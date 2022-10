Plan de sobriété énergétique: les Français vont-ils suivre les recommandations?

Temps de lecture: 2 min

L'exécutif a dévoilé jeudi son plan de sobriété énergétique, avec comme objectif affiché de passer l'hiver sans coupures de gaz ni d'électricité. Chauffage, covoiturage, aide à la rénovation des bâtiments publics, éclairage public... Le gouvernement vise une réduction de 10% de la consommation d'énergie en France. «Chacun doit agir à la mesure de ses capacités», a insisté la Première ministre Élisabeth Borne.

Les Français sont-ils prêts à faire des concessions? Sans contrôles ni sanctions prévus, le volontarisme d'Emmanuel Macron sera-t-il suffisant? Et si l'objectif des 10% n'est pas atteint, à quoi faut-il s'attendre?

