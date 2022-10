Le stress pourrait augmenter les risques de développer un Covid long

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

C'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer : des millions de personnes à travers le monde sont aujourd'hui atteintes d'un Covid long. Troubles neurologiques, essoufflement ou encore fatigue chronique sont autant de symptômes qui persistent chez certains pendant des mois, voire des années, après avoir contracté la maladie.

Dans le cadre de recherches sur ces symptômes prolongés, des scientifiques se sont récemment intéressés au lien entre Covid long et santé mentale. Selon leur étude publiée dans la revue JAMA Psychiatry le 7 septembre dernier, il existerait ainsi une association entre le stress, l'anxiété, la dépression ou encore la solitude et le Covid long.

Les chercheurs à l'origine de cette étude vont jusqu'à avancer que «ces facteurs de stress seraient plus prédictifs de la durée d'une infection au Covid que les comorbidités physiques comme les antécédents d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie, d'asthme et de cancer», nous apprend Science Alert.

«Les gens ne prennent pas ces troubles [de santé mentale] aussi sérieusement qu'ils pourraient prendre des conditions de santé physique», soutient Andrea Roberts, spécialiste en neuroépidémiologie à l'Université de Harvard. «Pour le Covid long, [...] il devient alors très important d'examiner la santé psychologique, et cela soulève plus largement la question de l'importance de l'identification et du traitement des problèmes de santé mentale.»

Une probabilité 30 à 50% plus élevée

Afin d'arriver à ces conclusions, les scientifiques ont recueilli les données de plus de 3000 infirmiers ayant contracté le Covid-19. Ces derniers ont été invités à remplir des questionnaires sur 19 mois à partir d'avril 2020. Les chercheurs ont ainsi constaté que la probabilité de souffrir d'un Covid long «était de 30 à 50% plus élevée» chez ceux qui présentaient des troubles psychiques juste avant une infection au virus.

«Nous avons été surpris de constater à quel point la détresse psychologique avant une infection par le Covid-19 était associée à un risque accru d'affections post Covid», explique Siwen Wang, co-autrice de l'étude. Les chercheurs soutiennent par ailleurs que cette association pourrait s'expliquer par la manière dont le stress altère le bon fonctionnement de notre système immunitaire.

Si des études complémentaires sont nécessaires pour comprendre le lien entre la santé mentale et le Covid long, Andrea Roberts avance que «ces résultats renforcent la nécessité de sensibiliser davantage le public à l'importance de la santé mentale et d'offrir des soins aux personnes qui en ont besoin.»