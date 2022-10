L'horaire des repas compte beaucoup dans le stockage du gras

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science alert

Alors que l'obésité touche aujourd'hui des centaines de millions de personnes dans le monde, une nouvelle étude suggère qu'une partie de la solution pourrait être relativement simple: prendre ses repas plus tôt. En effet, cette recherche conclut que le fait de manger plus tard dans la journée peut avoir un impact direct sur la régulation biologique du poids. Cela aurait une incidence sur trois facteurs: la quantité de calories brûlées, le degré de faim et le stockage du gras.

Peut-être le saviez-vous déjà, car, en effet, d’autres études ont déjà abouti aux mêmes conclusions en démontrant que la prise de repas tardif était associée à un risque accru d'obésité, à une augmentation de la graisse corporelle et à une altération du succès de la perte de poids. Mais ici, les chercheurs ont voulu examiner ce lien de plus près: «Nous voulions tester les mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi le fait de manger tard augmente le risque d'obésité», explique le neuro-scientifique responsable de l'étude Frank Scheer au magazine Science alert .

Ce qu'il se passe dans le corps

L'étude a été étroitement contrôlée et a impliqué seize participants dont l'indice de masse corporelle (IMC) se situait dans la fourchette du surpoids ou de l'obésité. Chaque volontaire a été soumis à deux expériences différentes d'une durée de six jours chacune, avec un contrôle strict du sommeil et de l'alimentation et plusieurs semaines de pause entre chaque test.

Dans l'une des expériences, les participants suivaient un programme strict de trois repas par jour aux heures de repas américaines habituelles avec un petit-déjeuner à 9 heures, un déjeuner à 13 heures et un dîner autour de 18 heures. Dans l'autre, les trois repas étaient décalés, le premier à 13 heures et le dernier vers 21 heures.

Grâce à des échantillons de sang, divers questionnaires et de nombreuses mesures, l'équipe de scientifiques a pu faire un certain nombre d'observations. Déjà, lorsque les participants mangeaient plus tard, leur niveau de leptine, hormone qui contrôle la sensation de satiété était plus bas, les participant avait davantage faim et leur organisme brûlait les calories plus lentement.

Les tests ont aussi montré que l'expression génétique du tissu adipeux –celui qui stocke le gras– augmentait le processus dit d'adipogénèse, soit la création de graisses, tout en diminuant le processus de lipolyse, soit la dégradation du gras.

Les chercheurs ont pris soin d’isoler ces effets en contrôlant les potentielles variables confusionnelles telles que l'apport calorique, l'activité physique, le sommeil et l'exposition à la lumière en précisant que dans la vie réelle, nombre de ces facteurs pouvaient eux-mêmes être influencés par l'heure des repas.