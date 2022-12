Être écrivaine et mère, c'est possible

Temps de lecture: 11 min

Dans Une chambre à soi (1929), Virginia Woolf affirme que les autrices à succès de l'histoire n'ont pas été des mères. De Jane Austen, Charlotte et Emily Brontë, et de George Eliot, elle écrit: «Aucune d'elles n'a eu d'enfant.» Cette idée selon laquelle avoir des enfants étouffe la créativité des femmes est restée prépondérante dans la culture ces cent dernières années. Elle-même aux prises avec ce discours, la narratrice du roman de Sheila Heti La Mère en moi (Motherhood) se demande, en 2018, si un bébé peut détruire sa carrière de romancière et si «l'univers fiche à la paix aux femmes qui font de l'art mais pas des bébés».

Compte tenu de la prééminence culturelle de cette idée selon laquelle on ne peut à la fois être mère et écrivaine, quelle surprise de découvrir qu'historiquement, au moins dans la Grande-Bretagne de Virginia Woolf, environ la moitié des femmes autrices ont eu des enfants. C'est un pourcentage certes inférieur à celui de la population générale, mais le tableau n'est pas aussi noir que Viginia Woolf ne le percevait. Dans un échantillon tiré de la base de données de textes Orlando, constitué de 1.115 femmes britanniques ayant vécu entre le Moyen Âge et l'époque actuelle et qui ont écrit au moins un livre, la moitié (49%) étaient des mères.

Les chiffres qui contredisent Virginia Woolf

Les écrivaines qui n'ont pas eu d'enfants, comme les autrices classiques citées par Virginia Woolf, ont pour la plupart vécu au XIXe siècle. Même alors, 41% des écrivaines étaient mères. Avant le XVIIe siècle, les femmes qui écrivaient avaient des enfants au même rythme que celles de la population générale. Au XXe siècle, avec l'arrivée du planning familial et des soins de santé reproductive, les écrivaines se sont remises à faire davantage de bébés.

The Orlando Project est une base de données de textes comprenant des informations sur la vie et les écrits de plus de 1.400 autrices, du Moyen Âge à nos jours. Né à l'université d'Alberta en 1995, le projet continue de croître. En tant que spécialistes des écrits, des données et de la représentation des femmes du XIXe siècle, nous collaborons avec cette base de données depuis quatre ans.

En tant que parents de jeunes enfants, nous entendons sans cesse que nos écrits et nos recherches pâtiront forcément de cette parentalité. Forts de données inédites, nous nous sommes demandés si cela avait bien été le cas au cours de l'histoire, ou si cette idée était une relique du XIXe siècle.

Nombre d'enfants par femme écrivain au fil des siècles. | Karen Bourrier et John Brosz

Déficit d'enfants pour les écrivaines du XIXe siècle

Cette trajectoire historique intéressante, avec son déficit prononcé du nombre d'enfants par autrice au XIXe siècle, a commencé par nous stupéfier. Pourquoi les femmes qui écrivaient avant le XIXe siècle avaient-elles davantage d'enfants? Une explication de la fertilité diminuée des écrivaines au XIXe siècle est que cette carrière a changé. L'émergence de l'écrivaine professionnelle, payée pour son travail dans un contexte commercial, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècles, a rendu important le fait de restreindre le nombre d'accouchements.

Beaucoup des premières femmes à avoir tenu la plume sont connues pour leurs lettres, leurs écrits sur la vie et leur poésie rédigés dans un contexte familial, majoritairement pour des lecteurs qu'elles connaissaient et souvent publiés sous forme de livres des siècles plus tard. Margery Kempe (1373-1438), mère de quatorze enfants, est par exemple devenue célèbre pour avoir été l'autrice de la première autobiographie écrite en anglais, une chronique de son cheminement spirituel.

Au début de leur mariage, elle et son mari (c'est ainsi qu'elle le décrit) étaient consumés par le désir sexuel, ce qui les conduisit à avoir quatorze bambins, un record dont elle se repentit lorsqu'elle commença à dicter l'histoire spirituelle de sa vie aux alentours de la quarantaine. Lady Hester Pulter (1605-1678), mère de quinze enfants, qui vécut et écrivit pendant la guerre civile anglaise, faisait elle aussi circuler ses poèmes royalistes et ses romans en prose dans son cercle familial.

Quand écrire devient une carrière

À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, les attentes de production littéraire se sont intensifiées lorsque l'écriture est devenue une profession dont il devenait possible de vivre. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes (et les hommes) pouvaient gagner leur vie en écrivant des articles de journaux et de la fiction.

Avant que l'écriture ne devienne une carrière envisageable, les écrivaines étaient presque aussi susceptibles d'avoir des enfants que leurs congénères: d'après la base de données Orlando, 86% des autrices nées avant 1600 avaient des enfants, un pourcentage à peu près raccord avec la fertilité de la population générale en Angleterre et au Pays de Galles.

​Le choix de la plupart des femmes

nées avant le XXe siècle, et qui avaient des relations sexuelles avec

des hommes, était d'avoir environ

sept enfants ou pas d'enfant du tout.​

Ensuite, la proportion d'autrices ayant des enfants a décliné de façon abrupte, de 55% au XVIIe à 48% au XVIIIe puis 41% au XIXe. Au XXe siècle, lorsqu'il est devenu possible de limiter la taille de la famille, elles sont devenues mères en plus grand nombre: 63% d'entre elles ont au moins eu un enfant.

Le choix de la plupart des femmes nées avant le XXe siècle, et qui avaient des relations sexuelles avec des hommes, était d'avoir environ sept enfants ou pas d'enfant du tout. L'absence de contraception fiable signifiait qu'au XIXe siècle, une femme mariée anglaise ou galloise moyenne avait en effet six ou sept enfants, et que 10% à 15% en faisaient au moins dix. Lorsqu'un meilleur moyen de contrôler les naissances est devenu possible, leur nombre s'est mis à dégringoler de façon spectaculaire, d'une moyenne située juste en dessous de six enfants par femme après 1875 à un peu plus de deux en 1940.

La taille de famille idéale

À une époque où les naissances étaient incontrôlables, comme l'avance l'autrice Rebecca Traister, le célibat pouvait mettre les femmes en position de force si elles souhaitaient consacrer leur temps à une carrière littéraire de plus en plus exigeante. Mais malgré les difficultés, il était loin d'être impossible, même pour des femmes du XIXe siècle, d'écrire tout en ayant des enfants. Les écrivaines du XIXe siècle qui s'étaient reproduites en avaient en moyenne 3,33 chacune, soit à peu près moitié moins que les autres mères de l'époque –ce qui reste toutefois beaucoup de notre point de vue.

Pour une écrivaine, est-ce que le nombre d'enfants compte? Lauren Sandler brandit les exemples de Joan Didion, Margaret Atwood et Alice Walker pour avancer que le secret pour être à la fois mère et autrice à succès consiste à se limiter à n'en avoir qu'un.

Les enfants uniques sont courants chez les écrivaines: dans notre échantillon, c'était le cas pour 24% d'entre elles. Mais au fil des siècles, avoir deux ou trois enfants (39%), voire cinq ou plus (34%), était plus courant. Au XXe siècle, les grandes familles sont moins communes, à la fois pour les autrices et pour les femmes en général: 87% des écrivaines et mères avaient un, deux ou trois rejetons.

Faire un enfant, renoncer à un livre

Il existe une idée dans l'inconscient collectif selon laquelle on perd un livre, peut-être même deux, à chaque enfant que l'on fait. Les hommes ne semblent presque jamais envisager la question du conflit entre écriture et paternité, mais dans ce qui est une rare exception, Michael Chabon, romancier et père de quatre enfants, écrit qu'on l'a prévenu qu'«on perd un livre à chaque enfant».

La journaliste Hadley Freeman raconte quant à elle qu'une autrice lui a confié que c'était même deux livres pour chaque enfant. Il se trouve que ce n'est pas vrai, en tout cas pas pour celles qui sont dans notre base de données. Dans notre échantillon, les écrivaines sans enfants ont publié moins de livres en moyenne (12 environ) que celles qui en avaient un (14 livres), deux (13) ou trois (16). Le nombre d'ouvrages commence toutefois à décliner pour celles qui ont quatre rejetons (11), voire cinq ou plus (10).

Notons que dans notre calcul, nous ne comptons pas les livres qui sont des copies exactes d'autres ouvrages précédemment parus; certains de ceux ayant des titres distincts et des contenus similaires, comme Une chambre à soi et Une chambre à soi et Trois Guinées, sont eux comptés séparément, parce que nous estimons que ce type de republication permet de mesurer l'influence d'une écrivaine. En bref, à moins que trois ne soit le chiffre magique d'enfants à avoir, une famille d'une taille modérée semble avoir eu peu de conséquences sur le nombre de livres publiés par des femmes.

Chaque point bleu représente une autrice. L'axe des abscisses indique le nombre de livres; celui des ordonnées celui du nombre d'enfants de chaque autrice. Seuls les livres publiés du vivant de l'écrivaine ont été pris en compte. | Karen Bourrier et John Brosz

Si chaque enfant en plus n'est pas synonyme d'un livre en moins, avoir davantage de bambins signifie que votre ouvrage sera peut-être publié plus tardivement. Pour tenter de mesurer cet effet, nous pouvons calculer la date de publication moyenne des livres d'une autrice et la rapporter à son âge.

Pour celles qui n'ont pas eu d'enfant, la moyenne est 46 ans; pour celles qui en ont eu un ou deux, 48 ans; pour celles qui ont eu trois enfants, 50 ans. L'âge descend de nouveau pour celles qui ont eu entre quatre et neuf bébés, à 49 ans, et à 48 ans pour dix ou plus. Plutôt que de dire que chaque enfant conduit à la perte d'un livre pour sa mère, il serait plus exact d'affirmer que chacun d'eux retarde la sortie d'un livre d'un an.

Dans ce qui est une rare exception, Michael Chabon, romancier et père de quatre enfants, écrit qu'on l'a prévenu qu'«on perd un livre à chaque enfant».

Il existe plusieurs exemples extraordinaires de femmes écrivaines ayant à la fois eu de grandes familles et de grandes productions littéraires. Charlotte Smith (1749-1806) et Sarah Trimmer (1741-1810), respectivement poète et autrice de livres pour enfants, ont toutes deux connu le succès tout en ayant chacune engendré douze rejetons. L'autrice de la base de données Orlando ayant eu la descendance la plus prolifique est Susanna Wesley (1669-1742), qui écrivait des textes religieux adressés à ses enfants. Elle en eut dix-huit ou dix-neuf, parmi lesquels John Wesley, le fondateur du méthodisme.

Elizabeth Clinton, comtesse de Lincoln (1574-1630), mère de dix-huit enfants, écrivit The Countesse of Lincolnes Nurserie (1622), manuel de recommandations sur le devoir maternel et religieux de l'allaitement. Emma Caroline Wood (1802–1879) produisit treize enfants et quatorze romans. Elle se mit à écrire pour subvenir à ses besoins à 60 ans, à la mort de son mari.

Même au XIXe siècle, certaines femmes écrivirent de grands romans tout en ayant de grandes familles. Mary Elizabeth Braddon (1835-1915) eut six enfants entre 1862 et 1870. Et c'est aussi dans les années 1860 que cette spécialiste des romans à sensation, qui connut un immense succès, écrivit ses principales œuvres, Le Secret de Lady Audley (1862).

Elizabeth Gaskell (1810-1865) eut sept enfants et écrivit des fictions qui figurent parmi les plus conséquentes de l'époque, notamment Cranford et Nord et Sud. Margaret Oliphant (1828-1897), six enfants, dont trois qui survécurent jusqu'à l'âge adulte, et qui subvenait aux besoins de sa famille élargie, écrivit plus de fictions en plusieurs volumes (232 titres) que tout autre romancier de l'époque victorienne.

En outre, Virgnia Woolf dresse une définition un peu étriquée de la maternité: George Eliot (incluse en tant que mère dans notre échantillon) a été une belle-mère dévouée pour ses trois beaux-fils. Quant à Charlotte Brontë, elle est morte enceinte.

Importance de la classe sociale

La classe sociale et la couleur de peau pourraient être des facteurs plus déterminants concernant la maternité des autrices dans l'histoire. La classe et l'ethnie sont des concepts plus glissants que le nombre d'enfants que l'on engendre, et les données sont plus floues sur cette question-là. Mais les 8% de femmes identifiées comme issues des classes populaire ou ouvrière dans notre base de données étaient plus susceptibles d'être mères que les autres. Et au début du XIXe siècle, environ 60% des femmes étaient illettrées, ce qui était une bien plus grande entrave à l'écriture que le fait d'avoir ou non des enfants.

La journaliste du New Yorker Jia Tolentino a souligné en mai dernier que l'idée selon laquelle la maternité serait une menace pour les potentialités intellectuelles et créatives sort généralement de la bouche des femmes blanches, et que des livres de femmes de couleur –comme Essential Labor, d'Angela Garbes– peuvent nous proposer un modèle alternatif de soin et de créativité. Les femmes de la base de données Orlando sont en effet majoritairement blanches, ce qui tend à montrer que la couleur de peau, en plus de la classe, est davantage un obstacle structurel que la maternité, en tout cas en Grande-Bretagne.

​Virginia Woolf a eu une influence immense sur les canons

de la littérature féminine et elle

a façonné notre conception de ce à quoi ressemblent de bons écrits de femmes.​

Historiquement, limiter les naissances était un problème de femme blanche hétérosexuelle, qui convoquait la possibilité que les femmes qui n'étaient pas enclines à avoir des relations sexuelles avec des hommes étaient avantagées en tant qu'autrices. Les données d'Orlando sont également vagues dans le domaine de la sexualité. Mais à partir des informations dont nous disposons, les autrices marquées comme «lesbiennes» ne représentent que 8% de l'échantillon, et elles aussi ont une moyenne de 0,63 enfant.

Clichés sur les écrivains

et sur les mères

Virginia Woolf a eu une influence immense sur les canons de la littérature féminine et elle a façonné notre conception de ce à quoi ressemblent de bons écrits de femmes –et quel genre de vie une autrice doit mener–, et ce jusqu'au XXIe siècle.

Comme ses homologues écrivains du début du XXe siècle, elle voulait établir des standards littéraires qui favorisaient le roman moderniste expérimental peu épais, et le définissait comme le contraire de ce que Henry James appelait le «grand monstre gros et mou» de la période victorienne, avec son insistance sur des thèmes féminins comme la cour et la vie domestique. Virginia Woolf excluait au passage les «dames romancières» de la génération de ses parents de ces canons.

Dans le canon de Woolf et les commentaires de James, on peut apercevoir une peur des écrivaines fécondes et prolifiques. Nord et Sud de Gaskell se conforme peut-être à des standards littéraires différents de ceux de Mrs. Dalloway, mais ce n'en est pas moins un excellent roman.

Si le discours selon lequel les femmes écrivains ne peuvent pas être des mères est, au mieux, seulement à moitié vrai, pourquoi continuons-nous à donner autant de poids à cette vieille rengaine? C'est de la faute des clichés, tant sur les écrivains que sur les mères. Les auteurs sont censés être des créatures indépendantes, qui travaillent pendant de longs moments de solitude ininterrompue et jouissant d'une vie spirituelle.

Les mères, en revanche, sont supposées être la parfaite illustration du soin altruiste et de l'interdépendance. Elles ne sont en général pas considérées comme compétentes en dehors du domaine des soins à apporter aux autres: en témoignent notamment les préjugés contre les mères bien documentés dans le monde du travail.

Il est trop tôt pour dire si les autrices du XXIe siècle réussiront à associer écriture et maternité et comment elles le feront, notamment dans un contexte de déclin généralisé de la parentalité. Mais l'idée qu'il est presque impossible d'avoir un enfant et d'écrire un livre appartient définitivement au passé –et plus précisément au XIXe siècle.