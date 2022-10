Dresser son chat est important (et loin d'être ridicule)

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Afin de lutter contre la solitude engendrée par la pandémie, bon nombre de personnes ont adopté des chiots et des chatons. Mais rares sont les propriétaires inexpérimentés qui s'attendaient à ce qu'un chat ait besoin d'une éducation similaire (ou presque) à celle de son copain canin. Bien que plus autonome, le félin doit être accompagné pour s'adapter à la vie à nos côtés.

Contrairement aux chiens, les chats n'ont jamais usé de leurs capacités pour garder des troupeaux ou accompagner les humains à la chasse. De ce fait, les relations qu'ils entretiennent avec notre espèce sont diamétralement opposées, mais elles ne sont pas à bannir pour autant.

Comme le rapporte ScienceAlert, des recherches ont montré que les mistigris sont bel et bien capables de répondre à nos signaux sociaux et accomplir diverses tâches. Mieux encore, selon Lauren Finka, chercheuse à l'Université de Nottingham Trent et Daniel Cummings, de l'organisation caritative Cats Protection, «le chat peut même en tirer de nombreux avantages».

Tout d'abord, le dressage peut être utile au quotidien: des techniques simples peuvent être mobilisées pour aider nos amis à quatre pattes à se sentir à l'aise dans une cage de transport, à tolérer le toilettage ou encore à supporter les visites chez le vétérinaire.

Certains pourront même apprécier qu'on leur apprenne à checker (à condition que des friandises soient à la clé, bien entendu). Cas plus spécifique: l'éducation peut même être un véritable atout dans un refuge et aider le chat à développer davantage d'affinités avec les humains. Par conséquent, un lien affectif se créera et ses chances d'être adopté seront maximisées.

Toutefois, les félins ne naissent pas avec une appétence innée pour les séances d'éducation et doivent donc être manipulés avec minutie et amour dès l'âge de 2 semaines, l'idée étant qu'ils comprennent que nous ne sommes pas leurs ennemis.

Éduquer sûrement... mais sereinement

Pour débuter, il est important de mettre l'animal en confiance en trouvant un lieu qui lui inspire de la sérénité. Il doit être en mesure de prendre ses distances si besoin et vous devez mettre fin à la séance dès que vous sentez qu'il le désire.

Afin de rendre l'éducation ludique, pensez à récompenser le chat avec des friandises en augmentant progressivement le délai entre chaque. N'hésitez pas non plus à l'encourager et à lui manifester votre soutien (c'est le moment d'être gaga). Enfin, pour conserver la pleine attention de votre animal, chaque séance ne doit pas durer plus de quelques minutes.

Si lors de son dressage, votre chat montre des signes d'inconfort tels que détourner la tête, se lécher la truffe, secouer la tête, lever la patte, faire soudainement sa toilette, battre la queue ou encore aplatir ses oreilles, votre séance ferait mieux d'être écourtée. Vous n'êtes tout simplement pas le bienvenu auprès de lui à ce moment-là. Dans cette situation, rien ne sert de hausser la voix, cela risquerait de l'apeurer.

Les propriétaires de chats en sont témoins: les félins sont généralement bien moins impliqués dans le dressage que les chiens et privilégient plutôt une bonne séance de roupillage. Alors après l'effort, n'hésitez pas à lui offrir du réconfort (avec supplément ronron).