La Mère Germaine: un hôtel-restaurant mythique au cœur d'un des plus célèbres villages de France

En 1922, Germaine Vion, excellent cordon-bleu, choisit Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), dont l'appellation fait tant rêver, pour établir son restaurant. Le guide Michelin lui décernera deux étoiles en 1932: un exploit alors unique dans la France des fins becs. Les amateurs de vin avaient enfin trouvé une adresse faisant rimer œnologie et gastronomie dans le sud de la France.

Après de longues années passées dans les cuisines de la présidence de la République, elle rachète l'hôtel Bellevue, fondé au tout début du siècle. Sa forte personnalité, son talent aux fourneaux et ses relations parisiennes vont vite faire de cette maison une étape incontournable sur la route de la Provence. Jusqu'en 1958, une foule d'hôtes prestigieux honorent ce lieu de leur présence: Mistinguett, Jean Gabin, Fernandel, Gaby Morlay… La maison va ensuite changer de nom pour prendre celui de cette cuisinière d'exception: La Mère Germaine.

Propriétaires de l'établissement depuis 2019, Isabelle et Arnaud Strasser, passionnés de vin et de gastronomie, ont mené l'entière rénovation du restaurant et de l'hôtel, tout en conservant l'âme de cette institution.

Arnaud et Isabelle Strasser, férus de vin et de gastronomie, sont les propriétaires de La Mère Germaine. | Studio Baalt

Le couple Strasser est tombé amoureux de Châteauneuf-du-Pape, village mythique de par la renommée mondiale des vins blancs et rouges de l'appellation, et de ses domaines. Alors que tous deux entendent développer le tourisme local, l'attractivité des flacons du cru dépasse toutes leurs espérances: les rouges sont d'une ampleur, d'une générosité inattendues, et les blancs d'une finesse en bouche sidérante. Or, que rêver de plus porteur pour l'appellation qu'un blanc d'une élégante finesse précédant un rouge séveux?

C'est le début de l'ascension touristique de Châteauneuf-du-Pape dans la grande restauration étoilée: la formidable notoriété de ses vins va s'exprimer dans la carte des grands restaurants. «Quel beau nom que Châteauneuf-du-Pape», dira ainsi Claude Terrail, patron de La Tour d'Argent face à Notre-Dame, dont les caves accueillaient 100.000 bouteilles au début des années 1970-1980, et en hébergent 200.000 actuellement.

L'hôtel La Mère Germaine,

une adresse privilégiée

Le lieu est aujourd'hui une adresse discrète et raffinée, où chaque détail inspire le confort. L'hôtel reflète la culture des propriétaires en mêlant authenticité, sens de l'hospitalité et goût pour la gastronomie.

Depuis un salon de La Mère Germaine, on peut admirer la vallée. | Virginie Ovessian Photographe

Cette maison de ville chic allie le charme et le luxe, respire la quiétude et la douceur de vivre, exprime l'équilibre entre l'esprit d'une demeure particulière et les services d'un établissement haut de gamme.

Il s'agit d'une adresse privilégiée au cœur de Châteauneuf-du-Pape, à quelques pas des ruines du château et du bâtiment historique où Germaine Vion a officié il y a cent ans. Quelle belle façon de célébrer le centenaire de la Mère Germaine!

La suite familiale de l'hôtel (50 m2), sur deux étages, permet de profiter de la vue depuis une terrasse. | Studio Baalt

Christophe Hardiquest pose ses couteaux à Châteauneuf-du-Pape

Il a obtenu 19,5/20 au Gault & Millau et deux étoiles Michelin pour son restaurant Bon-Bon: on peut dire que Christophe Hardiquest a tout réussi en Belgique.

Mais près de vingt-huit ans après avoir obtenu son diplôme à l'école hôtelière de Namur, il avait envie de relever un nouveau défi, d'explorer un nouveau territoire… Celui qui a sublimé, pendant tant d'années, le terroir belge, qui y connaît chaque producteur, chaque artisan, avait besoin d'entamer une autre vie. Il le dit: «C'est dans le chaos que naît la créativité.» Et il le fait: la Provence sera son nouveau terrain d'expression.

La cuisine du chef Christophe Hardiquest est personnelle et audacieuse. | Christophe Hardiquest

Ici, à Châteauneuf-du-Pape, il applique les principes auxquels il croit profondément: identité, héritage, créativité, proximité, partage. À La Mère Germaine, le chef s'attache à sublimer les produits de saison et à révéler le meilleur de la gastronomie provençale. Sa cuisine est très personnelle, inventive, audacieuse, délicieusement moderne.

Cet infatigable inventeur de saveurs est aussi un fin connaisseur en matière d'œnologie: il aime imaginer des accords vins et mets et créer des plats à partir des bouteilles qui les accompagneront. La rencontre avec Isabelle et Arnaud Strasser était donc presque une évidence. Propriétaires de vignobles en Provence (les domaines Le Prieuré des papes à Châteauneuf-du-Pape, de Coyeux à Beaumes-de-Venise, de La Pousterle à Ansouis), ces fous de vins voyagent de plus très souvent à Bruxelles.

C'est à l'occasion de l'un de leurs séjours là-bas que les Strasser ont découvert la cuisine de Christophe. Ils y ont assidûment fréquenté son élégant restaurant. Quand ils ont appris que le chef s'apprêtait à fermer Bon-Bon, c'est donc tout naturellement qu'ils lui ont proposé de rejoindre La Mère Germaine.

Après quatre chefs en trois ans aux fourneaux de La Mère Germaine, Christophe Hardiquest s'est installé en cuisine le 3 août avec la ferme intention d'apprivoiser le terroir provençal: il fait le pari de devenir le plus provençal des Belges.

Le restaurant gastronomique

de La Mère Germaine

Le restaurant gastronomique offre une salle intérieure et deux terrasses ombragées avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Rhône, le Palais des papes et les Alpilles.

La salle du restaurant est ornée d'une fresque du peintre montmartrois Hippolyte Romain. | Virginie Ovessian Photographe

Menu «Le Potager des papes», en cinq séquences (98 euros):

La tomate fripée, olive de Nyons confite à la vanille et glace à la tomme des Aravis

Les lichettes de fenouil brûlées, lait de citron et fleur sauvage, granité de concombre

Les gnocchis à la nissarde, tapenade d'olives noires et fleur de thym

L'aubergine en portefeuille, Ossau-Iraty et câpres

La crème brûlée à la lavande, opaline de pralines roses, sorbet pêche, Amaretto et tonka

La tomate fripée, olive de Nyons confite à la vanille et glace à la tomme des Aravis. | La Mère Germaine

Menu «Les Agapes des papes», en cinq séquences (118 euros):

Le marbré de poisson bleu, tranche dorée et pistou

Le tartare d'encornet, aïoli et extraction de fenouil à l'huile de tabac de romarin

La daurade royale de Mathieu Chapelle, aïgo boulido et farci de courgette aux petits gris

La selle d'agneau de Sisteron fumée, petit filet à la braise et gratin de blettes

La tarte soufflée au chocolat Aragoni et sauge, glace au lait ribot

La sélection du fromager affineur Mercy et confiture maison (18 euros)

Le tartare d'encornet, aïoli en extraction de fenouil à l'huile de tabac de romarin. | La Mère Germaine

Le menu «Dégustation» en trois séquences (55 euros), uniquement pour le déjeuner du mercredi au vendredi:

Suivant l'improvisation du chef…

L'hôtel et restaurant La Mère Germaine: 3, rue du commandant Lemaître, 84230 Châteauneuf-du-Pape. Tél.: 04 90 22 78 34.

Le restaurant gastronomique est fermé le lundi et le mardi. Vins au verre à partir de 8 euros. L'hôtel comprend une grande chambre et cinq suites à partir de 160 euros. Petit déjeuner continental (21 euros par personne). Spa au sous-sol. Hammam. Parking fermé.

Le Comptoir de la Mère Germaine

Le Comptoir de la Mère Germaine est un lieu de vie constitué autour d'une cuisine ouverte et d'une rôtisserie. La salle du restaurant, aux teintes chaleureuses et raffinées, offre un panorama unique sur les vignes de l'appellation.

La terrasse du restaurant Le Comptoir de la Mère Germaine offre une vue imprenable sur les vignobles. | Virginie Ovessian Photographe

Voici une carte avec des mets cuisinés par le jeune et talentueux Clément Peine (passé par les cuisines de Mauro Colagreco au Mirazur ou encore celles de Michel Troisgros au Bois sans Feuilles à Roanne), ainsi qu'une sélection soignée des vins de Châteauneuf-du-Pape et des beaux terroirs français qui laissent présager de bons moments à table.

À la carte:

À partager: les rillettes de poisson (15 euros); la planche de salaisons affinées (18 euros), de fromages affinés (17 euros), végétarienne (16 euros).

Les entrées: le carpaccio de truite, melon et crème façon tzatziki (19 euros); la tartelette pastèque, feta et olives noires (14 euros); le tartare de veau à l'estragon (16 euros).

Les plats: le poisson selon l'arrivage de la pêche, épeautre façon risotto, citron, tomates confites et olives noires (26 euros); le coquelet du Lubéron à la rôtissoire, pommes de terre grenaille, ail confit et sauce sriracha, sauce piquante thaïlandaise (23 euros).

La suggestion du moment: la côte de bœuf Galice à partager (84 euros pour deux personnes).

Les desserts (tous à 12 euros): la sélection de la fromagerie Mercy à Carpentras; la pavlova, avocat et banane, sorbet citron vert; le fondant au chocolat tradition, sorbet framboise; les abricots rôtis aux épices et au miel, crumble et glace vanille.

Le Comptoir de la Mère Germaine: place Jean Moulin, 842330 Châteauneuf-du-Pape. Tél.: 04 28 69 00 60. Pas de fermeture.