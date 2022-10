Le passé de nos grands-parents influe sur notre génétique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Et si nos grands-parents sommeillaient quelque part en nous? C'est la question que bon nombre de scientifiques se posent. Après avoir découvert que la génétique pouvait être modifiée suivant l'environnement dans lequel nous évoluons, la science explore l'axe selon lequel elle pourrait également être transférée d'une génération à une autre.

Appelé «héritage épigénétique transgénérationnel», ce phénomène induit que les parents influent sur la santé et le développement de leurs enfants, et même de leurs petits-enfants. Parmi les bouleversements les plus notables pour la progéniture se trouvent les habitudes tabagiques, en étroite corrélation avec l'asthme infantile.

De génération en génération

Une nouvelle étude américaine, publiée dans la revue scientifique PNAS et dont ScienceAlert se fait l'écho, rapporte les progrès liés au patrimoine génétique. Cet approfondissement, mené sur les Caenorhabditis elegans, une espèce de vers ronds, nous apprend qu'une modification épigénétique peut être transmise par le sperme sur trois générations et influencerait le développement des gènes et l'activité des descendants.

Afin de fertiliser des ovules, l'équipe de recherche a utilisé des chromosomes, entièrement marqués, du sperme de Caenorhabditis elegans, l'organisme modèle. En examinant la progéniture résultante, elle a découvert que les gènes sur les chromosomes hérités du sperme n'étaient pas supprimés. Ces variations peuvent être préservées dans les embryons de ces animaux durant quatorze générations et permettent de mettre en lumière la manière dont cet héritage peut façonner le développement futur.

Ces résultats, qui reflètent ceux obtenus à partir de cellules de mammifères cultivées en laboratoire, pourraient signifier que le mécanisme s'étend également aux humains. Mais cela reste à démontrer. D'ici là, pas d'excuse: vos grands-parents ne sont pas (encore) complètement à l'origine de tous vos soucis.