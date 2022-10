En Syrie, l'école sous les bombes

En ce dimanche de rentrée, on croise sur le chemin de l'école le concert habituel d'enfants contents de retrouver leurs camarades, tristes de quitter les vacances, et anxieux pour la nouvelle année. Dans la petite ville de Nayrab, à une douzaine de kilomètres au sud-est d'Idlib, en Syrie, l'angoisse de la rentrée est moins liée aux professeurs et aux notes qu'à la menace venue d'en haut: celle que laissent planer les avions russes, qui survolent régulièrement la zone rebelle et y lâchent des bombes, ciblant volontiers les infrastructures les plus vulnérables: hôpitaux, centrales de traitement de l'eau, écoles…

«L'école dans laquelle nous sommes a été rénovée au moins six fois et nécessite encore des réparations», lâche Noor al-Hasan, jeune professeure de religion à l'école de Nayrab. Les cours, qui auraient dû débuter en septembre, ont été repoussés d'un mois, faute de locaux adaptés. Encore aujourd'hui, les salles de classe côtoient les décombres et certaines n'ont en guise de fenêtres que les crevasses laissées par les dernières bombes qui se sont abattues sur le bâtiment, le 2 février 2020.

La cour de récréation de l'école de Nayrab, dans le gouvernorat d'Idlib, porte toujours les traces du dernier bombardement russe survenu en juillet 2020. Photo prise le 2 octobre 2022, jour de la rentrée des classes. | Abd Almajeed Alkarh

Des cours et des bombes

À l'époque, l'école de Nayrab venait d'être évacuée de justesse en raison des combats entre les forces d'opposition et les forces armées syriennes, soutenues par la Russie. «Trois écoles ont été bombardées: une par l'artillerie des milices d'Assad et les deux autres par les frappes aériennes russes. Elles ont été détruites à 90% et sont devenues hors service. Depuis deux ans, nous utilisions une seule école, celle de Musab bin Omair, pour accueillir toutes les catégories d'élèves, soit environ 1.000 élèves», explique Ahmed al-Assad, membre du conseil local de la ville.

Moins d'un an plus tôt, le 4 juillet 2019, une précédente frappe aérienne avait déjà démoli l'école de Nayrab, alors en pleine activité. En dépit des gravats et des traumas, il a bien fallu reprendre. Peu à peu, l'école, les élèves et les professeurs se reconstruisent, mais le souvenir de la terreur demeure toujours très vif.

«Tout le monde est inquiet et psychologiquement éreinté, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes, relève Noor al-Hasan. Cette inquiétude affecte le comportement des élèves, leur psychologie et leur santé, et nombre d'entre eux ont développé des réflexes de panique dès qu'ils entendent un bruit trop fort. Certaines écoles, comme Nayrab, ont été visées par des bombes à fragmentation alors que les élèves se trouvaient dans l'établissement, mais grâce à Dieu, les élèves étaient dans leurs classes et les bombes ont frappé la cour.»

Deux élèves marchent dans les couloirs de l'école de Nayrab, après sa réouverture, le 2 octobre 2022. | Abd Almajeed Alkarh

Avec seulement cinq enfants blessés et aucun mort, les usagers de l'établissement s'estiment chanceux. Samaha al-Ali, qui a aujourd'hui 14 ans, se trouvait en classe au moment où l'aviation russe a bombardé l'école, en 2019.

«Depuis, j'ai peur des attaques aériennes et dès que j'entends un bruit de bombardement ou d'artillerie. J'ai peur que l'école soit visée de nouveau car notre région est sur la ligne de front, ce qui me rend nerveuse en permanence et m'empêche de me concentrer en cours. Parfois, pendant les pauses, des avions de reconnaissance russes font des tours dans le ciel et nous craignons d'être pris pour cible», raconte-t-elle.

Noor al-Hasan fait cours devant une classe de jeunes filles, le 2 octobre 2022. Depuis cinq ans, cette jeune professeure de 27 ans n'a pas reçu de salaire pour son travail. | Abd Almajeed Alkarh

Handicapée de naissance, Samaha se rend à l'école en fauteuil roulant, aidée tantôt par des cousins, tantôt par des amis, mais l'état des infrastructures représente pour elle une difficulté supplémentaire, aucun aménagement n'ayant pu être fait.

La jeune fille, qui voudrait devenir chirurgienne, est moins inquiète face à la difficulté des enseignements que face aux conditions de son apprentissage: «Il n'y a pas de nouveaux manuels scolaires, tous les livres disponibles sont vieux et déchirés. L'école n'a ni portes ni fenêtres, les rayons du soleil pénètrent toujours dans la classe, mais l'hiver sera froid.»

Samaha al-Ali, devant à gauche, suit les cours avec ses camarades, le 2 octobre 2022. | Abd Almajeed Alkarh

Apprendre à survivre

Dans une classe voisine, Muhammed al-King, 14 ans, est partagé entre ses ambitions d'élève brillant et le manque de perspectives auquel sont confrontés les jeunes de la région: «Pour moi, les cours ne sont pas difficiles, j'ai d'excellents résultats et je ne compte que sur moi-même, confie-t-il. Je suis un peu heureux à l'école, mais les choses ne vont pas bien. Ici, tout n'est que destruction. À tout moment, l'école pourra fermer de nouveau si elle est bombardée.»

Lui aussi a vécu les raids aériens alors qu'il se trouvait en classe: «J'ai pu quitter l'école quinze minutes après les bombardements parce que la direction nous gardait à l'intérieur jusqu'à ce que ça cesse. Les tirs d'artillerie visaient directement notre école, nous avons dû marcher lentement le long des murs jusqu'à ce que nous puissions atteindre nos maisons. Mes camarades et moi étions terrifiés.»

Il ajoute aussitôt: «Maintenant, je me concentre sur mes études et je n'ai pas peur des bombardements, car j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Les bombardements ne me font pas perdre ma concentration et je connais les procédures de sécurité en cas d'attaque.»

Les cours se poursuivent malgré les crises successives. Au fond à gauche, Muhammed al-King suit la leçon, assis sur un bureau avec un camarade, faute de matériel suffisant pour tous les élèves. | Abd Almajeed Alkarh

De fait, depuis 2019, les écoles du gouvernorat d'Idlib ont dû mettre en place un système d'alerte pour prévenir les élèves et les enseignants de potentiels bombardements qui les viseraient, recourant notamment à des sirènes ou à des signaux lumineux censés indiquer le mouvement des avions dans la zone, afin d'avoir le temps d'évacuer et de faire venir les secours.

«Cette situation affecte l'apprentissage des élèves parce que les cours n'ont cessés d'être interrompus. Que les avions soient proches ou lointains, dès qu'on les repère, on renvoie les élèves chez eux au cas où il y aurait un bombardement. La dernière fois, les élèves ont dû laisser leurs livres et leurs sacs sur place puis les retrouver sous des toits détruits à leur retour, se souvient Noor al-Hasan. Nous avons été formés pour procéder à des évacuations en toutes circonstances, mais lorsque cela se produit, c'est juste une scène d'horreur apocalyptique: la peur, les cris, les gémissements… Certains suggèrent de déplacer les écoles dans des abris souterrains par crainte des frappes aériennes.»

Si les écoles s'organisent au mieux pour éviter les drames, les aménagements actuels demeurent un maigre palliatif face aux attaques répétées de l'armée de Bachar el-Assad et de ses soutiens russes. Au cours des trois dernières années, plus de 135 attaques ont été lancées contre des établissements scolaires, dans le seul nord-ouest du pays –en zone rebelle–, faisant de nombreuses victimes.

L'incertitude pour seul horizon

«L'éducation se dégrade de plus en plus, jour après jour, déplore Noor al-Hasan. La rentrée des classes était comme un retour à l'inconnu: où l'école sera-t-elle située? D'autres écoles ont-elles été rénovées? Des salaires seront-ils prévus pour les professeurs, sachant que nous enseignons bénévolement depuis cinq ans? Le personnel sera-t-il au complet? Des livres seront-ils disponibles? Y aura-t-il assez de tables pour les élèves? Aurons-nous assez de salles pour les accueillir?»

C'est qu'à la menace continue des attaques aériennes s'ajoute la précarité quotidienne des écoles qui tâchent de fonctionner sans moyens. Après les bombardements de 2020, une campagne locale avait permis de lever 4.000 dollars pour effectuer des réparations dans les écoles détruites: une somme très insuffisante pour compenser les lourds dégâts matériaux et remettre sur pied les institutions scolaires. D'après Ahmed al-Assad, il faudrait investir au moins 10.000 dollars pour qu'elles retrouvent leur aspect d'antan.

À Nayrab, le chemin de l'école est marqué par les bombardements passés. Le 2 octobre 2022. | Abd Almajeed Alkarh

Le mot qui revient désormais dans toutes les bouches et inquiète les habitants de Nayrab est «déplacement». Muhammed Talal al-Haj, père de trois enfants, vit dans la crainte des prochains bombardements, qui pourraient le forcer à quitter la ville: «Les enseignants font bien leur travail, les choses se passent bien à l'école, mais nous redoutons que la région soit encore bombardée et que les écoles soient visées. Si nous devions être déplacés, les élèves perdraient encore une année scolaire.»