particulièrement vrai chez les patients souffrant de troubles mentaux.» Elle indique également que ces patients «qui manquaient plus de deux rendez-vous par an ont un risque de mortalité toutes causes confondues plus de huit fois supérieur à ceux qui ne manquaient aucun rendez-vous. Ces patients sont décédés prématurément, généralement de facteurs externes non naturels tels que le suicide.»

«Tous avaient une bonne raison»

Revenons en France, et plus précisément dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg, où travaille la Dre Léa Charton, médecin généraliste dans une maison de santé et cheffe de clinique. Elle a récemment dirigé la thèse du Dr Francis Gatier, intitulée «Rendez-vous manqués en médecine générale par les patients précaires: quels sont les motifs?».

Elle explique: «Une enquête de l'URPS datant de 2012 soulignait déjà que plus de la moitié (60%) de ces rendez-vous manqués sont le fait de malades en tiers payant, essentiellement titulaires de la CMU [ancien nom de la Complémentaire santé solidaire, ndlr]. Mais on ne s'interroge jamais sur pourquoi ces patients manquent leurs rendez-vous. Alors, l'auteur de la thèse a appelé les patients qui n'étaient pas venus à leur rendez-vous sur deux semaines à la maison de santé. Ils étaient en tout 54. Sur les 22 avec lesquels il a été possible de mener un entretien téléphonique, aucun n'a dit qu'il se fichait d'honorer ou non un rendez-vous et tous ont accepté le nouveau rendez-vous qui leur a été proposé. En revanche, tous avaient une bonne raison qui touchait justement à leur statut précaire, comme un rendez-vous imprévu à la CAF, des changements d'horaire de travail à la dernière minute ou bien encore un enfant à garder.»

On est loin du je-m'en-foutisme ou du manque de considération à l'égard du personnel soignant, que les médecins sondés en 2022 par l'URPS donnaient comme cause de l'absence. Léa Charton ajoute que la grande majorité des patients absentéistes sont en affection longue durée, notamment pour troubles psychologiques, et qu'il est fréquent qu'ils aient des antécédents de violences subies: «Le fait de ne pas honorer des rendez-vous médicaux sans prévenir est également un marqueur de violences conjugales», signale-t-elle.

En outre, le rendez-vous prévu avait un motif important. «Ce ne sont pas des personnes qui consultent pour un rhume», assure Léa Charton, prenant l'exemple d'une femme qui devait consulter pour une fracture du poignet non soignée. Qu'aurait fait cette femme si elle n'avait pas été rappelée et qu'à la place, elle avait dû payer sa consultation manquée?

«On ne va pas pénaliser des personnes précaires au risque de les précariser encore davantage pour une minorité…» Dre Léa Charton, médecin généraliste dans une maison de santé et cheffe de clinique

Plutôt que de stigmatiser et de faire payer les patients absentéistes –ou de les blacklister, option déjà mise en place par certains médecins–, la Dre Charton propose au contraire des solutions qui prennent soin d'eux. Parmi elles, rappeler systématiquement les personnes les plus fragiles pour prendre de leurs nouvelles et leur proposer un nouveau rendez-vous; envoyer aux autres un SMS du type «Nous espérons que vous allez bien. N'hésitez pas à reprendre rendez-vous».

La médecin se garde néanmoins de tout angélisme: «Bien sûr, il existe des personnes qui consomment du soin –ce à quoi les poussent les plateformes de réservation en ligne comme Doctolib, dès lors qu'il suffit d'un clic pour prendre rendez-vous. Mais c'est une minorité! On ne va pas pénaliser des personnes précaires au risque de les précariser encore davantage pour une minorité…»

Que font les médecins sur le créneau du rendez-vous manqué?

Pour la médecin, ainsi que pour d'autres avec lesquels nous avons échangé sur l'idée de faire payer les patients poseurs de lapins, «on se trompe de combat, on se trompe de colère, on se trompe de victime. On fait peser sur les patients le poids de la responsabilité sociale et politique d'un système de santé qui dysfonctionne.» Elle indique: «Aucun médecin n'attend les bras croisés lorsqu'un patient ne se présente pas –on en profite pour regarder des résultats, solliciter des avis, etc.– et la perte financière est négligeable.»

«Un lapin, c'est chiant mais en général, ça absorbe du retard, permet de consulter ses mails, ses courriers, des bilans biologiques… On ne se tourne pas les pouces pendant un temps de lapin. On manque de temps plus que d'argent», confirme le Dr Michael Rochoy, médecin généraliste à Outreau.

«De mon point de vue, il est plus important de lutter contre la surconsommation de rendez-vous médicaux parce que le ratio médecin/habitant ne permettra clairement pas à l'avenir de recevoir tout le monde pour n'importe quel motif», avance quant à lui Yannick. Parmi les mesures suggérées pour lutter contre la surconsommation du soin, et donc contre les consultations inutiles et chronophages pour des médecins en sous-nombre, les idées abondent: supprimer les certificats médicaux aujourd'hui demandés pour de nombreuses activités parascolaires et de loisir, cesser de demander un certificat médical pour les arrêts de travail de plus de trois jours, limiter les consultations pour des rhumes…

Alors, si la question des rendez-vous médicaux non honorés cristallise l'attention, elle appelle tout sauf des réponses simples et démagogiques. Au contraire, elle invite à élargir la focale pour penser les dysfonctionnements du système de santé, dont le consumérisme et, bien sûr, le manque de médecins.