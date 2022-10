Guerre en Ukraine, mort de la Reine, succès d'Elon Musk... Nostradamus l'avait prédit

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Véritable phénomène littéraire de 2022, Les Prophéties de Michel de Nostredame, plus connu sous le pseudonyme de Nostradamus, semble prédire l'histoire. Mais entre faits et fantasmes, que valent vraiment ces prédictions écrites au XVIe siècle? The Guardian met en exergue les mystérieuses concordances subsistantes à notre époque.

En septembre dernier, un livre d'interprétation de ces prétendues prophéties a occupé la tête des best-sellers du Sunday Times à la suite d'un événement très peu médiatisé... Le décès de la reine Elizabeth II. La raison? Le célèbre astrologue l'avait deviné: «Parce qu'ils ont désapprouvé son divorce; un homme sera considéré comme indigne; le peuple chassera le roi des îles; un homme qui ne devrait pas être roi prendra sa place.» Mario Reading, auteur de Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future, explique en 2017: «La reine d'Angleterre mourra vers 2022 à l'âge d'environ 96 ans. Le quatrain 10/22 prédit que le roi Charles abdiquera au vu des attaques persistantes envers son épouse.» Que les Britanniques soient bien assis: il estime également que le prince Harry deviendra roi au dépit de son frère aîné, William.

Mauvaise nouvelle, si vous avez trouvé que 2022 était une année décevante voire pourrie (qu'on se le dise): ne pensez pas que 2023 relèvera le niveau. Les écrits de Nostradamus prédisent même une catastrophe européenne: «Sept mois de la Grande Guerre, des gens morts de malfaisance.» Néanmoins, certains demeurent persuadés qu'il fait ici allusion au conflit ukrainien, tout comme cette citation, «le froment deviendra si élevé», qui ferait référence aux conséquences désastreuses de l'interruption des exportations de céréales ukrainiennes.

Enfin, Laurie Reading, fils de Mario et partisan de l'astrologue, est convaincu que ce dernier aurait prophétisé l'ascension d'Elon Musk, entrepreneur américain, par le biais du quatrain 5/23: «Les deux prétendants s'uniront; quand la plupart des autres s'uniront avec Mars; le leader africain est craintif et tremble; la double alliance est séparée par la flotte.» Pour lui, cet extrait ne laisse pas le moindre doute: il se rapporte à Elon Musk, né en Afrique du Sud et envieux de coloniser Mars. Toutefois, «la lumière de Mars s'éteindra» fait savoir que le milliardaire devra mettre en veilleuse ses projets et garder les pieds sur terre. Pas de chance pour lui, le grand Nostradamus a parlé.

Des croyances controversées?

Comme toute croyance qui se respecte, ces prophéties font débat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne date pas d'hier. De son vivant, Nostradamus a été ridiculisé sans aucune pitié: «Un idiot écervelé et lunatique qui crie des sottises dans les rues», pouvait-on lire en 1558 dans la Première Invective du Seigneur Hercule le François contre Monstradamus.

De plus, Nostradamus avait prédit la fin du monde le 4 juillet 1999. La bonne nouvelle est que, comme vous l'aurez sûrement remarqué, elle n'a pas eu lieu. La mauvaise: cet ouvrage de 1.000 quatrains est loin d'être une science exacte. Ce que certains considèrent comme de la charlatanerie est perçue par d'autres comme un éclair de génie: «Il invoquait des mots latins obscurs créant des possibilités de double sens; il omettait les prépositions, les articles, et privilégiait l'infinitif. Ce sont dans les moments de grand bouleversement ou d'anxiété sociale que le public est prêt à entendre des sornettes. Nous souhaitons tous que le passé et l'avenir aient un sens narratif », confie Everett F Blieler, auteur de Prophéties et énigmes de Nostradamus.

Cela dit, l'astrologue a assurément prédit sa mort en 1566. Remarquez: en l'annonçant la veille, quasiment cloué au lit, le devin n'a pas laissé de place au doute. En ce qui concerne les prédictions de 2023, comme dirait l'autre... qui vivra verra.