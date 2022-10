L'«Effet douche»: pourquoi vos meilleures idées vous parviennent la tête sous l’eau? 

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science alert

Vous avez déjà débloqué un problème complexe en vous nettoyant les pieds, eu une révélation alors que l’eau coulait pour rincer votre peau? Vous n’êtes pas les seuls et cela porte un nom: «l’effet douche». Qu'elles soient loufoques, anxiogènes ou pertinentes, ces pensées formulées sous la douche sont l'objet d'un sous-groupe entier sur le réseau social Reddit.

Plusieurs scientifiques se sont penchés sur le phénomène ces dernières années. En tête de fil: Zachary Irving , chercheur en sciences cognitives et philosophie à l’université de Virginie, spécialiste du concept de l’errance de l’esprit («mind-wandering»). Au cœur de l’explication de «l'effet-douche» se trouverait l’idée qu’il faut savoir faire des pauses et aérer son esprit quand on cherche à solutionner un problème. Dans ou en dehors de la douche, il s'agirait de cultiver l'art de se détourner d'un problème à résoudre en se consacrant à une autre tâche manuelle ou physique demandant un niveau de concentration moyen que ce soit une ballade ou du jardinage, savoir faire un pas de côté.

Deux nouvelles expériences

Jusqu’ici les expériences qui tentaient de prouver et expliquer cet effet-douche n’avaient pas toujours été concluantes , certaines se contredisaient même. Selon Zachary Irving, les modèles d'expérimentation utilisés n'étaient probablement pas les bons. Beaucoup confondaient l’errance de l’esprit avec l’ennui, quand, selon lui, la genèse d’idées nouvelles nécessiterait un équilibre subtil entre pensées libres et concentration. Certaines études s'attachaient à mesurer les effets de la distraction plutôt que celle de l’errance avec des méthodes qui reproduisaient mal les situations de la vie de tous les jours estime le chercheur dans Science alert.

Pour répondre à cela, Irving et ses collègues ont imaginé deux nouvelles expériences. Lors de la première, les participants devaient attribuer à un objet du quotidien de nouvelles fonctions et ce pendant 90 secondes. Ensuite, ils étaient invités à regarder une vidéo de 3 minutes, l’une ennuyeuse, l’autre plus engageante. À l’issue du visionnage on leur demandait de revenir au premier exercice. Celles et ceux qui avaient regardé la vidéo ennuyeuse trouvaient moins d’idées et surtout elles étaient moins originales que celles et ceux qui avaient regardé la vidéo stimulante. Ensuite, ils étaient invités à décrire la manière dont leur esprit avait divagué pendant le visionnage des vidéos. Plus les participants s'étaient ennuyé et moins ils avaient laissé leur esprit vagabonder.

Le deuxième expérience était très similaire, sauf que cette fois, la moitié des participants étaient prévenus qu’il leur faudrait revenir à l'exercice initial, l’autre non. Ainsi, ceux qui étaient prévenus mais face à la vidéo ennuyeuse obtenaient plus d’idées que lors de l'expérience précédente. En revanche, elles étaient toujours moins originales que celles des participants ayant visionnée une vidéo plus stimulante.

Malgré tout, des questionnements persistent, en tête, pourquoi notre cerveau fonctionne ainsi?