États-Unis: où doit s'arrêter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux?

Toutes deux votées en 2021, la loi Senate Bill 7072 floridienne et la House Bill 20 texane ont le même objectif: contrecarrer la «censure» des grandes plateformes –notamment Facebook et Twitter–, régulièrement accusées d'être hostiles aux idées conservatrices.

Jusqu'à présent, il était communément admis que la suppression de contenus et le bannissement de comptes réalisés par les réseaux sociaux découlaient de leur propre liberté d'expression, un droit par conséquent protégé par le 1 er amendement de la Constitution . Mais le 16 septembre dernier, la cour d'appel de la cinquième circonscription s'est considérablement éloignée de cette conception, en estimant que la loi texane, qui veut obliger les plateformes comptant au moins 50 millions d'utilisateurs mensuels actifs à laisser en ligne tous les contenus postés par les internautes, est conforme à la Constitution.

Pour la cour, un réseau social qui supprime du contenu ou bannit une personne réalise une «censure». Elle estime que les plateformes devraient être considérées comme des common carriers –une notion qui n'existe pas dans le droit européen–, à l'instar des opérateurs de téléphonie ou des fournisseurs d'accès à internet. Ce qui signifie que selon elle, un réseau social, indispensable à la liberté d'expression dans la sphère publique, ne devrait pas modérer les contenus publiés sur sa plateforme.

Ainsi, selon la cour d'appel de la cinquième circonscription, la HB20 texane «ne réglemente pas du tout le discours des plateformes, il protège le discours des autres personnes [des utilisateurs, ndlr] et réglemente la conduite des plateformes». En d'autres termes, les plateformes ne s'expriment ni lorsqu'elles publient le contenu de leurs utilisateurs ni lorsqu'elles le modèrent, et ne sont donc pas protégées dans cette activité par le premier amendement.

Démocrates vs Républicains

Les réseaux sociaux sont actuellement régulés par la «section 230» du Communications Decency Act, adoptée par le Congrès en 1996. Un article majeur, qui a ouvert la voie à la régulation des contenus par les plateformes elles-mêmes. Ils bénéficient encore de sa disposition phare selon laquelle «aucun fournisseur ou utilisateur d'un service informatique interactif ne peut être traité comme l'éditeur d'une information fournie par un autre fournisseur de contenu».

Cet article empêche les réseaux sociaux d'être tenus responsables d'un contenu illicite publié par un utilisateur et d'être sanctionnés pour avoir supprimé certains posts ou comptes qu'ils considèrent comme toxiques (discours haineux, désinformation). Alors qu'en vertu du premier amendement, l'État ne peut pas réguler ces discours de haine, la section 230 (aussi appelée «la clause du bon samaritain») permet aux plateformes de le faire sans risque de poursuites.

Cet article, qui a permis la création des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, fait l'objet de nombreuses attaques dans une société américaine extrêmement polarisée politiquement. D'un côté, les Démocrates trouvent qu'il n'est pas assez sévère avec les plateformes, puisqu'il leur permet de laisser en ligne certains contenus problématiques, mais qui attirent l'attention et rapportent donc des revenus publicitaires, sans être tenus responsables. C'est notamment ce qu'a reproché la lanceuse d'alerte Frances Haugen, à l'origine des Facebook files, à l'entreprise de Mark Zuckerberg en octobre 2021.

De l'autre côté, les Républicains –notamment les soutiens de Donald Trump–, reprochent aux plateformes, en particulier à Facebook et Twitter, d'adopter une politique de modération antirépublicaine en supprimant trop de contenus et en faisant taire les voix conservatrices, à commencer par celle de l'ex-président, banni de ces deux plateformes .

La politique de modération de Facebook et Twitter a ainsi mené à la création d'une nouvelle plateforme servant de repaire aux plus conservateurs et aux parias de ces réseaux: Parler , que le rappeur Kanye West a indiqué souhaiter racheter, lundi 17 octobre.

«Discrétion éditoriale»

Les juristes conservateurs sont également montés au créneau pour défendre une théorie juridique qui permettrait de modifier la modération des plateformes. C'est ainsi à Eugene Volokh , professeur spécialiste du premier amendement, que l'on doit la théorie des «common careers», sur laquelle se base la décision de la cour d'appel de la cinquième circonscription –une théorie pourtant bien éloignée de ce qu'il avançait dans les années 2010.

«La position du professeur Volokh est pour le moins intéressante, estime Pauline Trouillard, chercheuse en droit à l'université Yale. Il a d'abord conseillé Google, et avancé que la firme s'exprimait à travers ses algorithmes lorsque le site présentait les résultats de nos recherches. [«Google, Bing de Microsoft et Yahoo! exercent un jugement éditorial sur ce qui constitue une information utile devant être transmise [...] à leurs utilisateurs», affirmait-il dans un rapport en 2012, ndlr] Sa position était d'ailleurs largement partagée par les juristes républicains, car elle donnait aux entreprises le même droit au premier amendement que les personnes physiques. Mais aujourd'hui, sans doute par intérêt politique, il défend une théorie qui remettrait totalement en cause la liberté d'expression des plateformes.»

Pour se défendre, les réseaux sociaux avancent qu'ils disposent d'une «discrétion éditoriale», ce qu'estiment également de nombreux professeurs de droit. Dans les recours qui l'opposent au Texas et la Floride, NetChoice (qui représente les grandes entreprises du web, dont Twitter) s'appuie ainsi sur une succession de jurisprudences.

D'après le consortium, la suppression de contenus relève ainsi d'un droit protégé par le premier amendement, entre autres en vertu des arrêts Miami Herald Publishing Company v. Tornillo (1974), Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Inc. (1995) et Pacific Gas & Electric Company v. State Energy Resources Conservation and Development Commission (1983).

Peut-on comparer la presse

et les réseaux sociaux?

Dans l'arrêt Miami Herald, la Cour suprême avait notamment affirmé qu'une obligation légale de droit de réponse aux éditoriaux constituait une expression contrainte (compelled speech) pour le journal et, par conséquent, une violation manifeste de la liberté d'expression.

«De la même manière que la décision d'un journal ou d'un magazine de publier ou de laisser de côté certains éléments véhicule un message sur sa position éditoriale, la décision d'un réseau social d'héberger ou d'exclure certains contenus est destinée à transmettre un message sur le type de communauté qu'elle espère voir prospérer sur la plateforme», considère ainsi NetChoice dans sa plainte contre le procureur général du Texas.

«Comparer Facebook

au New York Times est tout de même assez cocasse.» Pauline Trouillard, chercheuse en droit à l'université Yale

Mais de l'avis du professeur Adam Candeub , directeur du programme de droit de la propriété intellectuelle, de l'information et des communications de l'université du Michigan, cet argument ne tient pas. «Dans d'innombrables litiges, les plateformes ont insisté sur le fait qu'elles ne s'engagent pas dans un discours expressif lorsqu'elles hébergent, transmettent, éditent ou modèrent les propos de leurs utilisateurs», souligne l'universitaire dans un article intitulé «Editorial Decision-Making and the First Amendment» et publié le 1er septembre.

«La position selon laquelle Facebook et Twitter seraient des “éditeurs” au même titre que les journaux est très largement partagée aux États-Unis. Mais comparer Facebook au New York Times est tout de même assez cocasse, affirme Pauline Trouillard. Alors que le New York Times connaît, valorise et approuve tout le contenu qu'il publie, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok ne peuvent pas avoir connaissance de tous les contenus qui sont partagés sur leurs plateformes.»

La Cour suprême, arbitre final

Ce sera probablement à la Cour suprême de trancher cette épineuse question. Or, au sein de la plus haute juridiction des États-Unis, un juge semble prendre position en faveur de la common carrier doctrine, ce qui priverait les réseaux sociaux de la possibilité de modérer les contenus: Clarence Thomas.

En 2021, lors de l'affaire «Biden v. Knight First Amendment», le magistrat conservateur avait en effet évoqué la nécessité d'«examiner comment nos doctrines juridiques s'appliquent à des infrastructures d'information privées et hautement concentrées telles que les plateformes numériques». Pour l'actuel doyen de la Cour suprême, le poids d'un petit nombre de réseaux sociaux les rend quasi inévitables pour s'exprimer en ligne.

«Cela ne change rien au fait que ces plateformes ne sont pas le seul moyen de partager des opinions ou des informations. Une personne pourrait choisir d'éviter de prendre un pont présentant un péage ou le train et, à la place, parcourir la rivière Charles ou faire une randonnée sur la piste de l'Oregon. Mais pour déterminer si une entreprise exerce un pouvoir de marché substantiel, il importe de savoir si les alternatives sont comparables. Pour de nombreuses plateformes numériques actuelles, ce n'est pas le cas», affirmait-il le 5 avril 2021.

Changement de paradigme

L'autorégulation des réseaux sociaux pourrait connaître un revers majeur si la juridiction suprême venait à valider la common carrier doctrine. Une telle décision s'ajouterait au changement de paradigme à l'œuvre s'agissant du premier amendement, dont l'interprétation des clauses de libre exercice et d'établissement –qui interdit l'établissement d'une religion nationale ou la préférence d'une religion sur une autre– a déjà sensiblement mué à la suite des arrêts Fulton v. City of Philadelphia (2020), Shurtleff v. Boston (janvier 2022), Carson v. Makin (2021) ou encore Kennedy v. Bremerton School District (avril 2022).

Les réseaux sociaux pourraient donc être contraints de laisser en ligne les propos politiques les plus extrêmes et les discours incitant à la haine, à moins de trouver une parade légale…

«La position actuelle n'est plus tenable, car elle permet aux plateformes de réguler par elles-mêmes et sans aucun contrôle le discours dans la sphère publique, qui se tient désormais le plus souvent sur internet, défend Pauline Trouillard. Mais il faudrait trouver un entre-deux, or le premier amendement et son interprétation actuelle rendent extrêmement difficile toute régulation. Vu sa composition et les différents revirements de jurisprudences qui ont été récemment opérés, il est fort possible que la Cour adopte cette doctrine, tout de même assez radicale.»