La France est-elle à l'orée d'une grande grève nationale?

Temps de lecture: 2 min

La grève dans les raffineries se poursuit ce vendredi, car si un compromis a été trouvé entre la CFDT et la CFE-CGC et la direction de TotalEnergies, la CGT a quitté la table des négociations et compte poursuivre le mouvement. Cette centrale syndicale appelle d'ailleurs à la grève générale la semaine prochaine. La manifestation nationale des cheminots, prévue mardi 18 octobre à Paris à l'appel de la CGT, «va devenir une grève nationale interprofessionnelle pour les salaires et contre les réquisitions», annonce le syndicat.

Cet appel va-t-il être suivi? L'exécutif a-t-il réagi trop tard? Les oppositions politiques cherchent-elles à mener Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Catherine Tricot de la revue Regards et Éric le Boucher, éditorialiste aux Échos et à L'Opinion, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.