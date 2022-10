En coloc' avec ses parents: «On se distribue les tâches ménagères, on se respecte mutuellement»

Temps de lecture: 5 min

Heol, 27 ans, musicien et surveillant dans un lycée, habite avec sa copine Manon, éducatrice de jeunes enfants, dans un petit deux-pièces sous les combles dans l'Est parisien. Une situation classique, à un point près: ce logement se trouve chez les parents du jeune homme, au dernier étage de la maison familiale. Surprenant? Pas tant que ça.

La part des moins de 30 ans logeant encore chez leur famille ne cesse d'augmenter: selon l'Insee, 46% des 18-29 ans habitaient encore chez leurs parents en 2013. Et tous ne sont pas étudiants, puisque 29% des actifs de cette tranche d'âge sont concernés.

Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre les raisons de ce phénomène: en vingt ans, les loyers français ont en moyenne augmenté de 37%, tandis qu'à Paris, le prix du mètre carré a connu une augmentation de 248% sur la même période. Entre un studio insalubre et la résidence parentale, le choix est vite fait. «J'ai accès à un confort de vie que je ne pourrais pas me payer autrement», témoigne Margot, 26 ans.

Charlotte, 25 ans, designer de mode, qui vit également chez ses parents, évoque quant à elle le besoin d'espace. «Mon métier nécessite beaucoup de matériel, j'ai des cartons entiers de tissus… Ça serait impossible de faire tenir ça dans un deux-pièces parisien.»

Un envol difficile

Le marché de l'emploi post-Covid rend par ailleurs difficile la prise d'indépendance. «Mon premier contrat était un CDD de six mois», se rappelle Jonathan, 27 ans, agent public contractuel. «Je n'avais ni les moyens ni la visibilité suffisante pour envisager de partir de chez mon père.»

La situation se complique davantage lorsque le jeune travaille à son compte. «En tant qu'autoentrepreneur, c'est difficile de trouver un logement, même si je gagne bien ma vie», constate Maxime, 28 ans, tatoueur dans un salon, tandis que Margot, musicienne et barista, a compris depuis longtemps qu'elle n'avait tout simplement «pas le bon profil pour louer un appartement».

Pourtant, point de déprime chez ces jeunes, qui vivent bien la cohabitation. «Avant, ce n'était pas justifiable de rester chez ses parents lorsqu'on travaillait», analyse Sandra Gaviria, sociologue et autrice de l'ouvrage Revenir vivre en famille – Devenir adulte autrement. «Aujourd'hui, les jeunes dans cette situation ne sont plus stigmatisés socialement et sont davantage considérés comme des victimes.»

Une cohabitation fluide

Loin du rapport de force qui pouvait exister durant l'enfance, les jeunes actifs chez leurs parents décrivent une colocation bien huilée. «Depuis qu'on a acté les choses, qu'on leur paye un loyer et que Manon vit là, c'est comme si on était locataires, finalement», soulève Heol. Même constat chez Maxime, qui verse aussi un loyer pour sa chambre: «La compensation financière a apporté son lot de règles. On se distribue les tâches ménagères, on se respecte mutuellement.»

«La cohabitation se passe si bien que je crois que je serais triste de perdre ça. Je discute énormément avec mes parents, j'ai besoin de les voir souvent.» Charlotte, 25 ans, designer de mode

Pas question non plus de renoncer à son intimité: quand l'espace ne permet pas une cohabitation discrète, des principes de vivre-ensemble sont mis en place pour ne pas s'envahir. «La seule vraie règle avec mon père, c'est que ma copine ne peut venir qu'un week-end sur deux. L'autre week-end, je dois aller chez elle pour qu'il ait son appartement libre et qu'il puisse faire venir sa propre copine», raconte Jonathan. On est donc loin du cliché de l'éternel Tanguy.

Pour Sandra Gaviria, cela s'explique par le fait que les parents continuent d'exiger que leur enfant se responsabilise, même si cela se fait sous leur toit et non plus loin d'eux: «L'importance accordée à l'autonomie n'a pas changé. Ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, la société ne permet plus que cette autonomie passe forcément par la séparation physique des logements.»

Complicité familiale

Le confinement a, pour beaucoup, été un tournant majeur. «Les parents ont été obligés d'accueillir des enfants actifs et se sont rendu compte que c'était conciliable, expose Sandra Gaviria. Il a permis de mettre en lumière des problèmes qui existaient déjà, mais qu'on ne nommait pas. Les gens ont pris conscience de l'importance de l'être-ensemble et du lien.»

C'est effectivement au début de la pandémie qu'a commencé la cohabitation de Manon avec la famille d'Heol. «Je venais d'acheter un studio pour habiter seule. Mais il y a eu le confinement et comme j'étais en cours de signature, je ne pouvais pas emménager.» Pendant ces mois de vie commune improvisée, Manon se découvre une vraie affinité avec ses beaux-parents. Car évidemment, vivre avec ses parents suppose aussi des relations familiales fonctionnelles. Charlotte assume la place importante que ses parents occupent dans sa vie. «La cohabitation se passe si bien que je crois que je serais triste de perdre ça, confie-t-elle. Je discute énormément avec eux, j'ai besoin de les voir souvent.»

«Chez moi, ça a toujours été un lieu de rencontre et de retrouvailles, relate quant à lui Heol. Je n'ai jamais tenu mes parents à l'écart de ma vie sociale, mes amis les connaissent et ils s'apprécient.» La vie avec ses parents, lorsque choisie, permet donc parfois de nouer une véritable complicité, voire de se redécouvrir. Jonathan évoque ainsi son père, retrouvé tardivement, et le plaisir qu'il prend à entretenir cette relation: «J'ai grandi avec ma mère car mes parents sont divorcés, et je ne le voyais que rarement. Vivre avec lui m'a permis d'apprendre à le connaître et de tisser des liens.»

Contre la solitude

Ce compagnonnage assumé fait par ailleurs écho aux problématiques d'une époque où être seul n'a jamais fait aussi peur. «De plus en plus de jeunes osent dire qu'ils n'ont pas envie de vivre seuls, alors qu'avant, le modèle de l'âge adulte reposait sur le fait de s'éloigner», relève Sandra Gaviria.

Pour autant, la vie de couple au sens traditionnel ne séduit plus non plus ces jeunes adultes. «Je crois que ce qui choque le plus, ce n'est pas que je vive chez mes parents malgré mon travail, mais que je sois chez eux alors que je suis dans une relation amoureuse stable, témoigne Charlotte, en couple depuis quatre ans. Comme si l'étape suivante, c'était forcément d'emménager ensemble.»

«Le fait que j'aie les moyens de louer un appartement avec ma copine mais qu'on choisisse de ne pas le faire étonne beaucoup, note également Jonathan. Pourtant, la routine n'a pas d'impact sur ma relation avec mon père, alors qu'elle pourrait devenir néfaste pour ma relation amoureuse et qu'on ne veut pas de ça.»

La présence des enfants peut aussi bénéficier aux parents et pose la question de la solitude des personnes âgées. Estelle, 26 ans, garde d'enfants, a par exemple déjà abordé la question du soin avec sa mère: «J'ai déjà dit, pour rire, que ça ne me dérangerait pas de cohabiter avec elle plus longtemps et de m'occuper d'elle plutôt que de la mettre en maison de retraite.» Si une généralisation de ce scénario semble improbable en France, une évolution des mentalités sur le sujet est tout de même à noter: l'habitat participatif, souvent intergénérationnel, progresse depuis le projet de loi Alur en 2014.

L'association Habitat participatif France, fédérée autour des enjeux du «lien social», du «bien-vieillir» et du «logement abordable» observe ainsi une croissance de 18% des projets de ce type en dix ans. De quoi déstigmatiser les actifs encore chez leurs parents. «J'ai l'impression que ma génération accepte très bien cette situation, car elle n'est plus inhabituelle», confie Jonathan. Et pour la suite? «Évidemment, 30 ans, ça reste un cap dans l'inconscient collectif, admet Heol. Mais bon, il ne faut pas trop se mettre la pression. Le tabou n'a plus lieu d'être.»