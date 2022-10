Les végétariens sont deux fois plus sujets à la dépression que les omnivores

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Lorsque l'on choisit d'adopter le végétarisme, les critiques vont bon train. Critiques souvent fondées sur un seul et même argument: la carence nutritionnelle. Loin des croyances populaires, ScienceAlert met en lumière une étude brésilienne selon laquelle les végétariens auraient environ deux fois plus d'épisodes dépressifs que les mangeurs de viande. Mais qu'on le veuille ou non, les besoins nutritifs n'en sont pas à l'origine.

Après avoir identifié des taux de dépression plus élevés chez les personnes renonçant au régime omnivore, les chercheuses ont analysé un large éventail de facteurs: l'apport calorique total, en protéines, en micronutriments et la transformation des aliments... En vain: aucun lien n'a été établi entre le contenu nutritionnel de l'alimentation et les épisodes dépressifs. Alors, quelle corrélation peut-il bien y avoir? Subsiste-t-il un élément déclencheur?

Tout s'avère être psychologique. Selon le média scientifique, «le fait d'être déprimé inciterait à devenir végétarien, et non l'inverse. La dépression favorise la rumination de pensées négatives ainsi que le sentiment de culpabilité. De ce fait, si l'on part du principe que chaque personne est sans cesse confrontée à la bouleversante réalité des abattoirs et de l'élevage industriel, lesquelles seront les plus touchées? Celles à l'humeur morose.»

De longues minutes de réflexion s'ensuivront et des envies d'évolution vers un régime sans viande naîtront. «Il est prouvé que les individus souffrant de dépression légère à modérée ont des jugements et perceptions plus réalistes de leur propre rôle et de leurs capacités», termine ScienceAlert.

Moqueries et indifférence dépriment

Les relations sociales influeraient également sur la santé mentale des végétariens, parfois sources de moqueries et d'ostracisme. De l'attaque de valeurs qui leur sont chères peut parfois découler un sentiment d'exclusion, pouvant être à l'origine de troubles dépressifs.

Afin de voir si cette théorie se révèle véridique, il serait intéressant d'observer le lien existant entre végétarisme et dépression dans un pays comme l'Inde, où ce régime alimentaire est davantage une norme sociale. Question plus significative encore: à mesure que le nombre de végétariens augmente dans les pays développés, verrons-nous cette corrélation y disparaître au fil des années?

Alors que le traitement barbare des animaux perdure en raison d'une forte demande de viande bon marché, les végétariens ont de quoi être accablés. Et puis, quoi de plus déprimant que d'ignorer cette cruauté?