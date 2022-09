Ce film d'horreur continue de terrifier cent ans après sa réalisation

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Si l'année 1922 reste aujourd'hui encore dans les mémoires des cinéphiles, ce n'est pas uniquement pour le Nosferatu de Murnau, raconte le site de la BBC. Il y a cent ans, un film d'horreur scandinave créait la fascination; et s'il est resté relativement dans l'ombre, ce n'est pas une raison pour oublier de le célébrer aujourd'hui –d'autant qu'il est visible en haute définition sur certains sites de VOD bien connus, ou en DVD.

Häxan, la sorcellerie à travers les âges est une production suédoise, mais son réalisateur, Benjamin Christensen est danois. C'est un film qui, aujourd'hui encore, éblouit par ses qualités graphiques et ses innovations. Moitié documentaire, moitié reconstitution, il préfigure tout un pan du cinéma d'horreur, de nombreux films sur l'exorcisme ou la sorcellerie s'étant inspirés plus ou moins consciemment de lui.

Constitué de sept chapitres, Häxan retrace l'histoire occidentale de l'occultisme, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, en se focalisant tout particulièrement sur les chasses aux sorcières qui se sont déroulées au Moyen Âge. On pourrait dire du long-métrage de Benjamin Christensen qu'il s'agit d'un film non narratif, ce que l'intéressé confirmait lui-même: «Mon film n'a pas d'histoire continue, pas d'“intrigue” –il pourrait être classé comme une relecture historique en images animées.»

La version restaurée est incroyable, mettant parfaitement en valeur le sens du cadre de Benjamin Christensen. Tous les effets spéciaux possibles à l'époque sont utilisés avec brio par le cinéaste: jump cuts (ces effets de réalisation faits pour vous faire sursauter), surimpressions, stop motion... À vrai dire, Häxan ressemble à un film de 2022 dont le but serait de ressembler en tous points à une œuvre d'époque.

Habité par le diable

Le film de Christensen est réellement terrifiant. «Dès que le film s'éloigne de son statut d'essai, Häxan frappe aussi fort que n'importe quel film d'horreur de son époque. Son imagerie est la plus perturbante jamais produite lors de la période muette», écrit Adam Scovell pour la BBC. Pactes avec le diable et sacrifices d'enfants: Häxan va loin, et le fait de façon convaincante.

Décrite comme «bizarre» et «viscérale» par les différents témoins interrogés, l'expérience de visionnage laisse une trace durable ainsi qu'un goût prononcé de malaise, comme d'autres films horrifiques maquillés en documentaires (de Cannibal Holocaust au Projet Blair Witch) le firent après lui –d'ailleurs les réalisateurs de Blair Witch, Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, l'ont produit via leur société nommée Häxan Films. «On a beaucoup glosé sur des films prétendument “maudits” ou “habités par le diable”, mais avec celui-ci, on pourrait presque y croire», affirme Stephen Volk, scénariste de films d'horreur. «Je ne crois pas une seconde que le réalisateur ait eu un autre objectif que celui de choquer.»

Dès 1923, on pouvait lire dans Variety, revue américaine de cinéma faisant autorité, qu'«aussi formidable soit ce film, il n'est absolument pas adapté pour des projections publiques». Si on le diffusait dans une grande salle en 2022, il y a fort à parier que quelques évanouissements et autres crises d'angoisses pourraient survenir. La réputation effrayante de Häxan a d'ailleurs joué contre lui, expliquant pourquoi il a en partie disparu des radars au lieu d'être célébré. Le film a été censuré partout où il est passé, raconte l'article de la BBC, y compris en Suède, pays qui à l'époque n'avait jamais produit de film aussi coûteux.