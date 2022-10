Des milliards de crabes des neiges disparaissent mystérieusement en Alaska

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

C'est une première en Alaska: pour la première fois de l'histoire, le département de la pêche et de la chasse de la région a annulé la saison hivernale de la récolte du crabe des neiges. La raison? Sa population a drastiquement chuté, disparaissant par milliards en quelques mois.

Ces crabes particulièrement appréciés proliféraient en nombre il y a quelque temps encore dans les eaux froides de la mer de Béring, dans l'océan Pacifique. En 2018, on estime que sa population s'élevait à environ 8 milliards d'individus dans la zone. En 2021, ce chiffre a chuté, et, désormais, la population de crabes des neiges ne s'élève plus qu'à 1 petit milliard. Pire: cette même année, les stocks de crabes des neiges se sont effondrés de 90%. Une chute vertigineuse.

Une situation trouble

Pour l'heure, les scientifiques ne disposent pas encore de données suffisantes pour tirer de grandes conclusions quant à la nature de cette disparition. Mais ils ont malgré tout leur petite idée sur l'identité du coupable.

Si beaucoup pointent la surpêche -qui est évidemment à prendre en considération-, les scientifiques estiment que cette dernière ne peut expliquer en totalité cet effondrement si soudain. Le phénomène est plus global, et le changement climatique pourrait bien en être la cause.

Les crabes des neiges sont en effet des espèces qui vivent en eau froide, la plupart du temps dans des régions où l'eau ne dépasse pas les 2 degrés Celsius. Avec le réchauffement climatique, la banquise fond et les températures autour de l'Arctique se réchauffent à vitesse grand V -jusqu'à quatre fois plus vite que le reste de la planète, rapporte CNN. Ces eaux où proliféraient autrefois les crabes des neiges deviennent ainsi de plus en plus inhospitalières pour l'espèce, qui ne peut supporter un tel bouleversement.