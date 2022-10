Les confinements ont fait baisser les taux de natalité en Europe

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

En janvier 2021, l'Europe enregistrait une baisse drastique de 14,1% de son taux de natalité par rapport aux années précédentes. Cette diminution n'est pas sans faire écho au premier confinement, survenu neuf à dix mois auparavant. Relayée par la BBC, une étude initialement publiée dans la revue Human Reproduction révèle même une étroite corrélation entre les deux événements.

Dans le but de connaître l'origine de cette chute, probablement provoquée par la première vague de la pandémie, les chercheurs ont étudié les données mensuelles de natalité entre janvier 2018 et mars 2021 dans vingt-quatre pays européens. Selon leur analyse, les plus longues périodes de confinement ont entraîné une diminution significative du nombre de grossesses.

La France et l'Espagne ont respectivement connu une baisse de 14% et 23%, tandis que l'Angleterre et le Pays de Galles ont vu leur taux diminuer de 13%. Le constat est encore plus flagrant dans les pays où le système de santé est parfois défaillant: la Lituanie et la Roumanie ont subi l'impact le plus conséquent, affichant respectivement –28% et –23% de grossesses.

La peur dans le cœur des couples

«Plus le confinement était long, moins il y avait de grossesses au cours de cette période, même dans les États n'ayant pas été gravement touchés par la pandémie», précise Léo Pomar, sage-femme échographiste au centre hospitalier universitaire de Lausanne. La situation en Suède, qui n'a pas imposé de confinement, confirme cette hypothèse: le pays a enregistré des taux de natalité normaux durant cette période.

Le confinement a rendu nombre de quotidiens anxiogènes et le futur incertain. Pour une partie des couples, cet environnement a eu des effets négatifs sur leur désir d'avoir un enfant. Comme le précise le rapport: «Les mesures de distanciation sociale, les craintes liées au virus et les crises sociale et économique provoquées peuvent être des facteurs indirects ayant orienté la décision des couples vers un report de grossesse.»

Toutefois, en mars 2021, soit neuf à dix mois après la fin des confinements, la tendance s'est inversée. Les naissances ont retrouvé un rythme identique à celui observé avant la pandémie. En revanche, les chercheurs soulignent que ce rebond ne semble pas avoir compensé la chute du taux de natalité. «Cela pourrait avoir des conséquences démographiques sur le long terme, notamment en Europe occidentale où la population est vieillissante», alerte Léo Pomar.