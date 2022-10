Fans d'astronomie, venez traquer les exoplanètes de Jupiter

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Space.com

Astronomes en herbe, saisissez votre chance et tentez de découvrir une nouvelle planète. C'est ce que le fabricant de télescopes Unistellar et l'Institut SETI –un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'«explorer, comprendre et expliquer l'origine, la nature et la prévalence de la vie dans l'univers»– vous proposent.

Comme le rapporte Space.com, cette nouvelle campagne promet d'offrir à chaque citoyen la possibilité d'endosser le rôle d'astronome amateur. Votre mission, si vous l'acceptez: confirmer, ou non, l'existence d'exoplanètes candidates repérées par le satellite Transiting Exoplanet Survey Satellite («Satellite de recensement des exoplanètes en transit» en français, ou «TESS») de la NASA. Cette opération se concentrera sur les «exo-Jupiter» ainsi que sur tous les corps étrangers présentant des caractéristiques similaires à celles de la géante gazeuse. Voilà de quoi séduire les fans d'astronomie.

Mais n'est pas exoplanète qui veut. Afin de s'assurer de cette potentialité, TESS surveille la luminosité des étoiles. Si l'une de ces dernières s'assombrit temporairement, c'est peut-être à cause du passage d'une exoplanète. Cette méthode, plus communément appelée «méthode du transit planétaire», a permis de révéler près de 4.000 exoplanètes à ce jour.

Toutefois, d'autres corps célestes, comme les étoiles de faible masse, viennent perturber l'identification des exoplanètes. Elles aussi sont en transit et peuvent obscurcir les astres. Alors, comment les différencier?

Des observations de suivi sont nécessaires et c'est là que les graines d'astronomes interviennent. À l'aide de télescopes terrestres, il leur faudra examiner les cibles fournies par TESS et ces données permettront d'affirmer, ou pas, la présence d'une exoplanète.

Une équipe qui gagne

Ce n'est pas la première fois que le commun des mortels peut venir en aide à une équipe scientifique. Leurs capacités avaient déjà été démontrées dans le cadre de TOI 1812, un système multiplanétaire découvert par TESS. Le travail de ces vingt astronomes amateurs s'était avéré essentiel pour déterminer la période orbitale de l'une des planètes de TOI 1812. Un véritable coup de maître. Selon Tom Esposito, assistant de recherche à l'Institut SETI et directeur des sciences spatiales chez Unistellar, «ce succès précoce montre qu'il est possible de remettre la science entre les mains de chacun. S'unir pour la découverte de planètes à des trillions de kilomètres est tout simplement incroyable.»

Vous l'aurez compris, le satellite TESS n'en est pas à son coup d'essai non plus. En plus d'avoir brillamment contribué à la réussite de missions préliminaires, l'acolyte des scientifiques serait capable d'identifier 10.000 nouvelles exoplanètes. À l'occasion de l'opération Unistellar Exoplanet, le chasseur d'astres devra montrer l'envergure de son potentiel.

Si ce nouveau challenge stimule votre dopamine, les astronomes n'attendent plus que vous. N'oubliez cependant pas de garder les pieds sur terre.