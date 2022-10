Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Comment sait-on à partir des hiéroglyphes que Toutânkhamon se prononce Tou-tan-ka-mon?»

La réponse de Vincent Bouissou:

Cela ne se prononçait pas comme cela.

Le nom du pharaon est: Tout Ankh Amon, c'est-à-dire «image vivante d'Amon».

D'abord, en égyptien, on n'écrit pas les voyelles. On écrit le squelette consonantique du mot. Le «A» de Amon est une graphie occidentalisée d'une semi-consonne qui s'apparente plutôt à un «i» grave. La prononciation que nous utilisons est une convention, fondée sur les observations que nous avons pu faire, des millénaires plus tard, en se basant sur le copte.

Ensuite, si l'écriture hiéroglyphe n'a pas changé pendant près de 4.000 ans, la langue, elle, a changé. On a retrouvé la correspondance diplomatique d'Akhenaton avec d'autres rois étrangers; cette correspondance était écrite en caractères cunéiformes (la langue diplomatique de l'époque), et les noms propres y sont transcrits de façon vocalisée. Et dans ces lettres, le nom du dieu Aton se prononce «Jati», par exemple.

Vous voyez donc que nous n'avons qu'une idée très largement approximative de la prononciation.