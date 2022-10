Savoir écouter les écrivains qui se taisent

Temps de lecture: 6 min

À chacune des étapes qui ont conduit de la Première Guerre mondiale à l'hypercrise actuelle (sanitaire, climatique, économique, géostratégique), des pans entiers du savoir accumulé depuis des siècles se sont effondrés, plongeant dans le silence et la nuit l'expérience des hommes. De cette histoire du silence, toute la littérature moderne témoigne. Loin du pathos qui l'a enrobé pendant tout le XXe siècle, le silence des écrivains n'est pas un symptôme pathologique, c'est le cœur même de l'expérience littéraire, explique Christian Salmon dans son nouvel ouvrage, L'Art du silence (Les liens qui libèrent, octobre 2022). Nous en publions ici un extrait.

Depuis le 11-Septembre, à chaque crise, c'est la même équivoque qui refait surface. Après la stupeur initiale, les enjeux narratifs réapparaissent. Comment imaginer l'avenir? Quel visage aura le monde d'après? Et surtout: qui va avoir la main sur le récit de ce qui s'est passé? Tout ce qui nous arrive depuis le 11-Septembre –terrorisme, catastrophe écologique, krach boursier, pandémie, crise géopolitique– nous lance un même défi narratif.

De récit et de littérature, il a été beaucoup question pendant la crise du Covid. De toutes parts retentit un appel au récit aussi vague qu'instrumental: distraire, enseigner, faire sens, créer du lien, voire «cimenter» la nation! Certains allèrent jusqu'à proposer de créer un «commissariat à l'énergie culturelle».

Les écrivains furent «embedded» dans cette guerre contre le Covid-19 comme les journalistes avaient été enrôlés par l'armée américaine dans la guerre en Irak. On leur ouvrit les pages «débat» des quotidiens. On les invita à rédiger leur journal intime du confinement. On fit circuler des pétitions pour la réouverture des librairies comme s'il s'agissait de lits d'hôpitaux.

On dressa des listes d'auteurs à lire pendant la pandémie. Boccace, Diderot, Defoe, Chateaubriand, cantonnés jusque-là aux programmes scolaires et universitaires, retrouvèrent les faveurs du grand public. Leurs récits relatant des épidémies, leurs drames et leurs douleurs relativisaient les nôtres, pensait-on.

Ils furent les icônes du confinement, créditées d'une sagesse immémoriale face à l'effondrement de tous les récits. Devant le soupçon qui ruinait le crédit des gouvernants, devant le complotisme qui se répandait sur les réseaux sociaux, la littérature, le récit, la narration apparurent comme des valeurs refuge, l'étalon-or capable de remplacer la monnaie de singe des rumeurs et des discours officiels.

«Lisez», exhortait Emmanuel Macron dans son discours du 16 mars 2020, au cours duquel il décrétait le confinement de la population et appelait à une mobilisation générale contre le virus. «Retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. [...] La culture, l'éducation, le sens des choses est important.» Puis, quelques lignes plus bas: «Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.» En quoi la lecture pouvait-elle aider à combattre le virus? Cette injonction à lire avait de quoi surprendre. Elle s'inscrivait pourtant dans le droit fil d'une conception que l'on pourrait dire «régalienne» de la littérature.

Mais de quel récit parlait-on? Qu'attendait-on des écrivains dans cette mobilisation contre le virus? Le champ littéraire est traversé de tensions, d'oppositions. Les usages du récit sont multiples, les types d'écrivains aussi, qui se distinguent par leur position, leur autonomie, leur engagement politique... Et surtout par leurs conceptions de la littérature. On peut distinguer deux types d'écrivains, deux fonctions auteur dans nos sociétés hyper-médiatisées, dominées par le tohu-bohu des chaînes d'info en continu et des réseaux sociaux: les ambianceurs et les acousticiens.

Les ambianceurs vendent à la sauvette des histoires-miroirs dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître. Ils surfent sur les mythes que génère la pandémie, se nourrissent des questions laissées sans réponse par les pouvoirs, s'échangent et prolifèrent sur le marché noir des réseaux sociaux. «Pour expliquer un phénomène dont on a du mal à identifier l'origine, écrivait pendant la pandémie l'anthropologue Jean-Loup Amselle, on entend, aux quatre coins du monde, des discours qui s'opposent et empruntent aux croyances et aux coutumes, pour former des épidémythes.» Il en recensait trois principaux: le mystère du patient-zéro; le mythe de Frankenstein; la croyance en la sorcellerie et la magie.

Face à l'hypercrise actuelle, nous avons besoin non pas de plus de mythes, mais de moins de mythes; non pas de raconteurs d'histoires capables de nous occuper, de meubler le vide, de nous distraire ou de détourner notre attention, mais d'acousticiens. Contrairement aux ambianceurs, les acousticiens ne racontent pas d'histoires. Ils ont affaire à des phénomènes sonores, à la rumeur du monde; ils sont absorbés par les vibrations inconnues, les musiques invisibles, les paroles gelées (Rabelais), le couinement animal (Kafka), le bégaiement (Beckett)...

En période d'épidémie, la littérature est un analyseur bien plus efficace que les récits stratégiques des spin doctors et des agences de communication. Non pas parce qu'elle nous ramènerait à l'«essentiel», au «sens», à l'«intemporel», comme le disait Emmanuel Macron, mais bien au contraire parce qu'elle nous plongerait au cœur de l'expérience de la pandémie. Comme le rappelait Philippe Lacoue-Labarthe, le mot «expérience» vient du latin experiri, «éprouver», dont le radical est periri, que l'on retrouve dans periculum, «péril», «danger». La littérature est un laboratoire dans lequel l'expérience des hommes est soumise à l'épreuve du danger. Kafka ne nous avait-il pas prévenus? «L'histoire universelle est enfermée dans des chambres.»

Des récits qui pouvaient paraître énigmatiques jusque-là devenaient, à la lumière du confinement, lisibles, des prismes de notre condition. L'étrange devenait familier, l'absurde notre situation quotidienne, le non-sens langage. Les récits de Kafka, de Camus, de Beckett donnaient forme à l'expérience du confinement, expérience intime et collective d'un enfermement mondial des populations.

Les romans n'éclairent pas seulement leur temps, ils tissent des liens entre les époques.

Nous pouvions nous reconnaître dans des personnages comme Gregor Samsa, enfermés dans nos chambres, aux prises avec nos membres devenus étrangers, voire hostiles, ou comme certains héros de Beckett, cherchant chacun son «dépeupleur» à domicile, enfermés dans des espaces clos «assez vaste[s] pour permettre de chercher en vain. Assez restreint[s] pour que toute fuite soit vaine». La Peste de Camus fut la bible de la pandémie. Kafka et Beckett en furent les grammairiens.

Si après chaque catastrophe nous nous tournons vers la littérature, c'est que, depuis le début du XXe siècle, elle en porte les traces. Elle en est la mémoire sensible. Une mémoire paradoxale, puisqu'elle enregistre, tel un sismographe, des vibrations inaudibles, des signaux imperceptibles qui précèdent les grandes secousses du siècle. Les romans n'éclairent pas seulement leur temps, ils tissent des liens entre les époques. Ils préviennent des dangers; ce sont des analyseurs et des avertisseurs, des guides. Nous mettons nos pas dans les leurs.

À chacune des étapes qui ont conduit de la Première Guerre mondiale à l'hypercrise actuelle (sanitaire, climatique, économique, géostratégique), des pans entiers du savoir accumulé depuis des siècles se sont effondrés, plongeant dans le silence et la nuit l'expérience des hommes. De cette histoire du silence, toute la littérature moderne témoigne. En 1936, à ceux qui s'étonnent qu'il n'ait rien publié depuis des années, Isaac Babel répond: «J'éprouve pour le lecteur un tel respect que j'en perds la parole, je me tais. Je suis reconnu comme un grand maître dans l'art du silence.» «Tous les sons ont cessé, il n'y a plus aucun son», écrivait dès 1921 Alexandre Blok. Et, deux ans plus tard, Boris Pasternak: «La musique est prise dans les glaces.»

Le 26 août 1950, Cesare Pavese note dans son journal: «Je n'écrirai plus.» Il referme son cahier et se suicide le lendemain. Le 9 avril 1951, Sadegh Hedayat, premier écrivain moderne de l'Iran, traducteur de La Métamorphose de Kafka en persan, détruit ses textes et se suicide lui aussi dans une chambre d'hôtel à Paris. En 1983, alors qu'il n'a plus rien écrit depuis douze ans, Kateb Yacine tente de s'expliquer: «L'écrivain n'est pas une machine à écrire, et parfois son silence a la force d'un cri. Ce silence est le signe annonciateur d'une grève de l'écrivain.» Une leucémie l'emportera en 1989. C'est sur son lit de mort que Kafka, rendu aphone par la tuberculose, a corrigé les épreuves de son dernier récit publié, l'histoire de Joséphine, la souris cantatrice qui refusait de chanter.

En 1930, Francis Scott Fitzgerald avoua à Arnold Gingrich, le rédacteur en chef de la revue Esquire, qui le suppliait de lui envoyer un article pour justifier ses droits d'auteur: «C'est que je ne peux plus écrire.» Arnold Gingrich insista: «Scott, il me faut un manuscrit de vous. J'ai les administrateurs du journal sur le dos. Ils veulent savoir pourquoi nous vous payons. Même si vous remplissez une dizaine de pages en recopiant “Je ne peux pas écrire, je ne peux pas écrire, je ne peux pas écrire” cinq cents fois, je pourrai au moins dire qu'à telle date nous avons reçu un manuscrit de F. Scott Fitzgerald. – C'est bon, répondit Fitzgerald. Je vais écrire tout ce que je peux écrire sur le fait que je ne peux pas écrire.» Ce fut La fêlure, récit d'une dépression et diagnostic bouleversant de la crise que traversait Fitzgerald, une nouvelle qui inspira à Deleuze ce commentaire: «L'écrivain est pénétré, du plus profond, d'un devenir-non-écrivain.»