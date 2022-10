La fatigue n'est pas l'unique cause des cernes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

«Tu as mauvaise mine!» Qui n'a jamais entendu cette phrase après une nuit difficile? Cette remarque peu agréable est souvent liée à la présence de cernes, qui trahissent notre manque de sommeil. Mais la fatigue n'est pas forcément l'unique responsable leur apparition. Ces taches bleuâtres ou bistrées peuvent aussi refléter un problème de santé sous-jacent. Alimentation non adaptée, tabagisme, allergies, maladies, vieillissement...

Interviewée par Newsweek, la dermatologue Fatima Fahs expose les raisons qui peuvent provoquer des cernes: «Nos vaisseaux sanguins se dilatent particulièrement lorsque nous sommes fatigués. Ainsi, la peau du contour de l'œil, relativement mince, laisse apercevoir cette pigmentation.»

Même si le manque de sommeil reste la cause principale, les autres sont à ne pas négliger: «Les régimes alimentaires à forte teneur en sel peuvent provoquer des poches sous les yeux, dues à la rétention d'eau, au même titre que les maladies thyroïdiennes. En raison de la congestion des sinus, les personnes souffrant d'allergies saisonnières peuvent également être confrontées aux cernes ainsi qu'à un gonflement de la paupière inférieure. Enfin, l'anémie, ne permettant pas au corps d'oxygéner complètement ses tissus, constitue une autre source.»

Pour couronner le tout, deux facteurs amplifient cette coloration: le tabagisme et le vieillissement. Ces derniers diminuent l'élasticité de la peau, la déshydratent et l'amincissent, indique Fatima Fahs, si bien que les vaisseaux sanguins sont davantage visibles.

Enfin, si vous avez des cernes mais ne présentez aucune de ces caractéristiques, vous faites peut-être partie des personnes génétiquement disposées à les développer.

Comment s'en débarrasser?

Après avoir identifié les facteurs contributifs possibles, il reste à choisir une solution adaptée. Concernant l'aspect médical, «une consultation avec votre médecin et une analyse de sang vous orienteront vers un traitement adéquat», incite la dermatologue.

D'un point de vue esthétique et pour prévenir un vieillissement, Fatima Fahs conseille les crèmes contenant du rétinol ou des peptides. Ces composés peuvent augmenter la production de collagène, et ainsi améliorer la fermeté et réduire les ridules de la peau. «Pour une meilleure hydratation, privilégiez l'acide hyaluronique», recommande enfin la spécialiste. Par ailleurs, vous pouvez aussi bannir le «Tu as mauvaise mine!» de vos conversations.