La formidable aventure viticole de Gérard Bertrand dans le sud de la France

«La vigne chez nous ne pousse pas n'importe où, la plante aux feuilles et grappes fruitées naît dans des lieux privilégiés, des sites constitués depuis des siècles afin de livrer des vins d'origine et de vraie typicité. La vigne en France est un cadeau du ciel offert aux hommes du vin et de l'art», explique Gérard Bertrand, vigneron et propriétaire de crus.

Portrait de Gérard Bertrand. | Marie Ormières

À Bordeaux, les crus classés en 1855 (une soixantaine) ont eu des provenances, des destins, un accomplissement particulier. À Pauillac, le Château Latour contemple le fleuve et les grappes bénéficient du vent, de la luminosité, de la vérité du site. À Margaux, à Haut-Brion, à Cheval Blanc, les vins sont issus de leur situation géographique naturelle: sol, sous-sol, vents, air… Et impossible de reproduire le lieu de vie viticole où prospèrent les crus et les châteaux.

La puissance des millésimes du Château Latour, la classe, la beauté des vins proviennent de leur lieu de naissance. On ne fait pas du Lafite Rothschild, du Margaux, du Mouton cher au génial Philippe de Rothschild ailleurs qu'à Pauillac: la vérité du lieu est bien là, dans la périphérie de Bordeaux, la plus fameuse appellation viticole française.

Le chai de l'Hospitalet. | Gérard Bertrand

Depuis l'Antiquité, l'Hospitalet proche de Narbonne est un lieu d'accueil et de célébration: il y a à la Clape un vaste terroir de 1.000 hectares en bordure de la mer où le père de Gérard Bertrand, gérant actuel, avait eu l'intelligence de déceler tout le potentiel viticole d'exception, une vue infinie vers le bleu du ciel et de la Méditerranée. Ici la vigne est chez elle, les règes, les grappes, les vins sont les témoins d'une civilisation millénaire (plus ancienne qu'à Bordeaux).

Comme l'écrit le vigneron occitan, «le paysage est l'architecte du site de l'Hospitalet, la lumière du sud indispensable à la naissance des greffes qui joue la décoratrice avec le soleil béni des dieux».

Il s'est agi pour le père Bertrand et le fils, prolongateur de l'œuvre magistrale, disons-le, de donner vie et destin aux sept propriétés viticoles cultivées en biodynamie. C'est ici, entre la mer et les villages vivants, que le domaine viticole le plus important de notre pays est à l'avant-garde de la civilisation du vin français et tout en bio: la clé du succès.

Le Grand Vin Château L'Hospitalet La Clape. | Marie Ormières

Escapade au cœur des domaines de Gérard Bertrand

Le Château L'Hospitalet , au cœur du massif de la Clape: du rouge, du blanc et du rosé. Des vins salués et récompensés dans tous les concours viticoles, notamment à Londres et aux États-Unis.

, au cœur du massif de la Clape: du rouge, du blanc et du rosé. Des vins salués et récompensés dans tous les concours viticoles, notamment à Londres et aux États-Unis. Le Château de Villemajou , propriété historique de la famille Bertrand, au cœur de l'appellation Corbières Boutenac: Grand Vin rouge ou blanc.

, propriété historique de la famille Bertrand, au cœur de l'appellation Corbières Boutenac: Grand Vin rouge ou blanc. Le Château La Sauvageonne , sur les terres du Larzac et ses sols volcaniques: grand rouge et rosé «La Villa» délicieux servis à table au château.

, sur les terres du Larzac et ses sols volcaniques: grand rouge et rosé «La Villa» délicieux servis à table au château. Le Clos d'Ora , difficile d'accès, symbiose parfaite entre cépages et terroir: l'un des vins iconiques les plus fameux de la famille.

, difficile d'accès, symbiose parfaite entre cépages et terroir: l'un des vins iconiques les plus fameux de la famille. Le Clos du Temple , huit hectares seulement de l'AOC Languedoc Cabrières: un rosé d'exception.

, huit hectares seulement de l'AOC Languedoc Cabrières: un rosé d'exception. Le Domaine de l'Aigle, des vignes à plus de 500 mètres dans l'Aude, fraîcheur du climat et du sol: chardonnay, pinot noir, de grands vins.

À noter que le Château L'Hospitalet rouge 2017 a été désigné Meilleur vin rouge du monde par le concours IWC 2019. Le Clos du Temple 2019, Meilleur rosé du monde, a obtenu 96/100 au concours The Global Rosé Masters. Le Clos d'Ora 2015 a eu 95/100 dans le Wine Advocate de Robert Parker par le critique Joe Czerwinski. Le rosé fringant La Sauvageonne La Villa a quant à lui été élu Meilleur rosé du monde par The Global Rosé Masters en 2017 et 2018.

Le rosé de la maison au goût raffiné est l'un des plus demandés aux États-Unis. Les vins de Gérard Bertrand ont acquis depuis les années 2000 une notoriété mondiale. Ils sont à tous les prix, de 20 à 195 euros la bouteille.

Un endroit d'exception du monde

Avec seize châteaux et domaines situés sur des terroirs précis, parmi les plus remarquables du sud de la France, Gérard Bertrand s'est imposé avec le temps (une génération) comme l'ambassadeur des grands vins d'Occitanie.

Aux États-Unis, ses vins sont leaders à l'exportation. Et l'homme est très soucieux de la vérité des prix, de l'acceptabilité des offres: il n'y a pas de rosés à 5 euros, ni de blancs à 8 euros. Le propriétaire dit très bien que «l'avenir du monde et du métier de vigneron réside dans la quête de l'équilibre parfait entre l'homme et la nature». Oui, l'homme du vin occitan propose une vision raisonnée et pragmatique des attentes des amateurs de vin dans le monde. C'est un prince de l'export.

Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Occitanie est le premier vignoble bio de France avec près de 35.000 hectares de vignes certifiées ou en conversion vers l'agriculture biologique. Et la richesse gastronomique est là: les huîtres de Méditerranée, les olives de Lucques, les anchois de Collioure et d'autres cadeaux de la nature. On sait se régaler dans ce pays sudiste.

Ce territoire proche de Narbonne, capitale viticole, compte pas moins de huit sites inscrits par l'Unesco au Patrimoine mondial de l'humanité. Tout cela, ce vécu passé et à venir –quelle aventure humaine!– est partagé par le personnel: 300 collaborateurs, 880 hectares en biodynamie, 180 pays à l'export et 170 millions de chiffre d'affaires en 2021.

De plus, le propriétaire qui vit sur le domaine est un musicien né qui se produit lors de soirées festives, nombreuses et enjouées. On aime faire la fête à l'Hospitalet, les vins rendent les gens d'ici heureux et fiers de leur terroir occitan. Il y a un bonheur vrai de vivre à l'Hospitalet, où le tourisme est en plein boom.

Les repas dans la salle à manger sur les vignes, un moment privilégié

Au mur, une grand toile de Robert Combas de trois mètres sur deux: trois femmes de face qui révèlent le style et la manière du peintre de la figuration libre. Il est comme chez lui à l'Hospitalet, c'est l'ami et le confident du propriétaire, de son épouse et de leurs deux enfants car l'Hospitalet est un lieu de culture, de vins et de gastronomie. L'exposition «La Nature de Robert Combas» a animé le château du 18 juin au 30 septembre.

Le chef Laurent Chabert, aux commandes depuis huit ans au Château l'Hospitalet, est désormais accompagné du chef sommelier Pierre-Alexis Mengual. Voici un beau menu (190 euros) et les vins servis cet été à l'Hospitalet pour une soirée de gala:

La royale de homard bleu, gelée, mayonnaise au safran

Le denti, farandole de petits pois, haricots verts, beurre blanc

La côte de veau rosée, jus réduit, courgettes, olives et câpres

L'abricot narbonnais rôti au miel, pain de Gênes

Laurent Chabert, chef du restaurant L'Art de Vivre. | Soufiane Zaidi

Le Clos du temple 2021 blanc, AOP Languedoc-Corbières

L'Aigle Royal Chardonnay 2018, AOP Limoux

Le Château L'Hospitalet 2017, AOP La Clape

Le Legend Vintage 1977, AOP Rivesaltes

Avec le temps et une créativité hors norme, Gérard Bertrand est devenu un hôtelier-restaurateur de qualité. C'est le prolongement de sa vie de vigneron leader en Occitanie, un modèle de savoir et de pouvoir.

Au restaurant L'Art de Vivre, en lisière des vignes tenues avec passion et rigueur, le chef auvergnat, fils d'éleveurs, entend faire savourer la nature et mettre en lumière l'éclat et la finesse des vins du domaine, les blancs comme les rouges bien adaptés à la gastronomie locale féconde et variée (cassoulet en saison).

La salle du restaurant L'Art de Vivre. | Soufiane Zaidi

Voici un superbe menu (99 euros) dégusté l'été dernier au Château:

La crème d'oxalys, purée d'épinards et anchois, brunoise de mulet et navet, chips de tapioca aux algues

Le loup ikéjimé de David Faydi à Port La Nouvelle, spaghetti de betterave marinés à l'huile d'amandes et vinaigre de sisho, sorbet sisho pourpre, vinaigrette sisho amande

L'aubergine cuite au barbecue laquée d'un jus de mandarine, orange et miel, émulsion orange sanguine et pamplemousse, poudre de pollen

Le homard en trois façons: la queue en gelée de carapaces, la salade de homard et herbes sur un tacos, pince en tempura basilic et ail, sauce beurre blanc

Le veau élevé sous la mer, tartelette aux champignons et truffe d'été

L'abricot rôti, crème au romarin, sorbet petit caillé et stevia

Il y a eu une grande dame à l'Hospitalet: Paule Bertrand, la grand-mère (1900-1988) du vigneron actuel. Elle a acquis des terres, planté des vignes, élevé neuf enfants, c'était une excellente cuisinière dont les recettes locales sont revisitées par le chef Laurent Chabert, épris du bio, artiste des jus courts et des cuissons à basse température.

Le Michelin devrait s'intéresser à son œuvre culinaire, c'est la mission du guide. Tous les clients de l'hôtel-restaurant, face aux vignes en pente, attendent les repas hérités du Languedoc et les desserts du chef pâtissier, artisan des fruits rouges travaillés et des sorbets: un régal quasi parfait.

Il y a une cuisine spécifique et personnalisée à l'Hospitalet, reflet des saisons et des cadeaux de la nature. Et l'hôtellerie est récente: les maisons campagnardes de l'Hospitalet ont reçu en 2022 la cinquième étoile, une reconnaissance justifiée pour le confort des villas disséminées sur le vignoble et la cuisine élégante du marché: tartares de poissons, carpaccio de bœuf, thon mi-cuit, bœuf de l'Aubrac, sorbet aux figues…

L'Hospitalet est devenu une étape de gueule et d'amitié en plein essor, chauffée par les bienfaits du soleil jamais absent où le régal des papilles s'ajoute à la beauté préservée des paysages et de la mer si présente. Il faut séjourner dans les demeures de l'Hospitalet pour se refaire une santé au spa et conjuguer les plats et les vins, une façon de bien vivre.

Château l'Hospitalet

Route de Narbonne Plage 11100 Narbonne. Tél.: 04 68 45 28 50. Chambres à partir de 300 euros. Restaurant L'Art de Vivre, service en chambre. Ouvert pour le déjeuner et dîner du vendredi au dimanche, le lundi et jeudi uniquement pour le dîner. Spa Soleilla.

Une chambre au Château l'Hospitalet. | Soufiane Zaidi

L'Hospitalet Beach

Parking ouest Narbonne Plage, 59 avenue du Languedoc 11100 Narbonne. Tél.: 07 71 94 79 65.

À quelques kilomètres, la vaste plage de l'hôtel-restaurant construit sur le site: 100 matelas jusqu'au dîner tous les soirs sauf le lundi. Ticket d'entrée à 30 ou 70 euros. Cuisine de la mer par le chef Damien. Il y a foule le week-end pour déguster la tapenade, le gaspacho de tomates, le rôti de veau, les linguine aux coquillages, les poissons, la mousse au chocolat, la bière blanche et les vins du domaine. Ambiance familiale, soleil constant et bronzage de rigueur.

L'Hospitalet Beach. | Florian Vidot