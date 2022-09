Les yeux qui changent de couleur, un phénomène mystérieux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Il est toujours stupéfiant de constater à quel point la couleur des yeux d'un nouveau-né peut radicalement changer en à peine deux ans. Stupéfiant et parfois déconcertant, car c'est une caractéristique physique à laquelle bon nombre d'entre nous accordent une grande importance. C'est scientifique: la couleur des yeux peut même avoir un impact sur le degré de confiance que nous témoignons à une personne.

Une journaliste de la BBC s'est intéressée à ces changements de couleur, qui interviennent si souvent durant les premières années de la vie, mais peuvent également survenir à d'autres moments de l'existence. Ces modifications peuvent s'expliquer par de nombreux facteurs, parmi lesquels une exposition excessive au soleil, une infection ou une blessure –ce fut le cas pour David Bowie, dont les yeux vairons n'ont rien de naturel. Mais le changement de coloris peut également s'opérer de façon spontanée, sans réelle raison.

Pour en revenir aux bébés, une étude américaine montre que l'immense majorité de ceux qui naissent avec les yeux marron ont conservé la même couleur à l'âge de 2 ans (sur l'échantillon étudié, cela représente près de 95% des cas). En revanche, les bébés aux yeux bleus sont davantage sujets aux mutations: deux années plus tard, leurs yeux peuvent être devenus marron, noisette ou verts.

Une autre étude américaine portant sur l'âge jusqu'auquel le changement de couleur peut avoir lieu a établi que pour 80 à 90% des individus, la teinte se fixait définitivement avant l'âge de 6 ans –à quelques imperceptibles nuances près. Dans le reste des cas, les yeux peuvent continuer à changer de couleur lors de l'adolescence, voire à l'âge adulte. On a également pu constater que chez les jumeaux et jumelles hétérozygotes, des couleurs d'yeux similaires au départ pouvaient finir par diverger.

Comme un ciel bleu

La couleur des yeux dépend notamment de la quantité de mélanine, ce pigment qui est également responsable de la couleur de la peau. Elle joue un rôle important dans la protection contre le soleil, ce qui explique que les yeux les plus clairs soient les plus fragiles alors que des yeux noirs ou marron seront plus résistants.

Dans les iris contenant peu de mélanine, explique la journaliste Martha Henriques, la couleur bleue est due à la façon dont les fibres de collagène propagent la lumière. Le phénomène est similaire à celui qui se produit dans le ciel: c'est la manière dont la lumière se disperse dans l'atmosphère qui fait que celui-ci est bleu.

Tout ceci n'explique pas pourquoi tant d'enfants produisent davantage de mélanine en grandissant, et donc pourquoi leurs yeux ont tendance à foncer. «Nous ne savons pas ce qui influence ces changements de couleur», concède David Mackey, professeur australien d'ophtalmologie. «Comme souvent, c'est le fruit de l'interaction combinée entre la génétique et l'environnement. Mais quels sont les facteurs environnementaux qui exercent une influence? Nous ne disposons pas de ce genre de données.»