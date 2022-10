Après le couscous et le raï, l'Algérie et le Maroc se disputent la paternité du zellige

Temps de lecture: 4 min

Les relations entre l'Algérie et le Maroc n'en finissent pas de s'envenimer. Aucun domaine n'est épargné, pas même l'histoire culturelle et artistique, pourtant l'un des domaines les mieux partagés par les deux peuples et censé les fédérer.

Pour preuve, cette nouvelle polémique qui fait rage depuis quelques semaines dans les médias et sur les réseaux sociaux, creusant davantage encore le fossé entre les deux pays, qui ont rompu leurs relations diplomatiques en août 2021: le 29 septembre, un avocat marocain, appuyé par le gouvernement, a mis en demeure l'équipementier allemand Adidas pour avoir mis sur le marché des maillots portés, entre autres, par l'équipe algérienne de football , arguant que ces vêtements étaient marqués par des motifs tirés, selon la requête, du patrimoine marocain.

La mosaïque de la discorde

«Mandaté par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, j'ai adressé hier une première lettre de mise en demeure au représentant légal du groupe Adidas afin de requérir le retrait de la collection des maillots de sport inspirés de l'art de zellige marocain», a tweeté l'avocat marocain Mourad Elajouti.

Le zellige désigne une mosaïque constituée de carreaux de faïence multicolores, formant des motifs géométriques ou figuratifs, que l'on trouve aussi bien à l'intérieur de bâtiments que sur les façades. Dans une autre déclaration, l'avocat affirme que le ministère marocain de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire avait, depuis longtemps, déposé le design dit «zellige de Fès» en tant que «propriété exclusivement marocaine».

La faïence zellige décorait, autrefois, des palais connus ou divers objets d'art. | Maupie via Wikimedia Commons

Le design de ces nouveaux maillots, portés une ou deux fois par l'équipe algérienne dans des matchs d'entraînement, s'inspire en effet clairement de l'art de la céramique maghrébine et plus précisément de la faïence zellige qui décorait, autrefois, des palais connus ou divers objets d'art. Adidas a répondu à la requête marocaine, en assurant que le design en question s'inspirait de la culture algérienne, notamment du palais El Mechouar, à Tlemcen, et d'un autre site à Cherchell.

Un patrimoine universel

La démarche marocaine est considérée par les Algériens comme une provocation politique: selon eux, la céramique, dont le zellige, n'est pas l'apanage des Marocains mais plutôt un art maghrébin, hérité d'anciennes civilisations orientales. Le gouvernement algérien évite toutefois de s'impliquer directement dans cette bataille culturelle. Pour afficher son soutien, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, s'est contentée d'arborer un foulard aux motifs inspirés du zellige.

Le spécialiste de l'architecture islamique Alaa-Eddine Merzouki estime quant à lui que le zellige, comme forme de mosaïque, est d'abord apparu en Algérie, mais que ses origines remontent à la Mésopotamie. De Byzance, il s'est ensuite exporté à Rome, en passant par l'Andalousie, avant d'atterrir en Algérie, plus précisément à Msila, lors de la fondation de la dynastie des Hammadites, au début du XIe siècle –en témoignent les constructions de l'époque, dont la célèbre citadelle des des Beni Abbès . Et c'est de là, selon cet expert, que cet art va gagner les autres régions du Maghreb, dont la Tunisie et le Maroc.

Interrogé par Slate, Hellal Zoubir, artiste et designer algérien, se dit interloqué par la teneur de la polémique. Il se demande, ainsi, «si les créateurs des figures géométriques (tracés régulateurs des motifs du zellige sous forme de mosaïque) qui ont vécus au XIIe siècle et bien avant vont demander des droits d'auteur pour leur utilisation». Considérant le fait de s'approprier le zellige comme une «hérésie», il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un «patrimoine commun» aux pays de la Méditerranée (Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie) et même universel, «dès lors que les Perses, les Byzantins et les Romains ont eux aussi utilisé ce tracé géométrique».

Au menu: couscous et raï

À propos de ce brassage des cultures qui caractérise la région, Hella Zoubir rappelle l'apport des pionniers algériens tels qu'Azouaou Mammeri qui, à la naissance du royaume du Maroc moderne, en 1912, sous l'administration française, occupait le poste d'inspecteur des arts. Une autre contribution «indiscutable» est celle de l'Algérien Lamali Boudemaa, précurseur de l'art de la céramique au Maroc.

Autre preuve que l'art de la céramique a toujours existé en Algérie: les artistes français installés à Alger dès la fin du XIXe siècle se sont intéressés à cette forme d'art et l'ont développée dans les réaménagements opérés sur plusieurs villas et constructions. Cette bataille autour des arts décoratifs nous renvoie à celles autour de la filiation du raï et du couscous, qui n'ont jamais été tranchées.

Lorsque l'Algérie avait déposé un dossier auprès de l'Unesco, en 2016, pour faire reconnaître le raï, «chant populaire algérien», au patrimoine mondial de l'humanité, les Marocains avaient éructé. Car s'il est vrai que les plus grandes stars du raï (Khaled, Mami, Zahouania, Cheikha Rimitti, Faudel) sont algériennes, certaines mélodies de ce genre musical, et mêmes les paroles de beaucoup de chansons connues, sont d'origines marocaines. Aussi, l'essentiel du répertoire populaire algérois, dit «chaabi» vient du Maroc. Mais on oublie souvent qu'à l'époque de l'éclosion de cet art, il n'y avait pas de frontières entre les deux pays.

Alger et Rabat se sont également disputé la paternité du couscous. En 2019, Algérie, Maroc, Tunisie et Mauritanie ont toutefois finalement déposé un dossier commun afin de faire entrer le couscous au patrimoine culinaire mondial de l'Unesco –ce qui est le cas depuis 2020. Moralité: les pays du Maghreb doivent apprendre à s'unir, pas à se regarder éternellement en chiens de faïence.