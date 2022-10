Les gamers fuient les personnages gay

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Forces, faiblesses, apparence, sexualité: voici les principaux critères sur lesquels les gamers basent la sélection de leur personnage. Un choix anodin au premier abord mais qui s'avère très représentatif des préjugés de notre vie quotidienne. Bien que non influente sur le jeu, la sexualité des avatars est une caractéristique essentielle pour les joueurs et serait même, selon une étude relayée dans Scientific American, source de discrimination pour les gays. Alors, qu'implique réellement l'incarnation d'un héros?

Cette étude s'intéresse exclusivement à Overwatch, jeu de tir futuriste appartenant à l'un des géants de l'industrie vidéoludique: Blizzard. Dans ce divertissement, les challengers ont le choix entre trente-deux avatars aux apparences et compétences différentes. Pour alimenter l'engouement des fans, l'entreprise américaine met régulièrement à jour les histoires liées aux héros et notamment celle de Soldat: 76 qui a été sujette à polémique en 2019.

En cause? Le personnage a révolutionné le jeu en ligne en s'identifiant comme gay. Cette annonce a immédiatement déchaîné la toile et divisé la communauté. Certains ont soutenu cette nouveauté tandis que d'autres ont accusé Blizzard de vouloir gagner de l'argent avec le politiquement correct, jusqu'à menacer de boycotter Overwatch. Les répercussions ont été immédiates: après la nouvelle, le divertissement a connu une baisse drastique du taux de sélection de Soldat: 76. L'étude en tire une conclusion simple: les joueurs évitent les personnages gay.

Néanmoins, il est intéressant de noter qu'au lieu de choisir Soldat: 76, plusieurs challengers se sont tournés vers le seul autre personnage LGBT+: Tracer. À l'inverse de Soldat: 76, Tracer est une femme et pour certains, toute la différence réside ici. Ces mêmes joueurs expriment du dégoût à l'égard des hommes homosexuels mais non envers les lesbiennes, bien au contraire. Drôle de logique.

Une partie de jeu... mais pas de plaisir

Pour comprendre ce phénomène, les chercheurs ont proposé aux gamers de répondre à une enquête en ligne portant sur l'influence de cette annonce sur leur expérience de jeu. Le panel était constitué majoritairement d'hommes (83,77%) et de personnes originaires d'Amérique du Nord (49,4%) et d'Europe (39,5%). Bien que la plupart a déclaré que cela n'avait aucune incidence sur Overwatch, d'autres ont avoué se sentir mal à l'aise lorsqu'ils choisissent Soldat: 76 à cause des insultes homophobes et du harcèlement constant qu'ils doivent affronter. S'ensuit donc un changement de personnage.

Penser que les jeux vidéo offrent une version idéalisée de la réalité est une chose, garder à l'esprit qu'ils ne sont pas épargnés par les préjugés en est une autre. L'industrie vidéoludique a ici son rôle à jouer pour permettre de remédier à la discrimination mise en lumière par cette étude. Quand les joueurs seront-ils libres de choisir le héros qu'ils désirent?